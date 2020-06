“IN STORIE MALEDETTE IL CRIMINE E’ USATO PER DAR SFOGO ALL’ARTE RETORICA DI FRANCA LEOSINI” – ALDO GRASSO SUL RITORNO DEL PROGRAMMA RAI: "LA DIMENSIONE TEATRALE DEL FORMAT HA PRESO IL SOPRAVVENTO. UN PO' PSICOLOGA, UN PO' GIUDICE, UN PO' VOYEUR, FRANCA ATTIZZA IL FUOCO DEL CONTRASTO, RIMPROVERA, CONSOLA, GODE DELL'IPERBOLE E DEL TRIONFO DI FIGURE RETORICHE. E IL CASO AFFONDA NELL'ELOQUIO” – VIDEO

Aldo Grasso per il Corriere della Sera

franca leosini

Guardando il ritorno di Storie Maledette domenica sera su Rai3, la prima sensazione è che, in fondo, ai Leosiners (il pubblico fedele del programma, attivissimo sui social) del delitto in questione importi ben poco. Il crimine è quasi solo un innesco per dar sfogo all'arte retorica di Franca Leosini, un contorno al minuetto verbale che si crea tra lei e l'intervistato di turno.

L'altra sera si trattava di Francesco Rocca, medico dentista recluso nel carcere di Alghero dove sta scontando una condanna all'ergastolo per il coinvolgimento nell'efferato omicidio della moglie Dina.

franca e massimo leosini foto di bacco

La storia è nota anche per essere già stata trattata da altri programmi, ma Franca Leosini l'ha raccontata a modo suo e in qualche misura l'ha resa nuova, a testimonianza che la televisione del crimine si basa molto anche sulla reiterazione. È un genere con talmente tante facce e toni di racconto che la stessa storia si presta a infinite declinazioni.

L'impressione è quella che, con il tempo, la dimensione teatrale del format Storie Maledette abbia preso il sopravvento, complice anche la forte personalizzazione impressa da Franca Leosini al programma e il culto che si è creato tra comunità scatenate di fan. Le icone che alimentano il rito non sono poche: dall'oggettistica di scena (il mitico faldone ad anelli, una specie di copione da seguire per la serata), al linguaggio immaginifico, fino al contrasto tra l'immagine salottiera di Franca Leosini e le licenze verbali che spesso si prende.

francesco rocca dina dore

Il format del programma si basa tutto su questo. Franca dà il meglio quando i delitti, come nel caso Rocca, hanno uno sfondo passionale: il crimine stinge subito nel melò. Un po' psicologa, un po' giudice, un po' voyeur che sbircia a nome degli spettatori nel privato del killer, Franca attizza il fuoco del contrasto, rimprovera, consola, gode dell'iperbole e del trionfo di figure retoriche. E il caso affonda nell'eloquio.

