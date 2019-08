“TENETELI CON LA TESTA SOTT’ACQUA, COSÌ L’EUROPA DECIDE PRIMA” – PAOLO LIGUORI SCATENATO CONTRO IL LEGHISTA RICCARDO MOLINARI A “STASERA ITALIA” SULLE POLITICHE SALVINIANE SUI MIGRANTI: “QUESTA BRUTALITÀ È UNA COSA CHE FA VERGOGNA ALL’ITALIA. SE NON VI VERGOGNATE VOI, LO FACCIO IO. LASCIARLI IN MARE CON LE TELECAMERE ADDOSSO È UNA COSA DI CUI…”

Un durissimo scontro a Stasera Italia, sul metaforico ring di Rete 4 ecco Paolo Liguori e il leghista Riccardo Molinari. Il tema è l'immigrazione, il caso Gregoretti. E Liguori picchia durissimo: "Si ridistribuiscano le persone, ma si facciano scendere, si ospitino in alcuni posti, perché questa brutalità, questa bestialità spettacolare di tenerli in mare è una cosa che fa vergogna all’Italia".

E ancora: "Se non vi vergognate voi, mi vergogno io. La gente va fatta scendere e curata, lasciarla in mare è da pazzi. Si devono distribuire, bene, ma lasciarli in mare con le telecamere addosso facendo la figura degli esseri brutali è una cosa di cui vi dovrete assumere la responsabilità. Se poi si tratta di una nave militare italiana è una follia". Molinari, da par suo, non perde le staffe. E così Liguori rincara: "Fate così, teneteli con la testa sott’acqua, cosi l’Europa decide prima. È più brutale, è più violento, è più leghista, è più sovranista".

Finita? Neppure per idea. Il giornalista a quel punto chiede a Molinari se ha dei figli, il leghista scuote la testa, Liguori riparte in quarta: "Se li avesse li vorrei mettere in una tinozza e tenerli con la testa sott’acqua e poi dire all’Europa ‘veniteli a liberare’". Paolo Liguori semplicemente scatenato.

