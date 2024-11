Da “La Zanzara – Radio24”

ALESSANDRO BASCIANO A LA ZANZARA

Dopo essere stato scarcerato, Alessandro Basciano, ex del grande fratello, dj e influencer, parla a La Zanzara su Radio24: “Sono innocente, il giudice mi ha lasciato libero senza nemmeno il divieto di avvicinamento. Significa che non sono pericoloso. Ma la mia immagine è a rotoli. Come Dj avevo molte serate, ma sono state annullate tutte. Per me è un grande danno economico ma i locali si trovano in difficoltà a farmi esibire per un danno di immagine che ho subito io”.

alessandro basciano sophie codegoni

Le accuse: “La mia ex fidanzata, Sophie Codegoni, mi ha denunciato per reati gravi e sono ancora accusato formalmente di atti persecutori, ossia stalking e minacce”. E continua: “La mia salvezza sono state le chat salvate e i numerosi screenshot che ho cominciato a fare quando i rapporti si erano incrinati. Conservavo ogni cosa, per fortuna”.

Ma oltre a un danno lavorativo cos’altro hai subito?: “Il proprietario di casa mi ha mandato la proposta di disdetta del contratto e mi vuole cacciare di casa dopo quello che è successo a livello mediatico”. Poi la figlia di un anno e mezzo avuta con la ex: “Non posso vedere mia figlia e in questo momento non so nemmeno dove sia pur non avendo nessuna restrizione in merito”. “Quando sono stato in galera sono stato paragonato a Turetta o Impagnatiello”.

sophie codegoni

“Non è giusto -dice - che venga messo in galera qualcuno a prescindere, bisognerebbe prima ascoltare le varie versioni, fare prima le verifiche”. Il rapporto con la sua ex: “Era un rapporto altalenante, ci sono stati episodi in cui mi hanno contestato una scompostezza verbale ed è vero, le ho dato della troia, cose del genere, ma sono cose che possono scappare in un momento di rabbia, avevo scoperto che mi mentiva”. E continua: “Quando scopri che una persona ti mente possono scappare delle parolacce, credo che capiti in tutte le coppie”.

“A differenza mia - dice ancora Basciano - lei aveva un atteggiamento diverso, è una persona che te la fa pagare con i fatti”. Hai mai usato violenza nei suoi confronti?: “Mai. Lei una volta mi ha spaccato in testa il caricatore di una sigaretta elettronica e ho dovuto chiamare l’ambulanza. Ma non voglio far passare questo episodio come una cosa grave”.

Poi commenta le frasi che gli vengono contestate e che la sua ex ha riportato nella denuncia: “Non le ho mai detto che se non fosse tornata con me l’avrei fracassata o che l’avrei ammazzata come un cane. Sono virgolettati dei giornali”. E conclude: “Nessuno ha mai minacciato nessuno, qui parliamo di insulti, litigate e discussioni…ci sono state occasioni in cui le mi veniva dietro per recuperare la nostra storia ma io non ero predisposto a tornare e viceversa”.

