DAGOSELEZIONE

eurovision 4

Il Grande Flagello@grande_flagello

I brividi li abbiamo sentiti solo noi #eurovision #escita #esc2022

vì@artvilou

blanco e mahmood io vi voglio bene ma avete stonato come me ubriaca il sabato sera al karaoke #ESC2022

Maddalena Bonaccorso@maddi1703

Ma prendere una nota? #ESCita

Daniel @Daniel_WhiteH

Mahmood e Blanco hanno stonato di brutto ma per tutto Twitter sono stati perfetti. OK #Eurovision #Brividi

Polvere Sottile@polveresottile

Ma se hanno stonato come due campanacci, se ne sono accorti tutti. #ESCita #mamhood #Blanco

Luca Barra@luca_barra

meme blanco e mahmood eurovision

Brividi. (Anche se le note alte vabbè, anche se la regia ha inquadrato tanti di quei carrelli e luci e altre robe a caso) #eurovision #eurovision2022 #escita

ancient rafan@fifteenluv

Spiace ma l'anno scorso Damiano si era divorato il palco e non aveva sbagliato una nota, Blanco e Mahmood terrorizzati hanno stonato a bomba ed erano impalati lì #ESC2020 #EscIta2022 #Eurovision

Zizì for #Eurovision@fabriziomico

Mi domando come Mahmood sia riuscito a far passare i versi "Ti manco o te ne fotti" e "Anche se poi mando tutto a puttane" e i Maneskin "Vi conviene toccarvi i coglioni" e "Non sa di che cazzo parla" no... #Eurovision #ESCITA

eurovision 1

Roberto Pavanello@robypava

Mahmood e Blanco fuori asse, stasera. Molto meglio nella generale di ieri sera. Peccato. #ESC2022 #ESCita #Eurovision

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Diciamo che Mahmood e Blanco in altre occasioni sono stati anche più intonati di stasera, ma gli vogliamo bene lo stesso #ESC2022 #ESCita #Eurovision #Eurovision2022

Matteo Cruccu@ilcruccu

#Mahmood inappuntabile, perfetto, all'altezza e oltre una competizione come #Eurovision. #Blanco, un po' meno #eurovision #italy

Andrea Parrella@AndreaParre87

Bravissimi sono bravissimi, bellissimi pure, però qualche inciampo vocale di Mahmood e Blanco c'è stato. #ESCita #Eurovision #brividi

finale eurovision 17

Bianca Chiriatti @BiancaBerry88

Per me peggiore esibizione di Brividi di sempre. Senza paura. La canzone è bella e loro restano bravi, ma stasera i problemi audio/cuffia/intonazione sono evidenti. Umani. #EscIta #Eurovision #Esc2022

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

110 punti per l'Italia. Maluccio. #Eurovision #escita

Diego Odello@Mr_Odo

Come sempre i nostri teorici amici e/o vicini di casa, come Francia, Svizzera, San Marino e Malta, votano altri. L’Italia non dimentica #Eurovision #EscIta2022

eurovision 5

Trash Italiano@trash_italiano

ALBANIA AL POSTO DI SAN MARINO SUBITO SULLE CARTINE DI TUTTO IL MONDO #Eurovision #EscIta #Esc2022

Trash Italiano@trash_italiano

E quindi non vedremo Malgioglio in perizoma e reggiseno.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Insomma chi voleva entrare in Europa batte quello che è voluto uscire dall’Europa. È proprio #Eurovision.

finale eurovision 1

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

La canzone ucraina era di una bruttezza rara.

Marco Salvati@marcosalvati

Ora Putin vattene che ci serve l'Ucraina per il prossimo Eurofestival

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

L'ennesima vittoria della NATO #Eurovision #escita

antonella delprino @antodelprino

il post di laura pausini

Beh, intanto l’Ucraina, l’anno prossimo, deve organizzare #Eurovision, come, dove e quando nun se sa

Domenico Marocchi@domenicomarock

In risposta a @antodelprino

E, da regolamento, se il paese vincitore non fosse in grado di ospitarlo l'evento si dovrebbe svolgere nell'ultima nazione dove è stato organizzato.

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Stasera la #KalushOrchestra sarà a #CTCF e ha già detto che domattina tornerà in #Ucraina a combattere. Così, giusto per non dimenticarci quello che sta succedendo #Eurovision #ESCita #EscIta2022 #Eurovision2022

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il televoto da sempre premia aspetti che vanno oltre la canzone. E l'ha fatto anche in questo caso, nessuno scandalo #Eurovision2022

finale eurovision 12

Francesco Canino@fraversion

“Divertitevi e non avvicinatevi troppo ai tavoli”. E con questa Damiano dei Maneskin manda pure tanti saluti a Macron (per la storia della presunta sniffata in finale, lo scorso anno). #Eurovision

Sanfrank@CIAfra73

Damiano dei #Maneskin: "Divertitevi e non avvicinatevi troppo ai tavoli" Ciaone Macron, dis bonsoir à ta soeur #ESC2022 #Eurovision #ESCITA

GraceSomehow@LaSambruna

Madò quanto si vede che Damiano vorrebbe fortissimo fare parkour sugli spalti ma non può perché fino a due secondi prima di salire sul palco teneva le stampelle. Comunque, presenza scenica pazzesca pure da fermo. #eurovision

eurovision 3

Marco Carrara@iosonocarrara

Malgioglio che alle 00:54 della serata finale non ha ancora capito il regolamento, un meme vivente. #Eurovision

Fran Altomare@FranAltomare

La cosa più interessante di questa votazione resta il dove cazzo sia finita Laura Pausini. #escita #eurovision #esc2022

Fran Altomare@FranAltomare

Laura se n’è andata e non ritorna più. #Escita #Eurovision #Esc2022

Trash Italiano@trash_italiano

Secondo Adnkronos, Laura Pausini ha avuto un piccolo calo di pressione che l'ha costretta a trattenersi dietro le quinte. #Eurovision #EscIta

finale eurovision 13

Francesco Canino@fraversion

mi piace la delicatezza con cui la regia sfuma il microfono di Cristiano Malgioglio mentre sta per partire una canzone. Tipo mannaia. #Eurovision #EscIta

Il Grande Flagello@grande_flagello

Malgioglio la tocca piano: "La spagna è un discount di Jennifer Lopez" #eurovision2022 #escita

Danippa Lippa@DanippaLippa

finale eurovision 2

Dopo la dichiarazione di #malgioglio sulla Spagna mi aspetto sanzioni sulla Paella #Eurovision #EUROVISION #EscIta2022

Il Grande Flagello@grande_flagello

In Spagna stanno facendo il delirio sulla vittoria politica o meno dell'Ucraina. In Italia ci chiediamo semplicemente 'ndo cavolo stava Laura Pausini nel momento clou? #eurovision #esc2022 #escita

Fran Altomare@FranAltomare

Non vi è servito raggrupparvi in space tossici. Non vi è servito darci dei mafiosi. Non vi è servito aver schifato la nostra organizzazione, promettendo che avreste fatto meglio l’anno prossimo. Ciao, Spagna. #escita #eurovision #esc2022

finale eurovision 11

LALLERO@see_lallero

Facciamo che della Spagna rimane Chanel e SloMo mentre la fandomn'altro paio di maniche da buttar via? La bella figura l'ha fatta solo lei e il gruppo di lavoro. #Eurovision

Eurovision Song Contest@Eurovision

For the Italians around here, don't worry we kept Zia Mara safe from Subwoolfer!

Ruben Trasatti@darkap89

Zia Mara ormai chiaramente international, Domenica In for Europe, Mara Venier queen of aunts #Eurovision #ESCita

eurovision 2

Giuseppe Candela@GiusCandela

6.590.000 con il 41,9% Chiude alla grande #Eurovision

AladinoAA+@Aladino_Rm

In risposta a @GiusCandela

A quanto pare RaiUno si sopravvive pure senza Conti, Amadeus e la Carlucci

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Il successo di #Eurovision in Italia si deve al lavoro di Massimo Liofredi, Andrea Fabiano e Raffaella Carrà. Chi c’è adesso gode i frutti di scelte azzardate, ma vincenti, fatte da altri dirigenti (e da Raffaella) #Eurovision2022 #Esc #EscIta

finale eurovision 14

eurovision 7 finale eurovision 3 finale eurovision 7 finale eurovision 4 finale eurovision 16 finale eurovision 5 finale eurovision 19 finale eurovision 18 i maneskin all'eurovision 4 i maneskin all'eurovision 1 finale eurovision 9 i maneskin all'eurovision 3 l'ucraina vince l'eurovision 4 i maneskin all'eurovision 2 finale eurovision 8 l'ucraina vince l'eurovision 1 l'ucraina vince l'eurovision 2 l'ucraina vince l'eurovision 3 finale eurovision 20 eurovision 8 finale eurovision 10 finale eurovision 15 finale eurovision 6 eurovision 6