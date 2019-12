LET IT PORN! MENTRE NEI CINEMA IMPAZZA IL NUOVO CARTONE DI FROZEN SU INTERNET ARRIVANO A VALANGA I REMAKE PORNO! - OLAF VIENE USATO COME SEX TOY E LE DUE SORELLE DI ARENDELLE SI TRASFORMANO IN SEXY MANGA - ANCHE LA RENNA SVEN HA IL SUO RUOLO DA PROTAGONISTA – IL PROBLEMA È CHE È TUTTO DISPONIBILE IN CHIARO ANCHE AI BAMBINI: BASTA UNA RICERCA GOOGLE – VIDEO + FOTO DA SCIOGLIERE I GHIACCI

TUTTI I MIGLIORI PORNO-REMAKE DI FROZEN

Franco Pasqualetti per www.leggo.it

le versioni porno di frozen 41

È la parola più cercata dai papà e dalle mamme in questo periodo. Frozen II, il nuovo cartone della Disney sta facendo impazzire i bambini di tutto il mondo. In Italia è arrivato nei cinema dal 27 novembre e nel primo weekend ha fatto il boom al botteghino. Basta cliccare “Elsa e Anna” (le sorelline protagoniste dell’avventura sui ghiacci) sui motori di ricerca per far uscire un mondo. Eppure basta scrollare un po’ su Google per rimanere agghiacciati: accanto a immagini di gioia e fantasia targata Disney da qualche giorno è arrivata anche la parodia in versione porno del cartone animato.

le versioni porno di frozen 46

Ecco allora che Olaf, il simpatico pupazzo di neve, diventa un sex toys. E le due sorelle di Arendelle si trasformano in sexy manga da rimanere a bocca aperta. Per non parlare poi della renna Sven su cui sorvoliamo. Tutto con la colonna sonora originale della Disney. E con le voci “imitate” di Serena Rossi e Serena Autieri (le doppiatrici di Anna e Elsa) intente in gridolini e orgasmi. Seni al vento e posizioni da kamasutra trasformano quei volti innocenti in pornostar.

ELSA DI FROZEN

Un rischio altissimo perché spesso i bambini, autonomamente (ahinoi...), si divertono a guardare tablet e smartphone dei genitori in cerca proprio di Frozen: e potrebbe uscire tra i risultati questa forma di animazione “particolare”. In un momento del genere, con i bambini che non parlano d’altro, il pericolo diventa fortissimo.

le versioni porno di frozen 2

E allora che fare? Il primo consiglio è quello di bloccare con i filtri safe che i web browser i siti a rischio. Ma la vicenda sta facendo il giro del web. Sui vari forum dei genitori si leggono commernti al vetriolo verso chi sta divulgando il Porno Frozen. Ma non è la prima volta che in Italia avviene questo caso. L’ultimo episodio in ordine di tempo era sempre legato a un altro cartoon Disney: Oceania. In tutto il mondo la piccola protagonista si chiamava Moana. In Italia, per ovvie ragioni, si chiamò Vaiana.

