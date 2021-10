12 ott 2021 18:28

LET’S TWEET AGAIN! – LA GRAVIDANZA “PSICOTICA”, IL PIANTO DA TELENOVELA COLOMBIANA DI VERA MIALES E LE LACRIME DI SOLLIEVO DI AMEDEO GORIA CHE NON DIVENTERÀ PADRE MANDANO IN ESTASI I TWITTAROLI APPASSIONATI DI “GF VIP”: “VERA CHE ENTRA CON UN ABITO DA SPOSA E UN PIANTO A SECCO. LIVELLO DI RECITAZIONE: THE LADY”, “AMEDEO È COMMOSSO PERCHÉ PENSA AL PERICOLO SCAMPATO” – “NELLA PROSSIMA PUNTATA AMEDEO VERRÀ A SAPERE CHE VERA LO CORNIFICA CON PAOLO BROSIO” – “MA DAVVERO LEI LO CHIAMA: “IL MIO PORCO”? - VIDEO