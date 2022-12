LEI SI' CHE HA L'"X-FACTOR" - BEATRICE QUINTA, LA 23ENNE SICILIANA ARRIVATA SECONDA ALL’ULTIMA EDIZIONE DI “XFACTOR”, DICE DI NON VOLERE ESSERE SEGUITA SOLO PERCHE' RKOMI "SE LA VUOLE SCOPARE” E POI PUBBLICA UN VIDEO DOVE SI SPOGLIA IN METRO PER PROMUOVERE IL SUO SINGOLO: “SE$$O” - NEL VIDEO SI VEDE “BEATROCE” CON UN PAIO DI STIVALI E UNA PELLICCIA MENTRE CAMMINA SUL BINARIO DELLA METROPOLITANA DI MILANO E QUANDO ARRIVA IL TRENO… VIDEO

BEATRICE QUINTA NUDA IN METRO

Ormai per la notorietà si è disposti a tutto. E arrivare secondi a X Factor evidentemente non basta. Beatrice Quinta, una delle cantanti più note dell’ultima edizione del talent, che aveva colpito il pubblico per le canzoni, lo stile e il modo di stare sul palco, ha pubblicato un video hot venerdì pomeriggio. Sulla sua pagina social c’è appunto una clip - che in poco meno di un’ora ha già oltre 50mila visualizzazioni - con un estratto della sua canzone “Se$$o”, presentata proprio al talent di Sky.

Nel video si vede la Quinta con un paio di stivali azzurri fino al ginocchio, occhiali da sole neri e una pelliccia fucsia con il colletto nero. La cantautrice cammina, a Milano, sul binario della metropolitana gialla e quando arriva il treno si volta verso la telecamera, apre la pelliccia e la lascia cadere a terra. Restando, inevitabilmente, nuda, anche se il video è pixelato. «Io che prendo la metro e vengo da te» si legge come didascalia (che poi è anche un verso della canzone).

BEATRICE QUINTA SI SPOGLIA IN METRO

SECONDA CLASSIFICATA

La cantante siciliana è seguita su Instagram da oltre 100.000 followers. Sui social sono arrivate anche molte battute sulla possibile reazione di Rkomi, che durante il programma aveva manifestato il suo interesse nei confronti della cantante.

Una volta finito il talent, la seconda classificata è stata interpellata sulla possibilità di vederla al fianco di Rkomi e ha risposto così: “Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei, invece, curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sc**are“.

