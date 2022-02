LET’S TWEET AGAIN! – TWITTATORI IMPAZZITI PER SKETCH DI CHECCO ZALONE: “MA QUANTO È LIBERATORIO E TERAPEUTICO IL POLITICAMENTE SCORRETTO. MENO MALE CHE CHECCO C'È” – “I VIROLOGI NON VENIVANO MESSI COSÌ IN RIDICOLO DALL'ULTIMA INTERVISTA DI BASSETTI” – “ZALONE IN CINQUE MINUTI HA PRESO PIÙ NOTE DI ACHILLE LAURO IN QUATTRO EDIZIONI DEL FESTIVAL” – “IL SUNTO DELLA CANZONE DELLA ZANICCHI È CHE È BELLO CHIAVARE” – “DITO NELLA PIAGA. RAGADI” - VIDEO

Giuseppe Candela@GiusCandela

i meme su checco zalone 5

La seconda serata fa ancora più il botto e va meglio della prima: vista da 11.320.000 di telespettatori con il 55,8% di share. Nel 2021 fu visto da 7.585.000 con il 42,1%. Clamoroso Amadeus. #Sanremo2022

Giuseppe Candela@GiusCandela

Per la seconda serata si tratta dello share più alto degli ultimi 27 anni, bisogna tornare indietro fino al 1995. #Sanremo2022

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Il dato che colpisce di più di #Sanremo2022 (2a serata): 72% di share sul pubblico giovane (15-24 anni) #AscoltiTv #auditel

i meme su checco zalone 3

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Con i numeri di quest'anno solo una cosa è certa per Sanremo 2023: che non ci sarà Bonolis. #Sanremo2022

Giuseppe Candela@GiusCandela

C'è da dire solo una cosa: in bocca al lupo a chi arriva l'anno prossimo dopo questi dati, questo cast e questi superospiti comici. #Sanremo2022

Francesco Canino@fraversion

comunque, sul piano dello show e al netto di Fiorello e Zalone, a trainare il carrozzone è Amadeus perché la Muti e la Cesarini sono state disastrose. Stasera Drusilla Foer, una che sa come si riempie la scena, non può che fare meglio. #Sanremo2022

Lorenzo Rossi@LorenzoRossi91

i meme su checco zalone 2

Sono solo le 21.24 e Lorena Cesarini e ha parlato più di Ornella Muti #Sanremo2022

Giuseppe Candela@GiusCandela

Per alcuni è una merda, per altri un capolavoro. Per me lo spazio "monologo" Cesarini era solo lunghetto. #sanremo2022

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Sei sul palco di Sanremo, non ringraziare il conduttore e non darti per forza una missione. Ti prego. #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Lorena Cesarini mostra tutte le offese ricevute prima di Sanremo. Tipo "Valletta di Amadeus". [@caparezza17]

i meme su checco zalone 1

Claudio Plazzotta@Claplaz

Ieri la Muti senza voce, oggi questa con le adenoidi…

GraceSomehow@LaSambruna

Il monologo della donna dolente (per ragioni x,y,z dal grasso sull’addome, agli occhiali, al colore della pelle che tre stronzi sui social le fanno notare) HA ROTTO I COGLIONI PIÙ DELLA MUSICA BALCANICA RAGA BASTA. #Sanremo2022

Massimo Falcioni@falcions85

che due palle. momenti che anziché annientare il razzismo, lo alimentano. 4 coglioni che scrivono sui social messi al centro della scena e usati come motivo di monologo. anche basta. #sanremo2022

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

No che palle il commento sul colore della pelle #sanremo2022

francesca michielin

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Che cosa patetica e fuori tempo #LorenaCesarini #sanremo2022

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Eccolo, il monologo dolente della donna (+social cattivi). Un format tv. #Sanremo2022

Andrea Conti@IlContiAndrea

È in momenti come questi che vorrei Ana Mena, ora, subito #Sanremo2022 #VivaSanremo

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Dopo il monologo di Lorena Cesarini ho rivisto i miei pregiudizi. Soprattutto quelli sulla velocità degli africani. @EhSignoraMia

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

irama versione centrino 2

La forzatura di questo monologo è abbastanza imbarazzante sia per chi lo sta enunciando che per chi lo sta ascoltando #Sanremo2022

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Al di là dei contenuti, non mi piace nemmeno la collocazione in scaletta del monologo della Cesarini: sia perchè appesantisce sia perchè dall'inizio si pone sotto i riflettori come persona di colore #sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Alla fine del monologo la Cesarini proverà a vendere il libro ad Amadeus. [@ibico75]

i meme su checco zalone 4

Claudio Plazzotta@Claplaz

La pesantezza e l’imbarazzo. Quando arriva Zalone?????

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Iva Zanicchi ha chiesto alla Cesarini dove fosse il suo padrone. [@Rego_tweet]

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Io Zalone l’ho trovato insolitamente moraleggiante. Di solito non è sul pulpito, è l’italiano sporco e cattivo. Di solito è chi discrimina, non il discriminato. Di solito è sgradevole, non sentenzioso. Non mi ha convinta del tutto. #Sanremo2022

Tommaso Zorzi@tommaso_zorzi

A me Checco Zalone piace, sbeffeggia l’italiano medio con la giusta intelligenza che non lo rende mai fraintendibile. Avevo aspettative alte, per ora deluse. #Sanremo2022

emma marrone

rita dalla chiesa@ritadallachiesa

Chi non capisce la genialità della denuncia sociale,travestita da comicità, di #CheccoZalone e’ in malafede. Lui e’ un grande, grandissimo.

Tommaso Zorzi@tommaso_zorzi

Non avrei scomodato Mia Martini #Sanremo2022

Marco Salvati@marcosalvati

Ma quanto è liberatorio e terapeutico il politicamente scorretto. Meno male che Checco c'è. #Sanremo2022

Massimo Falcioni@falcions85

amadeus lorena cesarini

finalmente qualcuno che dissacra ALMENO TU NELL'UNIVERSO. zalone può anche questo #sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

I virologi non venivano messi così in ridicolo dall'ultima intervista di Bassetti. [@Daniele_Zip]

alessandra menzani@AMenzani

Come sempre la comicità di #Zalone ha una doppia lettura: sfotte chi razzista lo è e fa ridere chi non è dunque fa ridere tutti.

Francesco Canino@fraversion

la mia tl è spaccata in due su Zalone: chi lo esalta, chi lo detesta. Il senso di tutto sta nelle ultime frasi, immagino, cioè lo sputtanamento degli omofobi. Il problema, temo, è che gli omofobi non l'hanno capito. #Sanremo2022

amadeus iva zanicchi lorena cesarini

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Zalone in cinque minuti ha preso più note di Achille Lauro in quattro edizioni del Festival. @ci_resta

Tiziana Cialdea@cialdea

Fate vincere #Sanremo2022 a Checco Zalone

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

#Sanremo2022, seconda serata – Elisa scalza Mahmood e Blanco dal primo posto

amadeus e checco zalone 2

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Sarà ballottaggio MahmoodBlanco-Elisa #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Elisa è la dimostrazione che quando una è brava non ha bisogno di lavarsi i capelli. [@Daniele_Zip

Tommaso Zorzi@tommaso_zorzi

Mi trema il culo per Elisa onesto #Sanremo2022

Tommaso Zorzi@tommaso_zorzi

Elisa potrebbe cantarmi i risultati dei miei esami del sangue quando torno da Ibiza che per me è si #Sanremo2022

amadeus e checco zalone 1

Chiapi@Simmi_Chiapi

Nulla mi toglie l’idea che Elisa sia lì in quanto Elisa, mentre se lo portava un altro quel brano era nell’altra metà della classifica #Sanremo2022

Claudio Plazzotta@Claplaz

Eh niente, in sala stampa oggi girava molto alcol. Elisa prima non esiste

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ana Mena trema, c’è Iva Zanicchi #sanremo2022 #ultimoposto

achille lauro come lino banfi

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Il sunto della canzone della Zanicchi è che è bello chiavare. [@whazdatdude]

Fabrizio Biasin@FBiasin

Iva ‘sta ingrifata. #Sanremo2022

ApocaFede@DrApocalypse

Iva tenta l'operazione bis un anno dopo Orietta, ma il pezzo di Berti era nettamente superiore a sta roba qui che pare uscita dal 1930 #Sanremo2022

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ok il pezzo non è giusto. #Sanremo2022 #ivazanicchi

SHADE@thetrueshade

Se fate attenzione a un certo punto dice “voglio amarti”

amadeus 6

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Quelli sotto la Zanicchi hanno paura che caghi. [@Boda5188]

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Iva Zanicchi vinse il suo secondo Festival nel 1969, l'anno della strage di piazza Fontana. Qui si fa l'Italia

@Angus_Magni

@LolloBaravalle

#Sanremo2022

Francesco Canino@fraversion

ora è ufficiale: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan conduttori di #Eurovision2022 #Sanremo2022

MasterBB@MasterAb88

amadeus 7

Li hanno scelti tra quelli che hanno più ego #Esc #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Laura Pausini ha fatto casino con l'agenda tra il giorno di Sanremo e quello dell'analista. [@BarabbaMarlin] #Sanremo2022

Il Grande Flagello@grande_flagello

MIka che cambia opinione su Eurovision più velocemente di me quando entrava in classe la prof di cui parlavo male #Sanremo2022

Massimo Falcioni@falcions85

"a sanremo quest'anno si aggira un sarto tossicodipendente" (giancarlo magalli, ospite della gialappa's band) #sanremo2022

irama versione centrino

Giuseppe Pastore@gippu1

Irama non usciva di casa da due mesi per paura del Covid e giustamente gli si sono formate le ragnatele #Sanremo2022

marinellavenegoni@venegunden

Ma cosa ci guadagnerà Irama da quella ragnatela che s’è messo addosso?

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Irama sta indossando una amaca #Sanremo2022

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Francesca Michielin dirige l'orchestra. Gliel'hanno promesso l'anno scorso per farla cantare con Fedez. [@giuliapacchioli]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La Michielin dirige l'orchestra come fece Schettino con la Costa Concordia. [@TheLongobard

laura pausini vs alda d'eusanio

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La Rettore la preferivo quando suonava la chitarra nei Queen. [@ValerioCoscetti]

Annalisa Monfreda@A_Monfreda

Dito nella piaga. Ragadi. #sanremo2022

Andrea Conti@IlContiAndrea

RETTORE FEROCISSIMA #chimica #Sanremo2022 #VivaSanremo

BICCY.IT@BITCHYFit

Elisabetta Canalis, sarda, con sullo sfondo i grattaceli di New York che dice “la mia Liguria”. #Sanremo2022

iva zanicchi

ernesto assante@ernieassa

#Sanremo2022 tutti parlano dei vestiti di Orietta Berti? Non hanno di meglio da fare?

denise#sanremo2022@believeinmusic_

non riesco a smettere di pensare al fatto che se sangiovanni finisse al sesto posto sarebbe sesto sangiovanni #sanremo2022

Ruben Trasatti@darkap89

Amadeus ha corso talmente tanto che la Rai deve comunque scaricare il break pubblicitario che avanzava. Cose aliene se ricordiamo i due precedenti Festival #Sanremo2022

mahmood e blanco

barbara g. visentin@babvis

sta finendo in anticipo. Quindi di solito è colpa di Fiorello? #sanremo22

Massimo Falcioni@falcions85

sanremo, l'evento degli eventi, la macchina da svariati milioni di euro, chiude prima di #zonabianca. assurdo solo a pensarci. #sanremo2022

Il Grande Flagello@grande_flagello

Stasera è finito così presto che Bruno Vespa sta uscendo ora di casa per fare Porta a Porta #Sanremo2022

