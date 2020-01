“WANDA NARA È UN MOSTRO” – MITICA GAFFE DI BARBARA ALBERTI AL “GRANDE FRATELLO VIP” - DURANTE UNA CHIACCHIERATA CON RITA RUSIC TOGLIE IL FRENO A MANO E SI LASCIA ANDARE A UN COMMENTO AL VETRIOLO: “È ALTA UN METRO E CINQUANTA E SI È FATTA L’OTTAVA MISURA, UN MOSTRO" – DOPO AVER SPARATO LA BOMBA SI RICORDA DI AVERE IL MICROFONO APERTO, TENTA DI COPRIRLO, MA LA FRITTATA È FATTA - LA RISPOSTA DI LADY ICARDI - VIDEO E FOTO ESPLOSIVE

Novella Toloni per "www.ilgiornale.it"

barbara alberti parla di wanda nara 2

Le ultime parole pronunciate da Barbara Alberti sono destinate a far discutere. La scrittrice si è fatta prendere la mano – ancora una volta – e ha esternato il suo pensiero critico nei confronti di Wanda Nara. Nel chiacchierare con Rita Rusic si è lasciata scappare qualche parola di troppo sull’opinionista del Grande Fratello Vip ma poi, accortasi della gaffe, ha cercato di silenziare il microfono coprendolo con la mano; ma ormai il danno era fatto.

wanda nara

La popolare scrittrice 76enne non è stata clemente con la Nara definendola un “mostro” per la sua bassa statura e il seno troppo prosperoso. A farle notare che le sue parole inclementi avrebbero potuto avere un effetto negativo è stata Rita Rusic che, sottovoce, ha cercato di farle capire che le sue parole andavano oltre. Barbara Alberti, accortasi della caduta di stile, ha così cercato di coprire il microfono ma ormai le sue parole erano state mandate in onda forti e chiare e riprese in un video.

barbara alberti al gfvip

Non è la prima volta che Barbara Alberti si lascia andare a giudizi pesanti su coinquilini e non. Dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, la sceneggiatrice è riuscita a scatenare non poche polemiche dentro e fuori la casa, proprio per le sue frasi spesso pungenti e senza filtri. Prima ha dato della poco di buono a Imma Battaglia poi dell’assassino a Pasquale e proprio quest’ultima espressione aveva spinto il popolo social a chiederne addirittura la squalifica dal gioco.

wanda nara 5

Oggi a finire nel mirino dell’Alberti è stata l’opinionista del Gf Vip, Wanda Nara mentre la 76enne era in camera a chiacchierare con Rita Rusic e Andrea Montovoli. La discussione sulle forme femminili si anima e la scrittrice mette assegno l’affondo contro la moglie di Mauro Icardi: "Come Wanda Nara, Wandra Nara che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava misura, sei un mostro".

Mentre Andrea Montovoli non si è accorto della gaffe, Rita Rusic ha fatto capire a gesti che il microfono era aperto e che le sue parole si erano sentite.

Barbara Alberti sulle prime non ha capit poi, accortasi del fatto, con una mano si è coperta la bocca e con l’altra ha provato a coprire il microfono, ma ormai le parole erano state pronunciate.

barbara alberti parla di wanda nara 1

Difficile capire se il giudizio negativo espresso dalla concorrente avrà ripercussioni o meno sulla sua permanenza nella casa. Quello che è certo è che Wanda Nara non lascerà passare la cosa e replicherà alla scrittrice, probabilmente già nella diretta di questa sera.

wanda nara 6

Giada Oricchio per "www.iltempo.it"

Wanda Nara replica via Instagram a Barbara Alberti: "Altezza 1,70". L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 si preannuncia scoppiettante e non certo per il nuovo faccia a faccia tra Pago e Serena Enardu.

L'opinionista del reality show di Canale 5 ha deciso di non volare alto sull'"iperbole" che la scrittrice ha usato ieri sera per definirla: "È un mostro, è alta 1 metro e 50 e s'è fatta l'ottava di seno" e ha anticipato il catfight via Instagram.

wanda nara 2

La moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi ha postato un'Instagram story con il video incriminato scrivendo: "Altezza 1,70. Ci vediamo stasera al gfvip". Dunque, si parlerà del fattaccio e sarà interessante scoprire la posizione del conduttore Alfonso Signorini oltre che la giustificazione di Barbara Alberti.

barbara alberti grande fratello 2 barbara alberti ivan gonzales e barbara alberti 5 barbara alberti parla di pasquale laricchia barbara alberti lava i piatti barbara alberti barbara alberti grande fratello 1 barbara alberti

wanda nara wanda nara wanda nara

barbara alberti