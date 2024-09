“I VERTICI RAI? SONO STATA SOTTOVALUTATA TANTE VOLTE” – UNA ANTONELLA CLERICI CARICA A PALLETTONI SPARA SU TUTTI: “OGNI VOLTA CHE È CAMBIATO IL GOVERNO HO VISTO DI TUTTO. STEFANO DE MARTINO? GLI MANCA UN PO’ DI DISINVOLTUTRA. LA TV BISOGNA MERITARSELA. LA TELEVISIONE NON È COME INSTAGRAM. LO VEDO CON I CUOCHI: SUI SOCIAL MERAVIGLIE, AL PROVINO NON SANNO PARLARE ITALIANO. IL MATRIMONIO? QUANDO CI SONO SITUAZIONI PATRIMONIALI SI COMPLICA TUTTO. NON VIAGGIO IN AEREO PRIVATO, MA STO BENE” (STOCCATA ALLA BRUGANELLI?)

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

Oggi torna su Rai 1 con È sempre mezzogiorno «e comincerò parlando di quello che mi è successo questa estate, quando sono stata operata d’urgenza. C’è un patto di lealtà con gli spettatori» dice Antonella Clerici «voglio dire che sto bene, che sono felice di ritrovarli e che si ricomincia […]». A novembre la aspettano The voice kids e poi The voice senior .

Dà l’immagine di una donna serena e solare, ci lavora o è così?

«Mi viene naturale. Quando leggo della depressione, fatico a capire.

D’istinto mi viene da dire: ma questa persona non ha un’amica che la porta fuori? Ho amato Montale, forse proprio il suo male di vivere lo ha portato a una poetica eccelsa. Io mi alzo la mattina e sono contenta anche se è una brutta giornata».

Quanto ha contato l’incontro con Vittorio Garrone?

«Tantissimo. Ho capito che potevo fidarmi e contare su di lui, non soffriva la mia popolarità, era complice. È un uomo realizzato, forte di suo, poteva essere un supporto. È un rapporto paritetico».

Perché non si sposa?

«[…]i matrimoni mi hanno sempre portato male, ci sono le successioni, devi decidere prima cosa fare, per carità. Io lavoro, sono indipendente di mio, lui ha una famiglia importante e vado d’accordo con tutti. Quando ci sono situazioni patrimoniali, i figli, tutto si complica. Non mi piace. Non viaggio con l’aereo privato ma vivo bene, mi godo i frutti del lavoro, l’equilibrio che abbiamo trovato è perfetto. Quando Vittorio compirà 60 anni, faremo una promessa d’amore con una festa. Lui è del 1966, ha tre anni meno di me».

È una delle donne simbolo della Rai, si è mai sentita sottovalutata?

«Tante volte. Nel 2026 festeggio 40 anni di Rai, il primo contratto è del 1986. Gli episodi sono noti, sono stata estromessa dalle mie trasmissioni, quando sono rimasta incinta ho faticato a rientrare. I vertici dovrebbero far sentire le loro teste di serie importanti, ma si dimenticano.

Invece anche una telefonata, un saluto, fa piacere e sarebbe giusto: piccole cose che a noi artisti, con le nostre fragilità, fanno bene».

Sono presi da altro. Sente il peso di Tele Meloni?

«No. La politica non mi interessa. È sempre entrata in Rai, siamo saltimbanchi, non subisco nessuna fascinazione per il potere. Ogni volta che è cambiato il governo ho visto di tutto, se vali e hai un mestiere continui indipendentemente».

La tv è nelle sue mani e in quelle di De Filippi, Sciarelli, Carlucci. È cambiato qualcosa?

«I 60 anni delle vecchie generazioni erano diversi, oggi le sessantenni sono belle, per me è stato un dramma quando ho compiuti 50 anni. Per gli uomini, l’ha notato?, l’età non conta mai. […]».

Guarda la tv?

stefano de martino ad affari tuoi 7

«Guardo tutto. […] Ho seguito Stefano De Martino, mi piace, lo trovo bravo ad Affari tuoi , gli serve solo un po’ più di disinvoltura. Quel gioco l’ho condotto, e non è facile».

Oggi si bruciano le tappe?

«La televisione bisogna meritarsela, la Rai è stato un punto di arrivo, io ho fatto una gavetta enorme. La tv non è come Instagram. Vedevo la Mostra di Venezia, con i grandi attori, beh io non mi permetterei mai di sfilare sul red carpet. Il cinema è cinema, non è che siccome sei famoso su Instagram hai diritto a qualunque cosa. Lo vedo con i cuochi. Sui social meraviglie, ma quando gli faccio un provino, non sanno parlare italiano».

Fa i conti con gli anni che passano?

«Un po’ si, non per l’aspetto fisico. Ok i ritocchini, senza stravolgersi. […]».

Quanto le influencer e i social hanno cambiato la percezione?

«Hanno stravolto questa società ma ora c’è un ridimensionamento. L’idea del “tutto gratis”, la prosopopea “faccio due foto in hotel e non mi fai pagare” le trovo scandalose».

the voice kids antonella clerici antonella clerici antonella clerici 4

antonella clerici antonella clerici 24102023 lafuriaumana.it