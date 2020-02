“WEINSTEIN MI OFFRIVA PONTI D’ORO MA IO DISSI DI NO” - LA RIVELAZIONE DI GABRIELE SALVATORES: “DOPO L’OSCAR NEL 1992 PER MEDITERRANEO VOLEVA METTERMI SOTTO CONTRATTO, PIAZZARMI IN UNA VILLA A MALIBU E FARMI LAVORARE A NUOVE PRODUZIONI. IO CONSIDERAVO HOLLYWOOD COME L’IMPERO DEL MALE E FORSE NON SBAGLIAVO” - IL REGISTA IN PARTENZA PER LOS ANGELES DOVE PRESIEDERÀ LA 15MA EDIZIONE DEL FESTIVAL “LOS ANGELES ITALIA” DI PASCAL VICEDOMINI

R. Sp. Per “il Messaggero”

«Dopo l' Oscar vinto nel 1992 dal mio film Mediterraneo, Harvey Weinstein mi offriva ponti d' oro», rivela Gabriele Salvatores, «voleva mettermi sotto contratto, piazzarmi in una villa a Malibu, darmi la possibilità di lavorare a nuove produzioni. Ma io dissi di no: consideravo Hollywood come l' impero del male, e forse non sbagliavo, e accettare le proposte del produttore mi sembrava equivalente a vendere l' anima. In più, avevo un grande amore in Italia e nessuna voglia di allontanarmi».

La rivelazione arriva mentre Salvatores si prepara a partire per Los Angeles dove presiederà la 15ma edizione di Los Angeles, Italia, il festival fondato e organizzato da Pascal Vicedomini, in programma al TLC Chinese Theatres di Hollywood dal 2 all' 8 febbraio, vigilia degli Oscar. Salvatores è alle prese con il progetto del nuovo film, «per la prima volta sarà una storia d' amore» e con la preparazione del ritorno alla Scala «a maggio con il Ballo in maschera».

IL PROCESSO

Il regista milanese, 69 anni, era già stato ospite della rassegna di cinema, musica e arte nel 2010 e in quell' occasione venne premiato da Sylvester Stallone e Samuel J. Jackson. Oggi rievoca il suo incontro con Weinstein, all' epoca di Mediterraneo uno dei personaggi più potenti di Hollywood, mentre il produttore 67enne, costretto ad usare un deambulatore a causa di un incidente d' auto, sta affrontando a New York il processo per gli abusi sessuali di cui è accusato da decine di donne.

L' ultima a testimoniare contro di lui, nei giorni scorsi, è stata l' attrice Annabella Sciorra, 59, tra i protagonisti della serie-cult I Sopranos: ha raccontato che tra il 1993 e il 1994 Weinstein sarebbe entrato nel suo appartamento e, usando la forza, avrebbe tentato di violentarla. Il processo-choc andrà avanti fino a marzo.

