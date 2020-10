“TALE E QUALE SHOW” (19.1%) VINCE LA PRIMA SERATA - BENE ANCHE IL “GRANDE FRATELLO VIP” CHE FA 19.2% DI SHARE CHIUDENDO PIU' TARDI - MALE LA PRIMA PUNTATA DI “TITOLO QUINTO” SU RAITRE (2.8%) BATTUTA DALLA CRICCHETTA DI “PROPAGANDA LIVE” (5,5%) - BENE “FRATELLI DI CROZZA” SUL NOVE (5,5%) E “QUARTO GRADO” SU RETE4 (5,6%)

Nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre 2020, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.398.000 spettatori pari al 19.2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.757.000 – 30.3%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.454.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre The Rookie ne ha interessati 1.249.000 (5.2%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 950.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Titolo Quinto ha raccolto davanti al video 641.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 987.000 spettatori con uno share del 5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.9% con 660.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.398.000 spettatori (5.5%). Su Real Time Bake Off Italia intrattiene 770.000 spettatori con il 3% di share. Su Rai Premium la replica de L’Allieva 3 è la scelta di 331.000 spettatori (1.3%). Su Iris Coraggio… fatti ammazzare sigla il 2.3% con 555.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Ammiraglie vicinissime.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.689.000 spettatori con il 18%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.648.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.5% con 1.441.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.074.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.124.000 spettatori pari al 4.5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.629.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.359.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.326.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.117.000 spettatori (8.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 580.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 626.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti fa compagnia a .000 spettatori (%).

Preserale

Tempesta d’Amore non arriva al 4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.989.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.479.000 spettatori (22.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.373.000 spettatori con il 15% di share e Caduta Libera 3.579.000 con il 18.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 691.000 spettatori (3.7%) e Castle 1.087.000 (4.7%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2% con 452.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.367.000 spettatori con il 16% di share e Blob segna 1.110.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 897.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 153.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 251.000 (1.3%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 332.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 258.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Ogni Mattina allo 0.7%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 789.000 telespettatori con il 14.9% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 883.000 spettatori con il 16.1% di share nella prima parte e da 904.000 spettatori (13.7%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 971.000 spettatori (16.3%) nella prima parte, 826.000 (15.2%) nella seconda e 684.000 (12.4%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.6% con 152.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 174.000 spettatori (3%). Su Rai3 Agorà convince 527.000 spettatori pari all’8.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6% con 329.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 159.000 spettatori con share del 2.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 115.000 spettatori con il 2.7% nelle News e 248.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 296.000 spettatori pari al 5.2%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 44.000 spettatori (0.7%). Sul Nove Famiglie da Incubo convince 79.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri raggiungono il 9.1% nella seconda parte.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 12% con 1.403.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.374.000 telespettatori con il 15.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 456.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 988.000 spettatori (9.1%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 320.000 spettatori con il 4% di share, il Grande Fratello Vip sigla il % di share con .000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Elisir è seguito da 446.000 spettatori (6.6%), Quante Storie si porta al 6.7% con 916.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 108.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 215.000 (1.8%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 643.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario interessa 393.000 spettatori con share del 3.6%. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.9% con 135.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Le soap di Canale 5 intorno al 15.5%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.484.000 spettatori (10.2%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.914.000 spettatori (15.2%). La Vita in Diretta informa 1.942.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.569.000 spettatori (15.8%), Una Vita ha convinto 2.395.000 spettatori con il 15.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 19.9% con 2.757.000 spettatori (finale 2.246.000 – 17.8%); il Grande Fratello Vip sigla il 17.1% di share con 2.149.000 spettatori e Il Segreto il 15.5% con 1.909.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 14.1% con 1.755.000 spettatori nella prima parte, al 14.9% con 1.999.000 spettatori nella seconda e al 12.3% con 1.796.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 il Giro d’Italia ha convinto 1.236.000 spettatori (8.4%) nella prima parte e 1.625.000 (13%) nella seconda, Processo alla Tappa 1.191.000 (9.6%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.002.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio, 1.019.000 (6.6%) nel secondo e 889.000 (6.1%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 581.000 spettatori (4.5%) e Friends diverte 414.000 spettatori (3.3%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.7% di share con 366.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.146.000 spettatori (19.7%) e Geo 1.348.000 spettatori con il 10% di share (Aspettando Geo 748.000 – 6.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 898.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 471.000 spettatori con il 3.4% e Tagadà #Focus convince 410.000 spettatori (3.3%); Senti chi Mangia intrattiene 180.000 spettatori con l’1.5% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 188.000 (1.5%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 145.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Il documentario di Rai 2 al 2.7%.

Su Rai1 TV7 convince 791.000 spettatori con l’8.9% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 722.000 spettatori pari ad uno share del 18%. Su Rai2 Drugs – Sostanze Tossiche segna 477.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.3% con 551.000 spettatori. Su Italia1 Disconnessi – On the Road viene visto da una media di 239.000 ascoltatori con il 2.8% di share. Su Rete4 Motive ha segnato il 3.1% con 189.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.459.000 (21.3%)

Ore 20.00 5.879.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 2.340.000 (15.8%)

Ore 20.30 1.961.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.25 1.865.000 (12%)

Ore 19.00 2.768.000 (14.9%)

TG5

Ore 13.00 2.959.000 (19.7%)

Ore 20.00 4.696.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.553.000 (13.2%)

Ore 18.30 938.000 (6.2%)

TG4

Ore 12.00 270.000 (2.9%)

Ore 18.55 693.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 629.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.457.000 (6%)

TG8

Ore 12.00 66.000 (0.7%)