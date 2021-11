“VI AVREMMO DATO I NOSTRI COSTUMI” - I CUGINI DI CAMPAGNA TORNANO ALL’ATTACCO SUI SOCIAL DEI MANESKIN DOPO CHE THOMAS SUL PALCO DEGLI 'MTV EMA' HA INDOSSA UN VESTITO A ROMBI SIMILE A QUELLO DELLA BAND DI “ANIMA MIA”: “POTEVATE VENIRE NEL NOSTRO STUDIO. AVRESTE RISPARMIATO, DI GRAN LUNGA, TEMPO E DENARO" – LE ACCUSE DOPO IL CONCERTO DI LAS VEGAS: “BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI” - VIDEO

Da tag43.it

thomas maneskin cugini di campagna

Cugini di Campagna vs Maneskin, ci risiamo. La band romana ha appena trionfato agli Mtv Ema Awards nella categoria Best Rock, battendo band del calibro di Coldplay, Foo Fighters, King of Leon, Imagine Dragons e Killers.

Si tratta della prima volta per un gruppo italiano, l’ennesimo trionfo per i Maneskin reduci dall’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Ma ecco la nuova accusa di “plagio”. Si parla di vestiti, naturalmente.

I Cugini di Campagna tornano all’attacco: «Cari Maneskin vi avremmo dato i nostri costumi»

CUGINI DI CAMPAGNA 1

Per l’esibizione di Budapest il look del chitarrista Thomas Raggi – a rombi neri e dorati – ricordava innegabilmente quello indossato dai Cugini durante la cover di Zitti e Buoni in un concerto a Terni. «Cari Maneskin», recita il post del gruppo di Anima mia, «potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi…e avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro».

Gli abiti a stelle e strisce del concerto di Las Vegas

La stessa accusa era stata rivolta a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan dopo il concerto di Las Vegas. Anche in quel caso i Cugini dai social avevano rivendicato la paternità del look a stelle e strisce: «Basta copiare i nostri abiti».

Ivano “Napo” Michetti, Silvano Michetti, Tiziano Leonardi e Nicolino “Nick” Luciani non hanno dunque pace. Già nel 2017 li aveva “copiati” persino Lady Gaga. E proprio per la tuta a rombi che avrebbe copiato anche Thomas. «Anche lei si è ispirata e ha copiato i nostri outfit.

CUGINI DI CAMPAGNA 2

Le avevamo scritto una lettera nel 2017, e abbiamo dovuto persino bloccarla sui social, ma resta una grande artista», hanno recentemente spiegato a FQMagazine. Nel post di allora i Cugini per assicurarsi che il messaggio arrivasse chiaro alla destinataria, lo avevano persino scritto in inglese: «Dear Lady Gaga, everybody knows about your skill and we too much appreciate you, but after some photos on our Social Network we wanted to invite you to stop wearing identical dresses to ours, aware that you certainly do not need to imitate us. With estimates, Country Cousins». Già Country Cousins.

I Maneskin, la fluidità di genere e il messaggio a Orban (e all’Italia)

Tornando al look dei Maneskin sul palco degli Ema, con il suo costume di scena Damiano – con reggicalze, guanti e tacchi – ha lanciato un messaggio potente proprio nella Ungheria di Viktor Orban dove da luglio una legge vieta la diffusione nelle scuole di informazioni circa l’omosessualità e il cambio di sesso.

damiano maneskin cugini di campagna

«È stato un anno ricco di trionfi per il nostro Paese. Grazie a noi, ma anche ai tanti sportivi», ha detto Damiano prima di salire sul palco. «Sui diritti civili, tuttavia, continuiamo a rimanere indietro. Per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Noi siamo sempre schierati da quella parte sul palco e nella vita privata».

i cugini di campagna 3 i cugini di campagna 2 i cugini di campagna 1 i maneskin e i cugini di campagna