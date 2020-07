1 lug 2020 20:01

“VORREI ESSERE COME MIO MARITO” - MARIA LA SANGUINARIA A “OGGI”: “MAURIZIO È CENTRALE IN TUTTO, È QUERCIA. NON STRAPPA, NON SI ARRABBIA MENTRE A ME PARTE L’EMBOLO. NON SO CONTROLLARMI, MI PRENDEREI A SCHIAFFI. MA DAVANTI ALLA DELUSIONE DIVENTO UNA BELVA” - LA SCELTA DI FARE ANCORA ''AMICI'': ''PIER SILVIO MI HA LASCIATO LIBERA DI DECIDERE, MA SAPEVO CHE SE NON L’AVESSI FATTO SAREBBE STATO UN CASINO PER LA PUBBLICITÀ - IL COVID MI HA ANGOSCIATA, MA DOBBIAMO IMPARARE A CONVIVERCI”