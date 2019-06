UN LETTORE CI SCRIVE - “CARO DAGO, SONO FRA GLI SFORTUNATI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: SFORTUNATO PURTROPPO ECONOMICAMENTE DA PARTE MIA E SFORTUNATO PERCHÈ ME LO HANNO CONCESSO. DETTO CHE LA SOMMA È PARECCHIO LONTANA DA QUELLO CHE AVEVO LETTO, VOGLIO RACCONTARTI CHE…”

fino ad ora non avevo mai scritto a chicchesia, ma come tuo affezionato lettore (siamo in Italia) vorrei approfittare del tuo grande e potente sito per sollevare una piccola questione.

Sono fra gli sfortunati del RDC/Reddito di cittadinanza: sfortunato purtroppo economicamente da parte mia e sfortunato perchè me lo hanno concesso.

Detto che la somma è parecchio lontana da quello che avevo letto, mi piacerebbe sapere come mai la richiesta, in caso di accoglimento, non parta dalla data di presentazione della stessa ma praticamente oltre un mese dopo (immagino sia una genialata dei burocrati per risparmiare perchè i documenti sono aggiornati a quella data e quindi anche i diritti) e, soprattutto, sulle modalità di spesa che sembrano pensate apposta per creare problemi al percettore e per l'incrementazione degli obesi visto che la stessa non pone problemi e limiti praticamente solo verso i supermercati che da quello che vedo rispondono aumentando i prezzi.

Posso capire anche i timori delle varie maestrine, che sono gli stessi che hanno avuto inizialmente i cosiddetti esperti con la sostituzione dei semafori con le "rotonde", ma trovo ridicolo che non ci sia modo di utilizzare e gestire quanto ricevuto secondo le proprie reali necessità, medicine e bollette a parte, dall'assicurazione a vestiario a... Equitalia. La somma scaricabile in contanti più simile ad un'elemosina che ad altro. Come se non bastasse l'accredito praticamente arriva a me verso fine mese e bisogna spendere tutto in pochi giorni o il mese successivo cominciano a detrarre.

Trovo ridicolo anche che per fare qualcosa con il poco concesso si debba andare di persona (malati o impediti? magari, penseranno i soliti burocrati, così non spendono) alle Poste Italiane con relativi costi, in tempo e denaro, per cose che si potrebbero fare tranquillamente on line e con una sicurezza migliore. Alle Poste, nostro malgrado, ci potremmo eventualmente recare nel momento, non troppo lontano temo, in cui sarà prevista anche un'approfondita ispezione corporale.

In mancanza certa di risposte da chi dovrebbe, perchè il tuo sito non butta un occhio anche su questi piccoli problemi, apparentemente da poco ma che la dicono lunga su tante cose? Anche sul crollo dei grillini visto che da tanti più che un ringraziamento arriva un vaffa di grillina memoria. E su tutto questo presto arriverà il carico da 90: i mitici Navigator.

