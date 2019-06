“I VEGANI, COME I FRUTTARIANI, SONO DEI COGLIONAZZI“ – VISSANI UNCHAINED A “LA VITA IN DIRETTA ESTATE” DURANTE L’ENNESIMO CONFRONTO TRA ONNIVORI E VEGANI – LO CHEF, DOPO ESSERE SBOTTATO DAVANTI ALLA SCELTA TRA AMATRICIANA E TOFU (“NON LO VOGLIO NEMMENO SENTIRE NOMINARE”), È ESPLOSO – E I PRESENTATORI…(VIDEO)

Savero Capobianco per "www.davidemaggio.it"

gianfranco vissani a la vita in diretta 6

Non parlate mai di veganismo con Gianfranco Vissani. Ieri lo chef umbro era ospite de La Vita in Diretta Estate per parlare naturalmente di cibo.

Nel corso del dibattito, come accade spesso quando ci si occupa di cucina, il discorso ricade sulla ‘guerra fredda’ tra onnivori e vegani. Gli ospiti in studio, chiamati a esprimere la propria preferenza tra tofu e amatriciana, non hanno dubbi nel prediligere quest’ultima, come lo stesso Vissani, che afferma:

gianfranco vissani a la vita in diretta 3

“Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”.

Tutto nella norma, finché Beppe Convertini non ha la geniale idea di domandare a Vissani (e a Roberto Poletti, ospite pure lui) se fosse più attratto dalle donne vegane o da quelle onnivore (ebbene sì, era difficile partorire un quesito simile, eppure c’è riuscito).

gianfranco vissani a la vita in diretta 1

A questo punto Lisa Marzoli, quasi profetica, invita tutti a stare attenti con le parole, visto che “ognuno può mangiare quello che vuole, lo dico subito prima che…”. Detto fatto.

Se il pensiero di Poletti è piuttosto chiaro (“Mangiate quel che volete… a casa vostra!”), ancor più lo è quello di Vissani: “Ci sono state sei persone vegetariane che si sono riunite a Londra nel 1949 ed è uscito il veganesimo. Il veganesimo, signori miei, è come i fruttariani… sono dei cogli0nazzi“.

gianfranco vissani a la vita in diretta 5

I conduttori ‘insorgono’ e bloccano subito il discorso dello chef, ammonendolo con un simbolico cartellino rosso (e specificando che quanto uscito affermato fosse rappresentativo solo del suo pensiero dello chef). D’altronde, non è la prima volta che Vissani si scaglia contro il mondo vegano, tanto da finire spesso al centro delle polemiche.

gianfranco vissani a la vita in diretta 4

Qualche anno fa, lo chef ci andò giù pesante quando, ‘in onda’, dichiarò che i vegani fossero una setta e che li avrebbe ammazzati tutti. Un’avversione dunque che persiste da anni e non accenna ad estirparsi.

