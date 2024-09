“STEFANO DE MARTINO AD ‘AFFARI TUOI’ NON FUNZIONA” – SELVAGGIA LUCARELLI TUMULA L’EX SIGNOR RODRIGUEZ CHE, DALLO SCORSO LUNEDÌ, PRESENTA IL GAME SHOW DI RAI1 IN ACCESS PRIME TIME: “SEMBRA CHE ABBIA LE SPALLE ANCORA TROPPO PICCOLE PER QUESTO PROGRAMMA. LA RAI HA COMPRATO IL CONDUTTORE UN PO’ A ‘SCATOLA CHIUSA’. E NON PERCHÉ DE MARTINO NON AVESSE ESPERIENZA NELLA CONDUZIONE (SEPPUR RELATIVAMENTE POCA), MA PERCHÉ ‘AFFARI TUOI’ È UN QUIZ E CONDURRE UN QUIZ È MENO FACILE DI QUEL CHE SEMBRA…”

Sul debutto di Stefano De Martino ad Affari Tuoi in molti hanno detto la loro e adesso anche una delle penne più popolari si è espressa. Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ha spiegato come mai secondo lei Stefano per adesso non funziona nel game show di Rai Uno. Secondo Selvaggia il problema di De Martino sarebbe la sua poca esperienza alla conduzione.

“Stefano De Martino ad “Affari tuoi” non funziona. Seppure la camicia bianca col cravattino gli doni parecchio e valorizzi le sue spalle, sembra che abbia le spalle ancora troppo piccole per questo programma. Per ora. Potremmo dire, alludendo al format di “Affari tuoi”, che la Rai, nel decidere di affidare il suo preserale di successo a Stefano De Martino, ha comprato il conduttore un po’ a “scatola chiusa”. E non perché De Martino non avesse esperienza nella conduzione (seppur relativamente poca), ma perché “Affari tuoi” è un quiz e condurre un quiz è meno facile di quel che sembra”.

Sotto al post Facebook della giornalista un’utente ha tirato in ballo la ‘napoletanità’ di Stefano: “Io lo trovo perfetto nel suo ruolo, mai invadente, giovane, fresco e capace di prendere al volo qualsiasi battuta arrivi. L’essere napoletano aiuta“.La Lucarelli si è fatta giustamente una risata: “L’essere napoletano lo aiuta?“.

Un altro utente invece ha concordato con la giurata di Ballando: “Secondo me gli manca la favella… eravamo abituati con Amadeus che condiva qualsiasi frase dei concorrenti, non lasciava spazi vuoti nell’attesa della decisione. Ecco forse dovrebbero insegnarli ad essere più presente e non lasciare che il programma si faccia da sé“.

