LEVATE IL FIASCO A TAYLOR MEGA - L’INFLUENCER, OSPITE DI “LIVE - NON E’ LA D’URSO” E IN COLLEGAMENTO DALL’EGITTO, BIASCICA E FARFUGLIA - IN STUDIO LA SFOTTONO: “HAI BEVUTO? TOGLIAMOLE IL MICROFONO PERCHÉ STASERA STA DELIRANDO” - IL SUO MODO DI PARLARE INSOSPETTISCE ANCHE LA D’URSO: “CHE C’È TAYLOR? COSA STAI BISCICANDO? MA STAI BENE STASERA? TI SEI FATTA UNO SPRITZETTINO?” - VIDEO

Il 31 ottobre Taylor Mega ha festeggiato 26 anni, con una festa sfarzosa il ‘Mega Pink Party’ le cui immagini sono state trasmesse durante Live – Non è la d’Urso in onda lunedì 11 novembre. Da qui lo spunto per parlare di figli di papà, ricchi e soldi guadagnati e spesi. In studio c’è Camilla Lucchi, ereditiera, mentre in collegamento da Sharm El Sheikh c’è Taylor Mega. Da subito iniziano i problemi col collegamento, l’audio a Taylor arriva in ritardo e poi non arriva proprio più, ma anche quando funziona ci sono problemi nella comunicazione perché Taylor pare non proprio chiara nell’esprimersi.

Taylor inizialmente tenta di difendere il suo stile di vita e il suo compleanno lussuoso sottolineando la differenza tra lei e Camilla Lucchi, tra chi i soldi se li è guadagnati e chi li ha ereditati, tra chi è nato ricco e chi no “è indifferente quello che dice la Lucchi” spiega Taylor “la Lucchi non ne capisce niente, è ricca di famiglia, non può capire per cosa le persone gioiscono, parli senza sapere cosa la gente vuole, cosa la gente apprezza, tu sei mantenuta, non sei come me, è per questo che non puoi capire perché alle persone può piacere un compleanno come il mio. Io non sono nata in una famiglia ricca, tutto quello che mi sono costruita me lo sono costruita con le mie mani”.

Camilla Lucchi vorrebbe rispondere ma “Io non capisco, a parte che stasera biascichi, hai bevuto? Togliamole il microfono perché stasera sta delirando”. Il modo di parlare strano di Taylor in effetti non è sfuggito neppure alla padrona di casa “Che c’è Taylor? Cosa stai biscicando? Ma stai bene stasera? Ti sei fatta uno spritzettino?”. La bellissima influencer giura di non aver bevuto, non spiega la causa del suo parlare strano e alla fine dà la colpa all’audio “sono in differita” e all’astinenza “In Egitto sai che le donne purtroppo vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti, quindi io sono un po’ in astinenza”.

