Ivan Rota per Dagospia

fabrizio corona

La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”. E

CORONA

Da leggo.it

Fabrizio Corona torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. Mentre i due ex coniugi stanno voltando pagina sul loro rapporto (ieri il primo red carpet dell'ex calciatore con Noemi Bocchi), l'ex paparazzo svela alcuni retroscena e i presunti tradimenti: «Totti avrà tradito Ilary 500 volte l'anno per 20 anni», ha detto.

totti ilary

Aveva cominciato il "game" su Instagram, come l'aveva ribattezzato, svelando poco a poco i segreti di Totti e Ilary (almeno secondo lui). Bannato dal social, si era placato. Ma adesso Corona è tornato alla carica, parlando al Peppy Night Fest. «Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio», ha dichiarato Corona.

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

Corona ha commentato anche il fidanzamento di Totti con Noemi Bocchi: «L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti», ha affermato Corona.

ILARY BLASI ROLEX

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI al Globe Soccer Awards 2022 di dubai 2

totti ilary CORONA PROMETTE VENDETTA CONTRO ILARY E TOTTI