19 giu 2021 16:24

“A VOLTE ANCHE LA TELEVISIONE PUÒ PROIETTARE IN UNA DIMENSIONE PIÙ GRANDE” - ALDO GRASSO E “AMICA DI SALVATAGGIO”, IL DOCUMENTARIO DIRETTO DA NANNI DELBECCHI PER RAIPLAY SULLA MOGLIE, ALESSANDRA APPIANO: “CI SONO DOCUMENTI VISIVI DAVANTI AI QUALI È DIFFICILE DOMINARE I SENTIMENTI: SI PASSA DALLA COMMOZIONE ALLO STUPORE, DALLA CURIOSITÀ AL RIMPIANTO, COME SE IL NOSTRO CUORE FOSSE MESSO A NUDO” – “ALLA FLAGRANTE IRREALTÀ DEL MONDO NON SI POSSONO OPPORRE CHE SENSAZIONI, PER COLMARE UN VUOTO, PER APRIRE IL CUORE, PER SCONFIGGERE LA PAURA PIÙ ANTICA…”