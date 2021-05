LEOTTA CONTINUA! - TOH, CHE COINCIDENZA! DOPO LO SCOOP DI DAGOSPIA E LE FOTO DEL BACIO CON FRIEDKIN PUBBLICATE DA “OGGI”, ARRIVA “CHI”: “YAMAN E LEOTTA, È ESPLOSA DI NUOVO LA PASSIONE”, CON TANTO DI SERVIZIONE FOTOGRAFICO RIPARATORIO CON “DIVETTA” E “SANDOKAN” CHE “MOSTRANO I LORO TALENTI” E SI SCAMBIANO SMANCERIE…

YAMAN & LEOTTA, È ESPLOSA DI NUOVO LA PASSIONE

Valerio Palmieri per “Chi”

Quando si parla di Diletta Leotta e Can Yaman si confrontano due scuole di pensiero: da una parte chi sostiene che si tratta di una storia a favore di paparazzi e rotocalchi, dall’altra chi ci crede senza vie di mezzo: si amano alla follia e guai a parlare di alti e bassi.

Le foto che vi mostriamo raccontano la verità di questo momento: Diletta e Can, dopo un periodo di crisi, si sono ritrovati e appaiono finalmente spensierati. Forse l' attore turco ha capito che Diletta non ama le pressioni, ne ha già tante, e vuole vivere i sentimenti con leggerezza, come se fossero una risorsa e non un problema.

Sono al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 stelle sul lago di Como. La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, dopo aver seguito per Dazn l'anticipo di campionato fra Milan e Benevento. Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica, mentre lunedì mattina sono tornati a Milano, dove la Leotta conduce, ogni giorno alle 12, 105 Take Away con Daniele Battaglia.

Lungo la strada verso la radio l'ha raggiunta Valerio Staffelli per consegnarle il secondo tapiro d'oro di Striscia la notizia nel giro di pochi giorni. Il motivo di due premi così è presto spiegato.

Due settimane fa proprio "Chi" aveva parlato della crisi fra la Leotta e Yaman: l'attore premeva sull' acceleratore per quanto riguardai progetti di vita insieme, mentre la conduttrice è sempre stata più prudente, e ogni freno da parte sua era fonte di stress nella coppia.

Proprio in quelle ore la Leotta è stata raggiunta per la prima lotta da Staffelli all'uscita dallo stadio di San Siro. C'era chi parlava di una storia inventata, di matrimonio saltato, del fatto che l’attore turco si fosse tolto dai social per non commentare la crisi. E così la conduttrice ha fatto chiarezza: «Non è saltato il matrimonio, è solo fare le cose con i tempi giusti», ha dichiarato, confermando la nostra ricostruzione. «Can si è tolto da lnstagram per scelte di comunicazione. Questione di business, il resto sono voci, certo che è vera la storia».

Poche ore dopo Dagospia lancia la bomba: la Leotta avrebbe scaricato Yaman per Ryan Friedkin, figlio del proprietario della roma. E così la conduttrice fa un post in cui, fra le righe, parla di tutto: di Friedkin, di Ibrahimovic, di Yaman. “Ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno, i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po' stancata.

Lo dico perché leggendo le falsità acchiappaclick sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia urto manglauomini, una donna incapace di amare. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatie, per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?

Perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all'estero sì parla di crisi?".

Subito dopo il suo sfogo, sono apparse su Dagospia le immagini in cui Diletta scambiava baci affettuosi proprio con Friedkin. «Quelle foto sono di dicembre, ha detto la Leotta a Striscia. «Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can». «Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa paste di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa».

E allora proviamo a ricostruire, nel rispetto di tutti, i fatti. Dopo la fine della relazione con Daniele Scardina, e dopo l'incontro con Friedkin, la Leotta ha conosciuto, grazie a Instagram, Can Yaman. Lo scorso gennaio la storia è uscita allo scoperto e la coppia ha vissuto una passione così travolgente da fare subito progetti per il futuro, come la convivenza e il matrimonio.

Entrambi hanno una carriera importante: Yaman è a Roma da mesi per le riprese della serie tv Sandokan, Diletta è volto di Dazn, la piattaforma che ha appena acquistato i diritti per trasmettere, dalla prossima stagione, tutte le partite di calcio della serie A e si appresta a diventare la signora del calcio. Entrambi hanno milioni di fan, che si traducono in follower su Instagram, che seguono anche la loro vita privata.

ll gossip non è il motore della loro carriera, ma ne fa patte. Essendo una storia vera, capita anche che ci siano incomprensioni, tensioni, riavvicinamenti. Prima di Pasqua Diletta e Can sono stati a Catania, dove è nata la conduttrice, per le presentazioni in famiglia: l'attore le aveva regalato un prezioso anello di fidanzamento.

A Pasqua hanno pubblicato su Instagram un selfie scattato nell'attico romano di Yaman. L'attore aveva in programma anche un viaggio in Turchia, dalla propria famiglia, ma Diletta ha dovuto declinare per rispettare le nonne anticovid che limitavano gli spostamenti.

Un gesto che, forse, non ha fatto felice Can. Di fatto c'è stato un distacco. L' attore è innamorato cotto di Diletta e sogna una vita con lei, anche la Leotta è felice, ma ha un carattere indipendente. Ora queste immagini non serviranno a mettere tutti d'accordo: gli scettici continueranno a non crederci, i sostenitori della coppia avranno conferma delle loro certezze.

Quello che vi possiamo garantire è che la storia è vera, le foto anche, e che non c'è dietro nessuna strategia, anzi, molte delle uscite dei due protagonisti sono state dettate dall' impulso. Il gossip, quello che abbiamo raccontato dalla nascita della loro storia, è una fotografia fedele dei fatti. "Metà delle bugie scritte su di me sono vere", diceva il guru del baseball Yogi Berra. Basterebbe questo, forse, per vivere con serenità le proprie verità e le proprie contraddizioni. Sapendo che ci sarà sempre chi amplificherà le cose o le racconterà con il proprio stile. Anche perché il gossip è spesso una mezza verità o una verità e mezzo.

