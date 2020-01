“STIA ATTENTO A QUELLO CHE DICE" – GILETTI SI INFURIA CON MARCO FURFARO DEL PD A “L’ARIA CHE TIRA”. SI PARLA DI BIBBIANO E IL CONDUTTORE ESPLODE QUANDO IL DEPUTATO FARFUGLIA SOTTOVOCE: “NON È QUESTIONE DI POPULISMO. LE COSE ME LE DICA IN FACCIA. DOPODICHÉ ARRIVEDERCI E GRAZIE”. E SE NE VA DALLO STUDIO – VIDEO

#lariachetira #Bibbiano, duro scontro tra Massimo #Giletti e @MarcoFurfaro: "Stia attento a quello che dice, della mia moralità lei non si mette in mano a me, arrivederci e grazie!" https://t.co/zj84Va1bxi — La7 (@La7tv) January 21, 2020

Francesca Bernasconi per www.ilgiornale.it

Un Massimo Giletti inferocito, che si alza dalla poltrona e se ne va, lasciando il programma. E a nulla servono le preghiere di Myrta Merlino che gli chiede di tornare. A scatenare la rabbia del conduttore televisivo è stato Marco Furfaro, esponente del Pd, ospite insieme a Giletti a L'aria che tira, programma in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. In studio, si stava parlando del caso Bibbiano e, mentre la conduttrice cerca di introdurre i nuovi ospiti, sotto, si sente un vociare sempre più concitato, che copre le parole della Merlino.

"Non è questione di populismo, Furfaro", dice Giletti forte e chiaro all'esponente dem, che in tutta risposta gli rivolge una serie di parole incomprensibili. E qui, il conduttore di Non è l'Arena esplode: "Le cose di sottobanco, non ha neanche il coraggio di dirmele in faccia. Me le dica in faccia. Le dice sottovoce, non ha il coraggio: lo ridica sottovoce". Furfaro non ha il tempo di rispondere, che Giletti attacca ancora: "Stia attento a quello che dice, di me e della mia moralità lei non si mette in mezzo. Ha capito? Che sia chiaro", ribadisce con forza.

"Dopodiché arrivederci e grazie", conclude Giletti, che si alza dalla poltrona e abbandona lo studio. La Merlino, visibilmente stupita, lo insegue chiedendo spiegazioni. Ma Giletti non si ferma e la conduttrice dell'Aria che tira torna in studio, chiedendo dietro le quinte: "Parlateci voi per favore".

A quel punto, la conduttrice chiede cosa sia successo e Furfaro risponde: "Io glielo avrei detto se mi faceva parlare, tranquillamente". Ma a svelare le parole del piddino ci pensa il leghista Riccardo Molinari, seduto al centro durante la disputa: "Gli ha detto che fa le interviste a Salvini, quindi un altro che non la pensa come lui è perché è della Lega".