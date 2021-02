LET’S TWEET AGAIN! “GRANDE FRATELLO EDITION” – “ROSALINDA NON SPRECARE LACRIME PER LA DIFFIDA DI GIULIANO CHE FUORI TI ASPETTA UN SORPRESONE FIRMATO TARALLO” – “FUNFACT: PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA MTR ASSISTE A DELLE NOMINATION IN CUI NON POSSONO FARE IL SUO NOME” – “IL TEMPISMO DI ZELLETTA CHE VA AL CESSO GIUSTO NEL MOMENTO IN CUI GLI DEDICANO UN BLOCCO DOPO DIECI PUNTATE” – “ALESSIA MARCUZZI CHE INVITA I CONCORRENTI ALLA PACE PERCHÉ, DICE, È ARRIVATO IL TEMPO DI FINIRE IN ARMONIA. CHE È UN PO’ IL MOTIVO PER CUI ORA CONDUCE LE IENE…” - VIDEO

DAGOSELEZIONE

contechristino@contechristino

grande fratello vip 4

Alfonso stasera:

- chiama Zelletta "Guenda"

- chiama MTR "Sonia"

- dice a Dayane che Zenga potrebbe ricambiare la nomination ma Dayane è in finale e Zenga ha comunque già votato

- chiama in confessionale Rosalinda credendola in finale al posto di Tommaso. #GFVIP

TrashBoy@Trash___Boy

Rosalinda ha nominato Maria Teresa Ruta, perchè le puzzava il flirt con Baccini, avvenuto 25 anni fa. Lei che, a due settimane dalla fine del programma, mette su la storiella con Zenga. #GFVip

grande fratello vip 2

Trash Italiano@trash_italiano

Io spero solo che questa cosa tra Andrea e Rosalinda sia vera PERCHÉ AUTORI IO VE LO DICO SONO STANCO, DOPO 6 MESI NON REGGO UNA STORIA COSTRUITA SOLO PER CREARE TENSIONE MADE IN ROSMELLO #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Dayane gelosa marcia di Rosalinda e Zenga, palese #GFVip #Rosmello

grande fratello vip 3

Morgan@emorgan68

Stefania: "Ma Rosalinda non ci rimane male se vieni in stanza con noi per non dormire con lei?"

Dayane "Non mi frega niente, adesso ognuno gioca per sè" Stefania "Ammazza poi me dice a me che non so' amica de Mariateresa"

Et voilá. #gfvip #tzvip #sovip

Trash Italiano@trash_italiano

GIULIANO CONDOR, IL FIDANZATO DI ROSALINDA, CHE DIFFIDAAAAAAAAA MUOIO #GFVIP

gfvip

Francesco Canino@fraversion

Rosalinda non sprecare lacrime per la diffida di Giuliano che fuori ti aspetta un sorpresone firmato Tarallo, roba da fuochi d’artificio! #GFVIP

Trash Italiano@trash_italiano

2021 E ANCORA NON RIUSCIAMO A PERMETTERCI UNA WEBCAM PUNTATA SU GIULIANO CHE GUARDA QUESTE CLIP DA CASA. #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Il momento Elisabetta Gregoraci non può mai mancare, presente in ogni puntata #GFVip

contechristino@contechristino

pierpaolo pretelli giulia salemi

Funfact: per la prima volta nella storia MTR assiste a delle nomination in cui non possono fare il suo nome. #GFVIP

Francesco Canino@fraversion

Zelletta scalpita, si agita, ce la mette tutta per stare al centro della scena ma non ci riesce mai fino in fondo. Sciapo come pochi. #GFvip

contechristino@contechristino

Il tempismo di Zelletta che va al cesso giusto nel momento in cui gli dedicano un blocco dopo dieci puntate. #GFVIP

Alessia Marcuzzi@lapinella

#giulia Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual’e’ la sua colpa? Non capisco... spiegatemi. #gfvip

cristiano malgioglio 1

Alessia Marcuzzi@lapinella

Questo e’ il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta , molletta....e’ arrivato il momento di aggregarsiiiiii

Basta con sta guerra! #GFvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Leggo di Alessia Marcuzzi che invita i concorrenti alla pace perché, dice, è arrivato il tempo di unirsi tutti insieme per finire in armonia. Che è un po’ il motivo per cui ora conduce Le Iene. #GFVIP

Giada Oricchio per "www.iltempo.it"

Finisce a colpi di avvocato la storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano. Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 15 febbraio, l’attrice siciliana e Andrea Zenga, il concorrente entrato nella casa di Cinecittà un mese fa, hanno ammesso di provare una interesse reciproco.

grande fratello vip 1

Un amore scoppiato all’improvviso, tutto da verificare, ma che è servito a Rosalinda per capire che è giunto il momento di cambiare il corso della sua vita dopo 10 anni di fidanzamento segnato da tanti alti e bassi. Così, l’attrice ha lasciato in diretta il fidanzato Giuliano sostenendo che per quanto doloroso avrebbe apprezzato la sua onestà nel riconoscere che era finita.

rosalinda cannavo' e andrea zenga

Tuttavia, l’uomo non l’ha presa con savoir-faire perché, poco dopo l’annuncio in prima serata su Canale 5, ha diffidato l’ex compagna e la trasmissione. A svelarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini: “Giuliano ci ha fatto arrivare dal suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta estesa a tutti quanti i componenti della casa e io vi chiedo di rispettare la sua richiesta”. Rosalinda ha abbassato lo sguardo e Tommaso è corso a consolarla: “Questo è il primo passo, fa male, ma poi ti farà stare bene, anzi sfruttalo come un nulla osta, a questo punto è un nulla osta. Liberi tutti”.

rosalinda cannavo' e tommaso zorzi cristiano malgioglio 2 maria teresa ruta tommaso zorzi stefania orlando samantha de grenet grande fratello vip 5