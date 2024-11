“CON TUTTA 'STA FREGNA INVECE DI 'LA TALPA' SAREBBE STATO OPPORTUNO CHIAMARLO 'LA TOPA' - TUTTI I TWEET SULLA PRIMA PUNTATA DEL REALITY CONDOTTO DA DILETTA LEOTTA SU CANALE 5: “PIER FLOP, HA COLPITO ANCORA: PRODOTTO BRUTTO E CONDOTTO MALE” - “LA TANTO CRITICATA ILARY BLASI HA EVITATO IL FLOP DELL'ISOLA (FINITA A LUXURIA) E HA DETTO NO A “LA TALPA”. CI AVEVA VISTO LUNGO” - “PRIMA EDIZIONE: MESSICO. SECONDA EDIZIONE: KENYA. TERZA EDIZIONE: SUDAFRICA. QUARTA EDIZIONE: VITERBO” – “VISTO CHE IL BUDGET PER QUESTO REALITY ERA 5 EURO E NE È USCITO UNA SPECIE DI “LA PUPA E IL SECCHIONE”, POSSIAMO RIMANDARE LE REPLICHE DELLE VECCHIE EDIZIONI CHE SONO PURE GRATIS?"

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Partenza flop per #latalpa: 2.250.000 spettatori con il 14%.

Giuseppe Candela

@GiusCandela

La tanto criticata Ilary Blasi ha evitato il flop dell'Isola (finita a Luxuria) e ha detto no a #latalpa.

Ci aveva visto lungo.

TV Italiana

@TV_Italiana

Partenza terrificante per #LaTalpa.

L'attesissimo reality #Mediaset in realtà è stato seguito da meno spettatori di una soap turca. L'esordio con Diletta Leotta ha fruttato a #Canale5 solo il 14% di share pari a 2,2mln di spettatori.

#AscoltiTv

gabe nicoletti barba

@gabedisperso

tweet la talpa 5

Il dato è ancora più negativo se consideriamo che le tre reti RAI erano praticamente spente!

Giuseppe Candela

@GiusCandela

A Mediaset c'è un problema reality. Non li sanno più fare (esclusa De Filippi e il fenomeno Temptation Island). Hanno distrutto Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e La Talpa. Impresa non facile. #latalpa

Master-CiaoMaurizio

@MasterAb88

Appena il 14% per l'esordio de #LaTalpa.

Disastro clamoroso per Mediaset,che sbaglia ancora

#ascoltitv

tweet la talpa 3

Cinguetterai ?

@Cinguetterai

Dopo l’#Isola, #ScommettiamoChe, #GiochiSenzaFrontiere, Mediaset rovina un altro storico programma. Hanno trasformato #LaTalpa in #MezzogiornoInFamiglia, macchiando il ricordo dell’originale

Missi

@Missi65

Un prodotto davvero brutto e condotto male. Immagino che le prossime puntate, finita la curiosità, avranno ancora meno spettatori. PierFLOP, ha colpito ancora.

tweet la talpa 1

Andrea Conti

@IlContiAndrea

Forse è un problema di budget, forse è un problema di idee. Però non mancano le risorse su cui puntare, così come sta facendo la Rai con Vagnato, Cattelan, De Martino, per dire. Allora tanto vale osare e bene. Scommettere su progetti anche nuovi. Rivoluzionare #mediaset #latalpa

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Come immaginabile la Leotta un mezzo disastro. Piatta, telecomandata, non incide.

Poteva essere il nome giusto per Le Iene, non per un reality di questo tipo. #latalpa

Ruben Trasatti

tweet la talpa 2

@darkap89

Flop de #LaTalpa immaginabile. 14% di share. Un orrendo ibrido tra un factual alla Pechino (ma fatto in casa), senza voler abbandonare momenti da studio, poi un'accozzaglia di Ciao Darwin/Pupa e Secchione. Non era né #LaTalpa di una volta né quella VERA moderna (belga/olandese)

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Un programma cult resta nella memoria dello spettatore. Vuole rivederlo più o meno uguale. Qui niente studio e diretta, niente meta esotica, zero prove avvicinenti, conduttrice diversa. Io volevo vedere #latalpa. Anche 2.0. Questo è un altro programma. Noioso.

pier silvio berlusconi

GraceSomehow

@LaSambruna

Vorrei dire una cosa agli amici di Mediaset: RAGA SE NON C’È IL BUDGET, NON FATE IL PROGRAMMA PER CORTESIA E PER PIETÀ #LaTalpa

MarcoC

@MarcomelC

Prima edizione della Talpa si è svolta in Messico- Seconda edizione: Kenya. Terza edizione: Sudafrica Quarta edizione: VITERBO #LaTalpa

la talpa 3

Cinic_trash

@CinicTrash

Siamo passati da prove in cui dovevamo mangiare scarafaggi e occhi di animali, a fare il percorso a ostacoli di Ciao Darwin. RIDATEMI LA VECCHIA TALPA. RIDATEMI PAOLA PEREGO. #LaTalpa

Ale_o_Ale

@ale_o_ale

- Si inizia senza la cerimonia in cui #latalpa scopre di essere La Talpa

- tutti fanno il test, niente nomination

- non aggiornano sul bottino della Talpa

- prove tipo Genodrome di Ciao Darwin

- location patinata non coerente con format

- manca Paola Perego = 2,2 milioni (14%)

Ale

@a_ales_

la talpa 2

Per favore visto che il budget per questo reality era 5 euro e ne è uscito na specie di Pupa e Secchione, possiamo rimandare le repliche delle vecchie edizioni che sono pure gratis? #LaTalpa

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Un format così forte buttato via così. Che peccato.

#latalpa

ApocaFede

@DrApocalypse

#LaTalpa era un disastro annunciato. É andata peggio del previsto. 16 anni ci hanno messo per riportarla in tv e questo é il risultato. Fenomeno Piersilvio.

diletta leotta la talpa 4

MarcoC

@MarcomelC

Dopo un'ora e mezza di trasmissione posso dire che questa è stata la prima e ultima puntata che vedrò. Siete riusciti a rovinare uno dei miei reality preferiti.

#latalpa

Niklaus

@Niklaus_R

Che scempio. Format completamente distrutto, calpestato, stravolto. BOOOOOH.

#LaTalpa

Vince'

@vincenzodivili0

Con tutta sta freg*a invece di chiamarla #LaTalpa sarebbe stato più opportuno chiamarla "La topa" #dilettaleotta

