27 apr 2021 13:40

LET’S TWEET AGAIN! – I TWITTAROLI IMPAZZITI PER ILARY BLASI CHE SFANCULA I MORTI DI FAMA SPACCAMARONI E INUTILMENTE LOGORROICI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI”: “TITTOCCHIA: IO NON DORMO DA 4 NOTTI. ILARY: NESSUNO L'HA CHIESTO, NON PARLATE PER TUTTA LA SETTIMANA, ARRIVATE QUA E DITE COSE A CASO” – “LA PIENEZZA DI ILARY STASERA È AL SUO RECORD DA QUANDO CONDUCE UN REALITY” – “ILARY: “HO SPIEGATO COME ROSOLINO PRATICAMENTE!” – “ASIA ARGENTO IN 15 MINUTI SI È MANGIATA TUTTI E TRE GLI OPINIONISTI” - VIDEO