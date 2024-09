25 set 2024 12:48

“LA VITA ME LA SONO MANGIATA E HO FATTO ANCHE INDIGESTIONI” – ALBA PARIETTI, PRENDITI UN DIGESTIVO! "NON DEPONGO LE ARMI E NON MI FACCIO DIRE DA NESSUNO COME INVECCHIARE. LE POLEMICHE PER LA TELEFONATA DURANTE LA RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA DI BARLETTA? HO GIÀ CHIESTO SCUSA. IN UN MOMENTO DI PAUSA HO FATTO UNA CHIAMATA, ERA UNA GIORNATA PER ME DOLOROSISSIMA (ERA MORTO IL PILOTA LUCA SALVADORI, FIGLIO DI MAURIZIO, SUO EX COMPAGNO). IMBARAZZANTE CHE IO DEBBA GIUSTIFICARMI” – E POI SPIEGA PERCHE' IL FIGLIO E' SOTTOVALUTATO...