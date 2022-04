Francesco Olivo per “la Stampa”

vauro e la manifestante

Come si reagisce alle sparate in tv? Un modo lo ha trovato Ada Pastore. Questa signora con maglietta «ostinatamente antifascista» era a Porta San Paolo, luogo sacro della resistenza romana, quando le è toccato ascoltare le parole di Vauro Senesi che, collegato con l'Aria che tira, sparava l'ultima bordata: «Affermo che il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione».

Il Quirinale non si sarà sconvolto, la conduttrice Myrta Merlino mostrava una certa abitudine alle frasi forti del vignettista. Ma Vauro non l'ha passata liscia perché da quelle parti c'era una manifestante che lo ha affrontato tra lo stupito e lo sconsolato: «Ma cosa dici?». Aggiungendo poi: «Quando uno mi aggredisce, mi devo poter difendere». Aggiungendo una domanda che sarebbe utile porci: «E lo state pure a sentire?». Buon senso invece degli eccessi. Meglio di una vignetta.

