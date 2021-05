DAGOSELEZIONE

isola dei famosi 9

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Tommaso Zorzi a Gilles Rocca:

"Sembra una telenovela cilena" è una battuta che Malgioglio ripeteva al GF Vip una puntata sì e l'altra pure.

Il repertorio è già a questi livelli?

BICCY.IT@BITCHYFit

Gilles a Zorzi: “Solo il GF hai fatto, io faccio cinema”

Disse quello che in 12 mesi ha fatto Ballando e l’Isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

GILLES: “MARCO RISI, PAOLO SORRENTINO...”

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma Tommaso più volte ha citato e stracitato il suo GF, perché non può farlo Gilles?

isola dei famosi 8

LALLERO@see_lallero

Gilles ha sbroccato e pure male. Anche meno onestamente. #isola

Saverio Capobianco@Saverio_94

A memoria Gilles uno dei naufraghi che esce peggio dall'#isola

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Ma Elisa Isoardi tutto questo astio per Gilles Rocca non lo poteva mostrare quando era in Honduras? #isola

@non_me_rompere

Awed: “ma qualche topless no?”

emanuela tittocchia

Emanuela Tittocchia: “senti amore, ho speso 8250€, vuoi che non le faccia vedere?”

Giuh95@Giuh_h

Emanuela Tittocchia merita la finale solo se non per ripagarla della sua laurea e degli 8250€ di protesi, almeno per le sue nomination iconiche

Véronica@Veronica_Cino

8250 euro per un paio di tette? Ragà Giacomo Urtis è molto più economico andate da lui #isola #isoladeifamosi2021

beatrice marchetti 4

Saverio Capobianco@Saverio_94

Praticamente dopo le 23 si dorme. Che palle. #isola

CinguettaTV@CinguettaTV

Massimiliano: "Ilary cerco di spiegarmi al meglio possibile" .....

Spiega la prova..

Ilary: "Massimiglià sempre uguale"

TrashBoy@Trash___Boy

ILARY: "MASSIMILIANO MA CHI È CHE NON CONOSCE 'STO GIOCO, è VECCHIO COME IL CUCCO. DAJE, SU".

TrashBoy@Trash___Boy

Ubaldo durante le prove manda a quel paese l'inviato da parte di tutti i telespettatori del programma.

isola dei famosi 5

contechristino@contechristino

Mi ammazza come ogni singolo concorrente abbia trovato il suo acerrimo nemico nella squadra avversaria ma ad Ubaldo frega un cazzo, il suo nemico numero uno è solo Rosolino.

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ubaldo e Massimiliano vanno a finire a pizze in faccia entro fine reality io lo esigo

contechristino@contechristino

La tecnica con cui Ubaldo tenta di superare le prove fisiche è sempre la stessa: nel dubbio, buttarsi per terra. #isola

isola dei famosi 7

TrashBoy@Trash___Boy

Mamma mia Elettra non riesce a rispondere a mezza domanda che le rivolge Ilary.

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

L'esordio di #ChiamamiAncoraAmore vince la serata ma si ferma a 3,8 milioni di spettatori (16.3% di share). Non ne approfitta l'#Isola, che non risale dai suoi pochi 2,8 mln (17.4%). Vola #Report oltre i 3 mln (12.3%)

Ilaria Costabile per "www.fanpage.it"

elettra lamborghini

Scontro acceso all'Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. L'attore romano è ormai al centro della puntata che si apre proprio affrontando le sue condizioni di salute che, già nell'appuntamento della scorsa settimana, sembravano essere piuttosto preoccupanti e per questa ragione aveva fatto comprendere ai suoi compagni d'avventura di voler abbandonare il reality, forzando così le nomination. L'opinionista, espressosi sulla questione, si è dovuto scontrare con Rocca che non gliele ha mandate a dire.

isola dei famosi 1

L'attacco di Gilles Rocca a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi aveva già manifestato il suo disappunto in merito alle nomination nella scorsa puntata, infuriandosi perché i naufraghi negavano di essersi messi d'accordo nel nominare Gilles Rocca, come invece aveva dichiarato Myrea Stabile smascherando il loro gioco. Da qui, infatti, era nata una questione riportata alla luce in puntata da Ilary Blasi che ha chiesto spiegazioni ai naufraghi del comportamento adottato nei confronti dell'ex pupa che ha pensato di dover parlare sinceramente di come fossero andate le cose.

gilles rocca vs tommaso zorzi 2

Ed è in questo frangente che si inserisce l'opinionista, facendo notare ai naufraghi di essersi scagliati tutti contro Myrea, a quel punto interviene Gilles Rocca: "Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?". Il vincitore del GF, piccato, gli risponde: "Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?" arriva immediata la risposta di Gilles: "Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers".

gilles rocca vs tommaso zorzi 1

Il botta e risposta di Zorzi e Gilles Rocca

L'influencer, piuttosto risentito da queste precisazione controbatte: "Perché tu che hai fatto Gilles, per favore". L'attore romano riprende subito la parola: "I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi". Zorzi, in studio, lo sbeffeggia dicendo: "Sì, vabbè, il nuovo George Clooney" ricevendo in risposta: "Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c**o che mi sono fatto da solo".

isola dei famosi 10

Insomma, lo scontro si accende sempre di più, finché non interviene Ilary Blasi che cerca di placare gli animi e di stemperare un po' di tensione accumulata tra i due interlocutori che, infatti, avrebbero potuto continuare a battibeccare fino alla fine della puntata.

elisa isoardi isola dei famosi 6 isola dei famosi 5 isola dei famosi 9 isola dei famosi 2 isola dei famosi 4 isola dei famosi 3 beatrice marchetti 2 beatrice marchetti 3 isola dei famosi 8 beatrice marchetti 1 isola dei famosi 6 isola dei famosi 2 isola dei famosi 3 isola dei famosi 1 isola dei famosi 4 isola dei famosi 7