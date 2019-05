LET’S TWEET AGAIN! – IL DAGO SHOW A “LIVE NON È LA D’URSO” FA ESPLODERE I SOCIAL – “NON SAREBBE MALE UNA RUBRICA PER ROBERTO D'AGOSTINO IN OGNI PUNTATA, È UNA BOMBA” – “DATECI UN PROGRAMMA CON ROBERTO D’AGOSTINO CHE COMMENTA QUESTI PERSONAGGETTI DA POLLAIO E DISTRUGGE LA TELEVISIONE IN DUE PAROLE” – “DAL VIDEO POSTATO DA PAMELA PRATI DIREI CHE MARK CALTAGIRONE ESISTE E FA IL SERIAL KILLER”

DAGOSELEZIONE

SimoOo‏ @GuionSimone

pamela prati

l'Italia è una repubblica democratica fondata sul matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Davide Maggio‏ @davidemaggio

La puntata di sabato prossimo di Verissimo con Pamela Prati dovrebbe chiamarsi #Falsissimo Roberto über alles @_DAGOSPIA_ #nonèlaDUrso

Davide Maggio @davidemaggio

Stasera un D’Agostino in super forma a Live. @_DAGOSPIA_ So chi riceverà un invito. Le manager della Prati. E sarà un invito a comparire La prossima puntata si chiamerà IN GALERA

live non e' la d'urso 3

Francesco Canino‏ @fraversion

“Qui siamo davanti a un’associazione a delinquere”. Roberto D’Agostino a gamba tesissima contro il duo Perricciolo-Michelazzo. Il sipario sarà amarissimo. #NonÈLaDUrso

carotelevip‏ @carotelevip

Roberto D'Agostino sta illuminando la puntata di #LiveNoneLadUrso nel blocco sul "matrimonio" di Pamela Prati: "È tutta merda!".

live non e' la d'urso 1

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Dagostino senza freno alcuno SPUTTANA TUTTI #noneladurso

BITCHYF.IT @BITCHYFit

D’Agostino non lo ferma nessuno, lo amo #noneladurso

Raffaella Recchia‏ @dicono_di_me

D’Agostino: la verità è che Pamela Prati non c’ha na lira! Finalmente ci siamo arrivati! #noneladurso

live non e' la d'urso 2

Gabriele Parpiglia ha ritwittato

Alessia Bausone‏ @AlessiaBausone

Roberto D'Agostino a #noneladurso è stato un bagno di realtà #PamelaPrati

lallero‏ @SeeLallero

Non sarebbe male una rubrica per Roberto D'Agostino in ogni puntata, è una bomba. #noneladurso

live non e' la d'urso 5

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

Date un programma a D’Agostino subito. Riesce a tenere il mezzo tv, fuma in diretta, manda a cagare chi dice cazzate, zittisce gli ospiti. #noneladurso

Borraccino‏ @borraccino_

Dateci un programma con Roberto D’Agostino che commenta questi personaggetti da pollaio e distrugge la televisione in due parole #noneladurso

Alessio Poeta‏ @CasaPoeta

Otto, dieci opinionisti in studio, non fanno un D’Agostino in collegamento. #LiveNoneLadUrso

pamela prati a live non e la durso

domenicopuntop‏ @domenicopuntop

D’agostino : Dove stanno quelle 4 oche starnazzanti?"

@carmelitadurso : “Ce n'è una qui!" ..... Se trovate un polmone è mio #noneladurso

Emilio Fabbri‏ @SuperNova_212

Lezione di giornalismo ai poracci di Roberto D’Agostino. #NonelaDUrso

TrashBoy‏ @Cristian_Flocco

D'Agostino sputtana pure i documenti CHOC di Barbara D'Urso. #noneladurso

barbara d'urso

Molly‏ @MollyBeachWaves

Io nella vita voglio essere Roberto D'Agostino.. se ne fotte, dice quello che pensa, fuma, legge i messaggi... voglio essere lui...#noneladurso

?‏ @antipaticona

Un programma a D’Agostino QUANDO? #noneladurso

auroraa‏ @auroraa43452584

“Falsissimo, non #Verissimo” voglio un programma condotto da Roberto D’Agostino, dove lui possa smerdare chiunque in diretta nazionale e senza essere interrotto #noneladirso

fe’ ?‏ @federicoursitti

Che cazzo di eroe Dago. #noneladurso

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Sono di parte ma è il numero uno. Dago show. #noneladurso

live non e' la d'urso 8

Saverio Capobianco‏ @Saverio_94

Barbara che prova in ogni modo ad alimentare l'ipotesi che l'uomo esista e che le nozze ci saranno in modo da parlarne fino a Giugno quando finirà #NonELaDurso: GENIO DEL MALE!

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

Adoro Barbarella che non crede minimamente al matrimonio della Prati, ma continua a dire “sicuramente il matrimonio ci sarà”. #noneladurso

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

live non e' la d'urso 7

Immaginatevi se fosse tutto falso. Mara e Barbara unite, l’ultima puntata stagionale di #domenicain e #domenicalive, per mandare a cagare la Prati. #noneladurso

Davi De‏ @davided81

D’URSO: "SE È UNA TRUFFA IO MI INCAZZO" Pamela Prati prossima ad una gogna mediatica D'ursiana. #noneladurso

Borraccino‏ @borraccino_

Quindi il caso di Pamelona Prati ha inaugurato una sorta di nuovo Me Too sulle “relazioni fantasma” #noneladurso

la risposta di eliana michelazzo 1

AFlowerThatCantBeBloomed‏ @stopridingmyD

Pamela Prati annulla le nozze e Barbarella si veste da sposa. Mi sembra giusto. #noneladurso

Aladino Caltagirone‏ @Aladino_Rm

Dal video postato da Pamela Prati direi che Mark Caltagirone esiste e fa il serial killer

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

Vi è mai passato per la testa che la Prati rimanderà il suo presunto matrimonio almeno fino a quando non si affievoliranno i riflettori su questa storia? Ora per un’intervista esclusiva o per una copertina prenderà il doppio di quanto prendeva prima #noneladurso

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

eliana michelazzo pamela prati

Vorrei un’edizione di Pechino Express con Pamela Prati e Mark Caltagirone. Con loro: Valeria Marini e la Cosa Martufello e l’uomo invisibile Milena Miconi e Babbo Natale Tina e il Mostro di Lockness Sfera ebbasta e Martina Hamdy

Trash Italiano‏ @trash_italiano

Ho bisogno di sapere cosa ne pensa Maria De Filippi di Mark Caltagirone.

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Barbara che nomina Chi, Gabriele Parpiglia, saluta Alfonso Signorini e ricorda pure che sabato pomeriggio Pamela Prati sarà a Verissimo. HUMBLE QUEEN #noneladurso

pamela prati eliana michelazzo perricciolo 1144155

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

Io dalle 21:31 di questa sera seguendo la soap Prati-Caltagirone #noneladurso

Giulio Visentin‏ @GiulioVisentin

LA SERIE NETFLIX CHE TUTTI VORREMO #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Una statua a @_DAGOSPIA_ : la puntata di #Verissimo di sabato dovrebbe cambiare titolo: FALSISSIMO #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

AHAHAHAHAHAHAHA Pamela Perricciolo camuffa la voce e fa il vocione da uomo #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

live non e' la d'urso 4

Anche le minacce dopo i finti scoop e tanto altro... Sempre più convinto che stiamo rivivendo lo stesso caso di Fabrizio Corona, che sappiamo tutti com'è andato a finire #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Sara Varone sarebbe stata soggiogata come Alfonso Signorini su questioni di cuore #noneladurso

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

la camera prenotata dalla prati per la notte prima delle nozze 1

Twitter culture is: no watermark #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

SCUSATE MA È ADRIAN.

Senz' Altro‏ @L_altro

Grido cosa mi hanno appena mandato

Gabriele Parpiglia @Parpiglia

Questa era la stanza di #MarkCaltagirone nella sua ultima notte da fidanzato con #PamelaPrati #mammaefiglia Stanza credibile

Gabriele Parpiglia‏ @Parpiglia

live non e' la d'urso 6

#mammaemoglie #PamelaPrati questa era la stanza da letto della Villa dove non si è celebrato il matrimonio. Nessuna stanza prenotata per i ‘bimbi’ ...

la camera prenotata dalla prati per la notte prima delle nozze 2

Barbara d'Urso‏ @carmelitadurso

E anche ieri grandi ascolti per @LiveNoneladUrso !!! Una media del 14,5% di share con picchi del 26% di share e di oltre 3 milioni e 600 mila spettatori in prima serata!!! Contro la partita!!! GRAZIEEE #pochissimaspesagrandissimaresa #daytimeinprimetime #choc #noneladurso

pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN eliana michelazzo pamela prati perricciolo