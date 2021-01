LEVATEJE QUELLO STECCHINO DALLA BOCCA! – DEMI MOORE IRRICONOSCIBILE ALLA SFILATA DI "HAUTE COUTURE FENDI" DI PARIGI: QUELLA CHE UNA VOLTA ERA LA DONNA PIÙ BELLA DEL MONDO È APPARSA CON LE GUANCE SCAVATE E UN CORPO TIRATISSIMO. NON AVRÀ ESAGERATO CON L’ATTIVITÀ FISICA E CON I RITOCCHINI? ARIDATECE LA BOMBA SEXY DEL FILM "STRIPTEASE" – VIDEO

Maria Teresa Veneziani per www.corriere.it

«Che cosa è successo a Demi Moore?»

Che cosa è successo a Demi Moore? Le domande si rincorrono sui social dopo l’apparizione della star alla prima sfilata di Haute Couture Fendi firmata da Kim Jones durante la settimana dell’alta moda di Parigi, mercoledì 27 gennaio. Bellissima e statuaria, con una blusa bustier in seta nera dalla profonda scollatura, ma quasi irriconoscibile.

Certo, il tono serio era imposto dallo show, con le modelle distanziate socialmente da lettere di plexiglass per indicare il dramma che sta attraversando il mondo, ma il volto di Demi Moore così diverso ha scatenato speculazioni sul fatto che abbia subito un intervento di chirurgia plastica.

Le foto immortalano l’attrice 58enne — interprete di film come Ghost (1990) , Codice d’Onore (1992), Proposta indecente (1993), La lettera scarlatta (1995), Striptease (1996), Soldato Jane (1997) — con una carnagione impeccabile, zigomi accentuati e un broncio che ha dato il via a un tam tam sui social media con i fan che si chiedono se la trasformazione sia il risultato di chirurgia estetica o di un trucco «terribile».

Donna più bella del mondo

«Demi Moore dacci un sorriso», titola il «Daily Mail». È solo un’espressione e un trucco contouring troppo pesante («tremendo») o questa volta Demi ha esagerato con la chirurgia? si chiedono i fan. Demi nella sua autobiografia racconta l’infanzia turbolenta, che l’ha condizionata anche nelle relazioni amorose.

Con sincerità la star durante una intervista del 2019 al «Daily Mirror» aveva affermato di non amare l’idea di tentare di fermare il naturale processo di invecchiamento con il bisturi; «è un modo per combattere la tua nevrosi — disse all’epoca — Il bisturi non ti renderà felice».

Lo disse pur ammettendo con sincerità che ci sono state volte in cui si è guardata allo specchio e non si è riconosciuta. «La forza di gravità sta producendo effetti che non mi piacciono», aveva ammesso l’attrice che all’età di 46 anni vinse la classifica di donna più bella del mondo stilata da «Fox News».

Il lavoro sul corpo fino alle estreme conseguenze

Come ha raccontato nel suo libro-confessione «Inside Out», Demi Moore non ha mai nascosto di avere lavorato sul suo corpo per modellarlo fino alle estreme conseguenze. Voleva essere perfetta per interpretare i personaggi che l’hanno resa celebre, ma un grande ruolo ha giocato anche l’insicurezza, ha confessato.

È accaduto con Soldato Jane, con Proposta indecente e ancora con Striptease. Lei stessa aveva riconosciuto che 20 anni fa aveva speso quasi 250.000 dollari in chirurgia plastica per completare la trasformazione del suo viso e del suo corpo prima dell’apparizione nel film del 2003 «Charlie’s Angels: Full Throttle», ma in seguito, nel 2oo7, aveva smentito ogni successiva insinuazione sui ritocchi di chirurgia estetica.

Era il periodo in cui era sposata con il terzo marito, Ashton Kutcher, di 15 anni più giovane, legame nel quale si era buttata anima e corpo, come racconta nel libro, e per questo fu devastante per lei scoprire del suo tradimento.

Gli inizi come modella

Demi, che ha tre figlie — Rumer (32 anni), Scout (29) e Tallulah (28) — con l’ex marito Bruce Willis, sulla passerella di Fendi ha sfilato accanto alle top model del momento, della metà dei suoi anni, come Lila Moss e Bella Hadid.

Del resto, per Demi la moda e la professione da modella sono stati il trampolino di lancio per Hollywood.

«Grazie per avermi fatto realizzare un sogno adolescenziale»

Al di là di commenti, Demi tira dritto si gode l’emozione vissuta sulla passerella parigina del Palazzo della Borsa. Sul suo instagram (2,1 milioni di follower) posta il suo stato d’animo.

«Grazie per avermi fatto realizzare un sogno adolescenziale ... Grazie @mrkimjones per avermi aperto la sfilata di @Fendi SS21 e congratulazioni per un bellissimo e magico debutto!».

