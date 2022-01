LET’S TWEET AGAIN! – NATHALY CALDONAZZO SHOW AL “GF VIP”: ASFALTA ALEX BELLI DANDOGLI DEL "NARCISISTA PATOLOGICO" E INTAVOLA UNO SCAZZO DA PULCIARE CON SONIA BRUGANELLI PER UNA VECCHIA STORIA DA 80 EURO - LA VICENDA: NATHALY CALDONAZZO ANDO' ALL'INAUGURAZIONE DEL NEGOZIO DELLA BRUGANELLI E PORTO' VIA UNA BORSA CONVINTA FOSSE UN CADEAU MA È STATA FERMATA E OBBLIGATA A PAGARE - VIDEO

DAGOSELEZIONE

sonia bruganelli vs. nathaly caldonazzo

Mario Manca@MarioManca

Scusate, però la Caldonazzo che va all'inaugurazione del negozio della Bruganelli solo per avere una borsa gratis e la Bruganelli che dice che la Caldonazzo si risente perché la Bruganelli percepisce del denaro per parlare di lei è di una straccioneria infima. #gfvip

Cadeau pagato €80@Garbino_

Il blocco sul cadeau pagato €80 da Nathaly Caldonazzo all'apertura del negozio di vestiti per bambine di Sonia Bruganelli, a cui è andata solo perchè è vicino a casa… tra i miei preferiti dell'edizione #gfvip

soleil sorge valeria marini delia duran

Lu@Ludo_T17

Ma come la bruganelli ha chiesto 80 euro alla caldonazzo? IO AVREI CHIESTO ALMENO IL DOPPIO. LE BASI SONIA. LE BASI. #gfvip

Millarca Carmilla@MillarcaCarmil2

Ma la Caldonazzo sulla Bruganelli: "Se avere una storia è farsi portare in giro su un jet privato..." La posa pianissimo #gfvip

Piertuttoattaccatopaolo@Pier___Paolo

La Bruganelli che dice di percepire denaro per parlare della Caldonazzo #gfvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

"Dicesse quello che vuole, io di lei so solo che è la moglie di Bonolis" Nathalie mi ammazza #GFVIP

nathaly caldonazzo

Hey, Gio’s speaking @GioCellRed

“PRIMA METTITI I MIEI TACCHI E POI CAMMINA LA MIA STRADA E VEDIAMO” Sonia Bruganelli distrutta #gfvip

Luca Vismara@LucaVismara

La Bruganelli in ogni frase vuole sottolineare (subdolamente, ma neanche tanto) quanto sia una che guadagna più degli altri. E non c’è nulla di più volgare. #GFVIP

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Sonia che dà l'immunità a Soleil e Adriana che le dice "fai solo danni" #GFVIP

ho assistito ad un episodio di@evilmariahs1

Nathaly (su Sonia Bruganelli): “Sì certo, la Bruganelli non vede l'ora di rendermi immune. Noi falliti che non abbiamo storie da raccontare. Come vorrei trovare anche io un uomo che mi porti in giro con l'aereo privato” DIRETTAMENTE IN FINALE E CON LA COPPA #GFVIP

nathaly caldonazzo vs. sonia bruganelli 1

eric?@italbguy

"Alex Belli sembra un uomo empatico ma non ha empatia"

"È un uomo che manipola le donne, non è da perdonare"

"In questa storia chi fugge da lui ha vinto"

Signori e signore, semplicemente NATHALY CALDONAZZO #Gfvip

IL PUNGOLO@PUNGOLO1962

NATHALY CALDONAZZO DEFINISCE ALEX BELLI MALATO DI MENTE, E NARCISISTA PATOLOGICO E QUANDO URLA È PERCHÉ È STATO SMASCHERATO , E POTREBBE ESSERE PERICOLOSO PER LA DONNA #GFvip

Wallace Lupoli@WallyLupoli

"Narcisista Patologico " Nathaly Caldonazzo endend Alex Belli #gfvip

nathaly caldonazzo vs alex belli 2

kiara tubercolosis@chapmns

ora la caldonazzo farà l'analisi psicologica sul porro della bruganelli

????? (pulizie era)@martasmkcsv

nathaly ha litigato con soleil, manila, katia, l'iguana, alex belli, barù, valeria marini, sonia bruganelli, la prossima volta litiga con alfonso, gli sponsor, gli autori e i cameraman

N.@NicoRamilli

Nathaly Caldonazzo ENDED Alex Belli, Sonia Bruganelli, Valeria Marini, La regia, lo studio, Alfy e 3/4 dei miei parenti #GFvip

BadgalVale@badgalvale

Nathaly Caldonazzo:

- asfaltare centovetrine

- abbassare la cresta alla Bruganelli

nathaly caldonazzo vs. sonia bruganelli 2

- far scoppiare la giugulare alla Marini

- far esplodere la giugulare a Carmen

- asfaltare la cantate

- far rosicare la lavapiatti

- essere la protetta del Twitter #gfvip

Luisory @luisinansialand

Comunque riflettevo sul fatto che la signora Caldonazzo è riuscita a mettere d’accordo Twitter, Instagram e Facebook come nessun concorrente prima era riuscito a fare, io mi inchino

trashbiccis@trashbiccis

soleil sorge delia duran

fermo a Delia entrata per la dinamica Centovetrine che finisce involontariamente a distruggere l'impero del trio Manila Soleil Katia #gfvip

Paola.@Iperborea_

Delia: Lei non si sente più la regina della Casa Soleil: Saresti tu la regina? Delia: Io sono la regina di me stessa, tesoro #Gfvip

mat@divanomat

Delia ha palesemente studiato il copione di donna ferita indipendente stanca e pronta al divorzio prima di entrare in casa ma il modo in cui sta gestendo tutto è pazzesco non come gli altri due poracci che si credono chissà chi #GFVIP

nathaly caldonazzo vs alex belli 1

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Katia Ricciarelli ci fa sapere che "QUALCHE VOLTA anche lei" può perdere la pazienza #gfvip

contechristino@contechristino

Nel contratto della Ricciarella c'era scritto "ogni tre puntate rvm strappalacrime con finestrella sul passato al fine di giustificare il carattere di merda con l'alibi della donna sola che si è fatta la corazza". #GFVIP

contechristino@contechristino

A fine puntata come regalo di compleanno per Katia un bel pacchetto di otto immunità per farla arrivare indisturbata a Marzo. #GFVIP

grande fratello vip

BagnoTrash@bagnotrash

Alfonso: "alessandro ti devo dire che parlare di stirare la camicia appartiene ad una mentalità maschilista"

Sempre Alfonso due puntate fa: "gianmaria da chi ti faresti stirare la camicia soleil sophie o federica?"

BagnoTrash@bagnotrash

giucas casella alfonso signorini

Alessandro nominando valeria per il troppo traffico in bagno ora sappiamo che il belbasciano ha già perdite urinarie a soli 32 anni #gfvip

Viperissima Trash@Viperissima_

Valeria: oggi la nomination era difficile e quindi ho passato la patata bollente a Giacomo #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Se bevessimo un sorso di vodka ogni volta che Giucas Casella dice “IN CHE SENSO?” saremmo ubriachi dopo mezz’ora #GFVip

giacomo utirs valeria marini

BICCY.IT@BITCHYFit

Noi a mezzanotte e 20 incollati alla tv a sapere com’è andata la prima notte con Enzo Paolo dopo 4 mesi di astinenza #GFVip

alex belli e soleil sorge delia duran