1 giu 2021 17:14

LET’S TWEET AGAIN! – L’EDIZIONE FLOP DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” È QUASI FINITA E I TWITTATORI NON RESISTONO A MENARE: “ILARY PIÙ CONTENTA DI NOI CHE STA PER FINIRE TUTTO E POI PUÒ ANDARSENE A SABAUDIA” – “È TALMENTE VENUTA BENE QUESTA ISOLA CHE I FINALISTI SONO CERIOLI, MOSER, AWED E DAMANTE” – “INVOLONTARIAMENTE, STASERA HANNO DEFINITO AL MEGLIO QUESTA EDIZIONE: È STATA UNO SCHERZONE…” - VIDEO