LET’S TWEET AGAIN! “GRANDE FRATELLO VIP” EDITION – “IL CASO D’EUSANIO RISOLTO IN 20 SECONDI. PRATICAMENTE È STATA UN’ALLUCINAZIONE COLLETTIVA” – “IL VESTITO DELLA GREGORACI HA FATTO ALZARE IN VOLO PIÙ UCCELLI CHE NELLA STAGIONE DELLE MIGRAZIONI” – “BACCINI È ANDATO LÌ SOLO PER POTER CANTARE UN SUO PEZZO IN PLAYBACK VISTO CHE NON GLI CAPITAVA DALL’83” – “FATE USCIRE DAYANE DA QUELLA CASA, STARANNO DROGANDO ANCHE LEI. COME FA A DIRE “MI ARRAPA” RIFERITO A SIGNORINI?” - VIDEO

grande fratello vip 9

Il caso #AldaDEusanio risolto in 20 secondi.

Ma il caso Alda D’Eusanio o D’Ieusanio liquidato così in 4 e 4 8? #GFVIP

Praticamente Alda D'Eusanio è stata soltanto un'allucinazione collettiva

prima la Pausini, poi Zenga e ora Aragozzini: con le querele che sta collezionando Alda D’Eusanio, #Draghi ci farà mezza manovra economica. Detto questo, se ha un amico che le vuole bene, le consigli di stare per un bel po’ lontana dalla tv. #GFVIP

grande fratello vip 8

Mi fa morire che questi stavano facendo i trenini alla festa anni 80 mentre la D'Eusanio era già in qualche bunker sotto sequestro a leggere le 8mila querele che le sono arrivate #gfvip

#gfvip ci sarà un giornalista che proverà ad intervistare la d’eusanio o la Pausini è così potente? #DEusanio

La Gregoraci col vestito di ieri sera ha fatto alzare in volo più uccelli che nella stagione delle migrazioni #GFVIP

alda d'eusanio 2

La Gregoraci imbarazzante con quel vestito il giorno del suo 41° compleanno. #GfVip

Elisabetta Gregoraci con quel vestito seethrough deve prendermi a calci in faccia

La Gregoraci ha appena avuto il suo momento sfilata Ciao Darwin. Praticamente, un picco di carriera. #gfvip

grande fratello vip 7

Raga ma la Gregoraci ha perso mezzo vestito? #GFVIP

Gli autori che costringono i vipponi a fare una torta di compleanno per Elisabetta solo per avere di nuovo il faccia a faccia fra lei (tutta trasparente) e Pierpaolo #GFVip

Anche Andrea Zenga costretto a farle gli auguri anche se manco l’ha mai vista prima #GFVip

alfonso signorini ed elisabetta gregoraci

DEVONO FARLE UNO AD UNO GLI AUGURI ma io muoio

I 41 anni della Gregoraci come se fossero gli 80 di Mina, i 90 della Regina Elisabetta, i 70 di Meryl Streep. #GfVip

Il vestito della Gregoraci sembra una lingeria intima, non ci si crede ragazzi. Ha 41 anni ed è in tv, cielo. #gfvip #sovip #tzvip

Non mi piace il non vestito della gregoraci .. da lei non mi aspettavo sta cafonata #gfivip

Ammazza che torta de merda. 20 euro. L’intero budget di puntata a Baccini. #GfVip

grande fratello vip 10

Che poi fondamentalmente Baccini è andato lì solo per poter cantare un suo pezzo in playback visto che non gli capitava dall’83. #gfvip

Poro Baccini, come se semo ridotti #GfVip

Baccini in playback Fuori tempo

Baccini in playback a quasi mezzanotte non ce lo meritiamo. #gfvip

grande fratello vip 11

mamma che malinconia Baccini che canta in playback con la voce di vent’anni fa! #GFVIP

questo baccini sembra uno di quegli ubriaconi over 60 che vanno a tu si que vales a imitare celentano

Baccini se fosse un concorrente del GF: entra alle 22:30, squalificato alle 22:32. #GFVIP

grande fratello vip 6

Spoiler: la prossima puntata entrerà nella casa mio zio Salvatore che, nel 1999 baciò Maria Teresa Ruta, mentre guardavano La Ruota Della Fortuna. #GFVip

Maria Teresa Ruta shock: quella serata sul divano con Henry Cavill a guardare le repliche di fornelli di Italia con Davide Mengacci e Mara Carfagna #GfVip

Entra in casa con il nome di Adua e come ex di Massimiliano (che ex poi non è stata), rivela di non essere mai stata fidanzata con Garko, cambia il nome in Rosalinda, e stasera nomina MARIA TERESA RUTA per la questione Baccini. Qui siamo al circo, ragazzi. #GFVip

grande fratello vip 4

Stanno seriamente spingendo Zenga a dichiararsi a Rosalinda perché non c'è un cazzo di cui parlare. #GFVIP

Vorrei che Signorini facesse il giochino (che fa alla Ruta): “Calciatori, Cantanti, Innominabili, Importanti” anche con Zorzi. #gfvip

Tommaso NERO che non ci sia un blocco per lui da puntate e MTR che, conoscendo i punti deboli di Signorini, lancia l'amo su Baccini specchietto per le allodole pianificando l'entrata in scena dell'uomo senza identità che le assicurerà almeno altri tre blocchi. MI INCHINO. #GFVIP

grande fratello vip 2

Malgioglio pagato da mesi solo per dire “FALSA”. Bastava un audio registrato raga #gfvip

Prima Baccini, ora il fratello di Dayane. Praticamente quelli del #GFVIP hanno preso la scaletta di #noneladurso.

grande fratello vip 5

Juliano e Baccini ieri sarebbero dovuti essere ospiti da Barbara d’Urso, saltati all’ultimo. Oggi entrambi al #GFVip

Juliano e Baccini ieri hanno bucato la d'Urso. Juliano e Baccini oggi al #GFVIP

Raga scusate ma ieri Baccini e Juliano hanno disertato Barbarella, mentre oggi eccoli entrambi da Alfonso

#GFvip

Francesco Baccini ha scelto il grande fratello dando buca a Barbara e quindi a Live chiaramente perché Alfonso paga di più #GFvip #TZvip

Stima per il signore che organizza gli aerei a Cinecittà che con questa edizione del #GFVIP è diventato più ricco di Briatore.

grande fratello vip 1

Fate uscire Dayane da quella casa, staranno drogando anche lei come fa a dire “mi arrapa” riferito a Signorini

Francesca D'Angelo per "Libero quotidiano"

Capiamo tutto: il trash fa parte del gioco, i reality «sono questa roba qui», «the show must go on», l' indiscutibile «se non ti piace, cambia canale» e l' evergreen «però fa un sacco di ascolti». Tutto giusto e legittimo. C' è però un momento in cui se «quella roba lì» valica certi confini, allora bisogna fermarsi, quantomeno a riflettere. E non solo dovremmo farlo noi che scriviamo di reality, o tu lettore che li guardi (sì, li guardi, altrimenti non si spiegherebbe la buona tenuta in ascolti del Grande Fratello Vip), ma pure chi li scrive, li produce e li trasmette dovrebbero lasciarsi interpellare dalla propria coscienza.

francesco baccini

Invece, a quanto pare, tutto fila via come se niente fosse, visto che il Gf Vip è confermato almeno fino a marzo. Eppure di cose (sbagliate) ne sono successe dentro a quelle mura. Proviamo a riassumere il meglio del peggio, per dare un' idea a quei pochi che ignorano come trascorrano le proprie giornate i vipponi.

di tutto un po' Risposta veloce: le corna e gli amorazzi sono l' ultimo dei loro problemi. Basti pensare che ormai lo sport preferito sui social è tenere la conta delle frasi razziste/sessite e delle bestemmie pronunciate dai concorrenti.

Già. A questo giro ne abbiamo sentite parecchie, persino da persone insospettabili come Stefano Bettarini: il nostro ha partecipato quasi a più reality che partite, dovrebbe sapere bene come funzionano, eppure si è visto eliminare proprio in seguito a una bestemmia.

dayane mello rosalinda cannavo'

Più recentemente anche il fidanzato di Carlotta Dell' Isola ha sfiorato l' imprecazione religiosa: era entrato temporaneamente nella casa per chiedere la sua bella in sposa ma poi si è emozionato snocciolando un «orco eccetera» che di romantico aveva ben poco. Piccola parentesi per dovere di cronaca: ora Bettarini è ai ferri corti con Mediaset, sostiene di essere un epurato (sapeva cose che voi umani...) e l' una e l' altra parte minacciano denunce o querele. Insomma, un macello.

Di certo vedrà parecchi giudici Alda D' Eusanio. La conduttrice è stata silurata su due piedi, dopo una settimana scarsa di permanenza, per aver sostenuto che il marito di Laura Pausini picchiasse la cantante. L' espulsione è sacrosanta così come la dissociazione di Mediaset, della casa di produzione Endemol Shine Italy e di tutto il cucuzzaro. Resta però una grande domanda in sospeso: chi ha scelto come concorrente la D' Eusanio? Possibile che nemmeno lo psicologo presente ai casting fiutasse il pericolo? Ah, ma mica è finita qui.

grande fratello vip 3

la legge della diretta Tra i momenti più bassi ai quali abbiamo assistito c' è stata anche la morte in diretta: il fratello minore di Dayane Mello è morto alcuni giorni fa in seguito a un incidente stradale. Non è colpa di nessuno, ovviamente: è successo, punto. Però si poteva gestire meglio sia la comunicazione della notizia a Dayane sia tutto quello che è successo dopo.

Non potendo rientrare in Brasile, dove vive la sua famiglia, Dayane è infatti tornata in Casa e qui si è svolta una sorta di omaggio funebre: i concorrenti hanno costruito una lanterna di carta a forma di cuore, per poi farla volare in cielo.

grande fratello vip 1 copia

Ecco, forse tutti avremmo capito se, per qualche ora, in via del tutto eccezionale le telecamere del Gf Vip si fossero spente: il dolore ha bisogno di discrezione.

Anche in un reality show. Invece no: per l' appunto «the show must go on» e «comunque gli ascolti sono alti». Tutto vero. Purtroppo.

