“VALERIA, LE IENE MI HANNO ADOTTATA. CI SONO GRANDI SVILUPPI” – A “SUPERVIVIENTES” LA MARINI SCOPPIA IN LACRIME DOPO AVER SENTITO LA MAMMA, GIANNA ORRÙ, VITTIMA DI UN RAGGIRO CHE LE SAREBBE COSTATO 325MILA EURO: LA VICENDA È STATA SEGUITA DALLE "IENE" CHE HANNO RACCOLTO LA TESTIMONIANZA DI ALTRI ATTORI CHE DICONO DI ESSERE STATI TRUFFATI DAL PRODUTTORE GIUSEPPE MILAZZO – LA REPLICA DEL LEGALE DEL PRODUTTORE: “DOVE SONO LE DENUNCE?” – FILIPPO ROMA DELLE "IENE" LO INFILZA: “SE HA RAGIONE PERCHÉ SCAPPA?” – VIDEO

Roberto Mallò per “www.davidemaggio.it”

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 2

Valeria Marini comincia a ritagliarsi uno spazio a Supervivientes. Nella puntata di ieri, dopo un divertente scambio di battute con il conduttore Jorge Javier Vázquez (lei gli dice ‘ti amiamo’, lui: ‘ma non mi conosci!’), Vale (così vuole essere chiamata) ha avuto modo di parlare del rapporto con sua madre e della truffa subita dalla donna. Nel corso del terzo galà della versione iberica dell’Isola Dei Famosi, andato in onda ieri sera su Telecinco, il conduttore, mostrando le immagini di una Valeria preoccupata, ha rivelato al pubblico spagnolo il raggiro che sarebbe costato a Gianna Orrù ben 325.000 euro.

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 1

Sono state mostrate le immagini de Le Iene che hanno raccontato la vicenda che ha visto la madre della Marini denunciare il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo per truffa (pare che l’uomo si fosse proposto come un intermediario per un fruttuoso investimento). Da un lato l’uomo, rinviato a giudizio, ha respinto le accuse parlando di una storia di sess0 con l’ottantatreenne Orrù finita male e di una vendetta che Valeria voleva portare avanti perché ce l’aveva con lui, dall’altro la stessa Marini ha continuato a ribadire la sua versione sulla questione.

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 3

Una vicenda per Valeria fonte di numerose preoccupazioni, come ribadito nel corso del programma iberico. Quando Vázquez le ha chiesto che cosa rappresentasse la donna per lei, la Marini ha risposto:

“Per me è tutto. Ma non è solo mia mamma, è anche mia sorella, la mia famiglia. Però, in questo momento, mia madre di più perché viene da un periodo molto difficile. Sta bene di salute, per fortuna, perché ha una salute di ferro, però ha passato tre anni molto difficili, a cui si è aggiunta poi la pandemia“.

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 4

A quel punto, Jorge, ha chiesto a Valeria di ascoltare con attenzione quello che stava per succedere. La sarda si è dunque commossa quando ha sentito la voce di Gianna che la chiamava “Lolli“. La Orrù ha tranquillizzato la figlia in lacrime:

“Se piangi, piango anche io. Io sto benissimo. Laura, Roy, Le Iene mi hanno adottata. Ci sono grandi sviluppi, Lolli. Stai serena, che va tutto benissimo. (…) Lolli devi stare serena, hai capito? E fare come stavi facendo i giorni scorsi, con grande energia. Tu sei in gamba, devi dimostrare quello che sai fare. Io sto bene, sto benissimo. Stiamo tutti bene (…) Ti voglio vedere sempre forte, di buon umore, come sei sempre tu. (…) Mi dispiace che non hablo spagnolo, ma insomma stai tranquilla. Mamma sta bene e le cose stanno andando benissimo. Vedrai quando torni quante sorprese, Lolli “.

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 5

Una sorpresa, avvenuta tramite collegamento Skype, che ha riempito di gioia il cuore di Valeria, che ha abbandonato per qualche minuto il suo lato più eccentrico per far spazio ad una donna emotiva:

“Grazie Jorge, veramente, per avermi fatto questa sorpresa. Ne avevo bisogno. (…) Voglio annunciare che ho partecipato a questo programma, che sono arrivata fin qui, perchè volevo trovare nuovamente la forza. E uscire, finalmente, da un anno tremendo. A me non piace piangere“.

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 7

Insomma, oltre ai “besos estellares” c’è di più.

2. LEGALE MILAZZO: 'DOPO MADRE MARINI ALTRI ATTORI LO ACCUSANO DI TRUFFA? DOVE SONO LE DENUNCE?' L'AVVOCATO DEL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO SUL SERVIZIO DE 'LE IENE', 'MIO CLIENTE NEGA OGNI ACCUSA'

Da “Adnkronos”

servizio delle iene sulla truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 5

Dopo la madre della Marini (Valeria, ndr) altri attori dicono di essere stati truffati da Milazzo? "Dove sono le denunce?''. Così all'Adnkronos Sergio Stravino, il legale del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo rinviato a giudizio per truffa aggravata nei confronti della madre di Valeria Marini Gianna Orrù, sul servizio andato in onda martedì scorso a 'Le Iene' dove alcuni attori denunciavano a Filippo Roma come, in un modo o nell’altro, avrebbero affidato i loro soldi al produttore Giuseppe Milazzo, senza mai vederseli restituiti.

le iene e la truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 3

Ad accusare Milazzo Andrea de Rosa, Gaetano Amato, Alessandro Prete e Nela Lucic. ''Se questi attori a 'Le Iene' affermano di aver dato del denaro a Milazzo perché non hanno sporto alcuna denuncia? -chiede il legale- Se io ritengo di aver subito una truffa faccio come la madre di Valeria Marini: vado in Procura e sporgo denuncia. In Procura non è arrivato nulla ed essendo fatti risalenti nel tempo paraltro -precisa Stravino- sono andati in prescrizione''.

''Caso strano -prosegue il legale di Milazzo- dopo la denuncia della madre Marini a 'Le Iene' anche questi vanno in trasmissione e dicono che anche loro hanno dato dei soldi a Milazzo'. Milazzo non ha ricevuto alcun atto giudiziario né civile né panale attraverso il quale queste persone gli chiedevano la restituzione di denaro'', ribadisce.

le iene e la truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 2

''Filippo Roma che è una persona perbene e che ho anche sentito -continua Stravino- giustamente, non trovando Milazzo che non vuole dare la sua versione dei fatti, ha fatto benissimo il suo lavoro. Il mio cliente non è sparito -tiene a precisare- ha cambiato casa perché ha un minore e non vuole rispondere ai giornalisti. Il mio cliente vuole portare in Tribunale una serie di prove di cui non vuole parlare''.

gianna orru' parla con la figlia valeria marini a supervivientes 6

Tornando alle accuse mosse a Milazzo nel servizio de 'Le Iene' Stravino prosegue: ''Milazzo mi ha detto che se un attore investe del denaro in una produzione cinematografica e poi per la produzione si rivela fallimentare non può parlare di truffa, inoltre ha detto di aver restituito i 500 euro di rimborso all'attore Gaetano D'Amato e chi sostiene che non è stato pagato mente''. Sulla vicenda della presunta truffa alla madre di Valeria Marini il legale di Milazzo annuncia che la prima udienza a Roma si terrà il primo luglio e ''sarà deputata solo alla verifica della costruzione parti, non si sentiranno i testimoni'', conclude.

le iene e la truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 5

3. FILIPPO ROMA (LE IENE): ''SE MILAZZO DICE DI AVERE RAGIONE PERCHÉ CONTINUA A SCAPPARE?''

Da “Adnkronos”

''Se Giuseppe Milazzo ritiene che ''quello che dicono di lui non è vero, se lui ritiene di avere ragione, perché continua a scappare e a negarci un’intervista in cui potrebbe fornire la sua versione dei fatti, come abbiamo chiesto più volte al suo avvocato?''. Così all'Adnkronos l'inviato de 'Le Iene' Filippo Roma dopo l'intervista rilasciata all'Adnkronos da Sergio Stravino, il legale del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo rinviato a giudizio per truffa aggravata nei confronti della madre di Valeria Marini Gianna Orrù, che contesta l'ultimo servizio mandato in onda dal programma 'Le Iene' che mostra alcuni attori che denunciano di essere stati truffati anche loro da Milazzo.

servizio delle iene sulla truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 8

''Abbiamo più volte cercato e poi chiesto ufficialmente a Giuseppe Milazzo, tramite il suo avvocato - spiega l'inviato de 'Le Iene - di rilasciarci un’intervista in cui potesse esporre il suo punto di vista, dopo aver sentito lo sfogo della signora Gianna Orrù in cui raccontava di essere stata da lui truffata e dopo che Milazzo aveva sostenuto ai nostri microfoni che si trattasse invece di una montatura di Valeria Marini e sua mamma Gianna. Montatura messa in piedi per via del fatto che tra lui e la signora Orrù ci sarebbe stata una storia di sesso finita contro la volontà della mamma della Marini. Versione dei fatti che però non ha trovato alcun riscontro oltre alle dichiarazioni di Milazzo".

filippo roma

"Inizialmente ha accettato di incontrarci per un'intervista, dettando però tre condizioni. La prima - racconta Roma - che un suo cameraman potesse filmare l'intero incontro con noi. La seconda, che l’intervista fosse pubblicata integralmente. La terza, che ci fosse l’invio preventivo, da parte nostra, in forma scritta delle domande che gli avremmo rivolto sulla vicenda. Noi abbiamo risposto che tanta è la voglia di chiarire una volta per tutte questa storia che avremmo anche potuto assecondare le sue bizzarre richieste e abbiamo già anche inviato le domande al suo avvocato. Tuttavia Milazzo non si è ancora reso disponibile a un’intervista".

le iene e la truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 4

4. ATTORE REPLICA A AVVOCATO MILAZZO: “MI DIA DEL BUGIARDO COSÌ LO QUERELO. DIMOSTRI CHE SUO CLIENTE MI HA PAGATO”

Da Adnkronos

''l'avvocato di giuseppe milazzo (sergio stravino, ndr) mi dà del bugiardo senza affermarlo e come al solito la butta in caciare. sostenga che ho detto il falso, se devo querelarlo mi deve dare almeno un minimo di appiglio. sostenga che io sono un bugiardo e che i soldi li ho avuti, però lo deve dire lui (il legale di milazzo, ndr)''.

servizio delle iene sulla truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 4

così all'adnkronos l'attore gaetano amato replicando all'avvocato del produttore cinematografico giuseppe milazzo, rinviato a giudizio per truffa aggravata nei confronti della madre di valeria marini gianna orrù, che in un'intervista rilasciata all'adnkronos ha affermato che milazzo avrebbe restituito a amato i 500 euro di rimborso che invece l'attore nega di aver mai percepito.

servizio delle iene sulla truffa a gianna orru, mamma di valeria marini 9

l'attore fa poi una proposta provocatoria al legale di milazzo: "vediamoci davanti all'adnkronos o con 'le iene', dove vuole lui. se il signor milazzo mi mostra un bonifico o una ricevuta firmata da me che attestano che ho avuto i 500 euro io seduta stante gliene dò il doppio in contanti ma se non mi porta nulla l'avvocato mi deve garantire che non sarò querelato se metto le mani addosso a milazzo e lo mando in ospedale'', conclude amato.

