LET’S TWEET AGAIN! – LO SCAZZO TRA SIGNORINI E LA BRUGANELLI, CON TANTO DI USCITA DALLO STUDIO DELLA SIGNORA BONOLIS, MANDA IN DELIRIO I TWITTAROLI: “LEI SE VUOLE COMPRA' IL FORMAT E CI METTE MAGALLI ALLA CONDUZIONE” – “IN UN MONDO GIUSTO AVREMMO GIÀ LE IMMAGINI DI SONIA CHE SCLERA NEL BACKSTAGE SEGUITA DAI CAMERAMAN” – “PIÙ INTERESSANTI LE DINAMICHE CREATE DALLE OPINIONISTE CHE DA TRE QUARTI DEI CONCORRENTI-CARTA DA PARATI” – “SIGNORINI CHE TRATTA A PESCI IN FACCIA LA BRUGANELLI. SEGNALI” - VIDEO

scazzo alfonso signorini e sonia bruganelli 6

Giuseppe Candela@GiusCandela

Signorini che tratta a pesci in faccia la Bruganelli. Segnali. #GFvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

Bruganelli nera. #GFvip

Walter Yang@WalterSylarYang

La signora Bruganelli se vuole compra il format e ci mette Magalli alla conduzione #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

In un mondo giusto avremmo già le immagini di Sonia che sclera nel backstage seguita dai cameraman #GFVip

scazzo alfonso signorini e sonia bruganelli 1

culturale@pazzeska6

non chiediamo tanto, chiediamo una telecamera nei camerini di sonia bruganelli #gfvip

Tonia @ToniaPeluso

Nel mentre che va in onda questo teatrino potete metterci sul 55 Sonia che è uscita dallo studio. Cosa fa? Dove sta? Ha chiamato già Paolo? Il contratto di Signorini sarà bruciato la notte di Natale? Ci servono risposte. #GfVip

stefano®@stefanochelotti

Sonia Bruganelli è tornata ma è NERA #GFVIP

BagnoTrash@bagnotrash

il vero gf si sta svolgendo in studio e non in casa, molto a cui pensare #gfvip

BagnoTrash@bagnotrash

Bruganelli: "Mi ridai la parola?"

scazzo alfonso signorini e sonia bruganelli 4

Signorini: "povera Sonia, le ho tolto la parola"

Bruganelli: "No. Non mi hai tolto la parola. Il modo è stato poco carino."

#gfvip

CaciottaroCaustica_mente

Secondo me faranno a botte Sign0rini e Brugan€lli stasera, un corto circuito di acidità tra i due inaudito #GFvip

Francesco Canino@fraversion

in contemporanea su Rai1 Blanca, la serie con il cane Fiona nei panni di Linneo. Su Canale 5 Alex Belli nei panni Alex Belli. Coincidenze? Non credo. #GFvip

scazzo alfonso signorini e sonia bruganelli 5

Giuseppe Candela@GiusCandela

Senza la fake story Belli-Soleil temono il calo.

Organizzeranno confronti anche tra Linneo, maestro di recitazione di Alex, e il cugino di quarto grado di lei.

#gfvip

Adriana Volpe@AdrianaVolpeTV

Se sei fidanzata e ti metti con un uomo che dice di essere sposato, metti in conto che non ci sono una vittima ed un carnefice, ma due complici in tutto e per tutto #GFVIP

Caciottaro@Caustica_mente

Alex ad Aldo Montano: “Le tue ex hanno più corna delle renne di Babbo Natale” Spero che Mosetti e Arcuri chiamino subito in diretta: #GFvip

scazzo alfonso signorini e sonia bruganelli 3

[Righetto]@Ri_Ghetto

Entro fine edizione Aldo e Alex si menano WE PRAY

BICCY.IT@BITCHYFit

Ma chi se ne frega di Belli, vogliamo il dramma Bruganelli/Signorini #GFVip

Fred @FredMosby_

Loro stanno facendo la scena madre artistica della vita ma noi tutti concentrati su Twitter per scoprire dove è finita Sonia Bruganelli

Francesco Canino@fraversion

comunque più interessanti le dinamiche create dalle due opinioniste che da tre quarti dei concorrenti-carta da parati. #GFvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma Soleil è la figlia di Veronica Lario? #GfVip

GigiGx@GigiGx

grande fratello vip 1

Carmen Russo riuscirebbe ad infilare il suo stacco di coscia anche durante una messa della prima comunione. #gfvip

Francesco Canino@fraversion

incredibile come Carmen Russo non sia mai uscita dagli anni ‘80. È ferma lì, inchiodata e ferocissima. #GFvip

MANUEL@Manuel_Real_Off

Regia pessimaaaaaaaa non ci avete fatto vedere gli stacchi e la coreografia di Carmen #gfvip

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 13

Tonia@ToniaPeluso

Ma dateci un Grande Fratello con Paolo Bonolis che invece delle clip sulle coppie finte organizza la macchina del tempo in giardino. Ma sai la qualità dello show. #GfVip

