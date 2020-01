LET’S TWEET AGAIN, ZALONE EDITION – DA FIORELLO A ENRICO LETTA, TUTTI I COMMENTI ALL’USCITA (DA RECORD) DI “TOLO-TOLO” – LA RUSSA: “ZERO APPLAUSI, SCARSO E NOIOSO”, ROSARIO: “GENIALE, BELLISSIMO”, L’EX PREMIER: “BELLO E CORAGGIOSO, MEGLIO DEI PRECEDENTI” - A QUALCUNO NON È PIACIUTO: “SOLDI BUTTATI”, “IO VOLEVO VEDERE KEN LOACH…” – VIDEO

Record STORICO per Zalone: #ToloTolo al primo giorno di programmazione incassa 8,7 milioni di euro! (Quo Vado 6,8 milioni). Checco ancora re degli incassi. #ascoltitv #cinema pic.twitter.com/yHNUwRoM2H — MasterBB (@MasterAb88) January 2, 2020 Un applauso a Checco Zalone e a chi ha lavorato dietro al marketing di #ToloTolo che con il video di Immigrato è riuscito a portare al cinema razzisti, fascisti e xenofobi, fargli pagare il biglietto per poi durante il film insultarli con la loro stessa moneta pic.twitter.com/tbymyclLQ2 — alessandro. (@xtravaganza95) January 2, 2020

Rosario Fiorello@Fiorello

Ho visto il film di #zalone Spiazzante, Geniale! #ToloTolo. Per me , a mio avviso, per quanto mi riguarda, parere personale,secondo me.......... BELLISSIMO .

Rosario Fiorello@Fiorello

8.8 milioni di incasso in un giorno! Credo sia record! #ToloTolo . Bravo Luca! #zalone

Ignazio La Russa@Ignazio_LaRussa

Ho appena visto la prima di TOLO TOLO: zero applausi alla fine. Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe "soddisfatti o rimborsati". #ToloTolo #Cinema

Anna Rita Leonardi @AnnaLeonardi1 (Italia Viva)

Grazie.

Se non è piaciuto a lei, significa che è davvero contro i fascisti razzisti.

Adesso sì che andrò a vederlo!#ToloTolo

Vincenzo Martemucci@VincenzoMart

La sinistra riparta da Checco Zalone. #ToloTolo

Gabriele Muccino@GabrieleMuccino

#Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi cinquant’anni. Complimenti a #LucaMedici @checco_zalone e #Taodue.

Il cinema che fa discutere, provoca, torna a far riflettere e si evolve, fa bene a tutti!

Enrico Letta@EnricoLetta

Son tra quel milione di italiani che ha visto #ToloTolo il giorno dell’uscita. Bello e coraggioso. Meglio dei precedenti. Bravo #CheccoZalone. Curioso ora di vedere certe reazioni.

Michela Murgia@KelleddaMurgia

Vorrei nei politici di sinistra la metà del coraggio dimostrato da Checco Zalone in #tolotolo, la stessa libertà di rischiare il gelo ai titoli di coda perché ha preferito il senso al consenso. Grazie. @openarms_it @RescueMed @SeaWatchItaly

la manina@La_manina__

Ho visto #ToloTolo e... (SPOILER) finisce che Salvini voleva fare senatore a vita uno che lo prende allegramente per il culo!

Gufo@j_gufo

L'unica cosa che mi viene in mente sul successo di #ToloTolo è che fosse per i social e per il cinema Salvini e la Meloni sarebbero allo 0,5% e invece... Ditemelo voi dove sta l'inghippo.

alessandro.@xtravaganza95

Un applauso a Checco Zalone e a chi ha lavorato dietro al marketing di #ToloTolo che con il video di Immigrato è riuscito a portare al cinema razzisti, fascisti e xenofobi, fargli pagare il biglietto per poi durante il film insultarli con la loro stessa moneta

The Dark Side of the Moon @Sydwerehere

Salvini propone #CheccoZalone come senatore a vita dopo aver visto il trailer di #ToloTolo Il film si rivela una fantasmagorica presa per il culo del salvinismo Zalone sparisce dai tweet di bandierini e sovranisti Più esilarante di oggi le comiche

Mercoledì@laGigogin

Non me ne voglia Checco Zalone se gli ho preferito Ozpetek o gli preferiro' a breve Ken Loach e Amelio, ma volevo ringraziarlo per aver perculato a sangue leghisti, fascisti e razzisti dimmerda spillandogli pure i soldi

catena simone@catenasimone5

Soldi buttati noi volevamo solo RIDERE ...... #ToloTolo

FinoAllaGuerraCivile @Fuoridalleuro

Trailer ingannevole e film demmerda. Una truffa bella e e buona. Buono solo per promuovere una class action per il rimborso del biglietto. #ToloTolo

Idrossido ®@idrossido

#ToloTolo è di una bruttezza imbarazzante. Un mix di luoghi comuni della peggiore risma, un'accozzaglia di banalità priva di ironia.

Davide@dawac72

#ToloTolo parla di quanto facciamo schifo. Bellissimo.

Angelo_azzurro@Angeloa08312978

Gente che per anni ha fatto fare record di incassi ai fratelli vanzina con i cinepanettoni si permette di creticare #ToloTolo? È proprio vero che vi meritate Enzo Salvi che rutta e scureggia

Alex Ferrari @AlexFerrari8336

Davvero qualcuno pensava che #Zalone si andasse a schiantare contro la marea radical? Strategia commerciale geniale: un trailer musicale che attira le ire della sinistra, e un film al 99% politicamente corretto con fa incazzare la destra: una presa per il culo totale. #ToloTolo

Havarius Opal@BiRaskolnikov

Cioè Zalone prima li fa abboccare con il trailer, poi una volta che hanno pagato il biglietto gli scarica addosso un film dove li mette di fronte alla loro pochezza. Fatto bene, pecunia non olet. (Chiedete a Morisi se lo vogliono fare ancora senatore a vita, dai.) #ToloTolo

Danilo@Tremenoventi

Se guardi il film di Zalone e non dici che fa ridere ma anche riflettere vengono i nas a casa tua e ti piazzano una scenata che non te la scordi

Mangino Brioches@manginobrioches

#ToloTolo sarà divertente, non c'è dubbio, ma io volevo vedere #KenLoach, e lo fanno in 79 sale in tutta Italia: nessuna in Calabria, due sole in tutta la Sicilia (nessuna in Basilicata, una sola in Campania). Zalone è in 1225 sale. Un po' come la questione degli algoritmi...

Marco Salvati@marcosalvati

Zalone ha fatto quello che qualsiasi comico intelligente deve fare: per prendere per il culo i razzisti si è travestito da razzista. Ma succede che in Italia si offendono razzisti e antirazzisti, perché il comico è intelligente ma l'Italia no.

Babbo Natale™@Santas_Official

#CheccoZalone ha sempre messo alla berlina l'italiano medio: ma davvero qualcuno pensava che #ToloTolo potesse essere un film di scherno verso gli immigrati?

Giuseppe Di Bella@OpenGDB

Immaginate se al tempo i ragionieri si fossero incazzati perchè Fantozzi e Filini prendevano in giro la categoria e l'italiano medio sposato con un cesso. Per fortuna non c'erano i social, pieni di frustrati. Tolo Tolo andrò a vederlo. E riderò. W Checco Zalone! #ToloTolo

Ty_il_nano@Ty_il_nano

Il prossimo film di Zalone racconterà la storia di uno di destra e uno di sinistra che vanno a vedere il nuovo film di Zalone e litigheranno sul significato del film pur non avendo capito un cazzo entrambi.