LIBRANDI E’ PAZZO O C’E’ UN PAZZO CHE SI SPACCIA PER LIBRANDI? “IL FUTURO DELL’ITALIA E’ L’AFRICA E TU PULIRAI I BAGNI DEGLI AFRICANI..." – A "DRITTO E ROVESCIO", IL DEPUTATO DI ITALIA VIVA ATTACCA IN MODO SCOMPOSTO LA LEGHISTA SILVIA SARDONE – COSA DICONO I BENPENSANTI NOSTRANI? VISTO CHE L’OBIETTIVO ERA UNA DONNA DEL CARROCCIO NON SI SONO ALZATE VOCI DI CONDANNA...

Gabriele Laganà per ilgiornale.it

Ci sono insulti ed insulti. Se riversi parole pesanti contro un esponente della Lega allora non devi temere che buonisti e radical-chic si infervorino.

Neanche se oggetto degli improperi è una donna. Forse è su questo che contava il deputato di Italia viva, il partito di Matteo Renzi uscito piuttosto malconcio dalle recenti elezioni Regionali, Gianfranco Librandi.

Il parlamentare ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio lo scorso venerdì sera, ha attaccato la leghista Silvia Sardone. E lo ha fatto con frasi che se fossero state pronunciate da un esponente della destra avrebbero scatenato i benpensanti nostrani. Ma visto che l’obiettivo era una donna del partito di Salvini non si sono alzate voci di condanna. O almeno non ancora.

Nel corso della puntata si parlava di immigrazione. Ad un tratto il buon Librandi ha esclamato: "Il futuro dell’Italia è l’Africa e tu cara Sardone andrai a pulire i bagni degli africani perché saranno più ricchi di noi". Neanche le femministe sono scese in campo in segno di solidarietà alla Sardone.

Sui social, invece, molti i commenti contro Librandi che fa parte di un partito che si dichiara moderato. "Tu in futuro andrai a pulire i bagni agli africani. Ditemi che è una frase decontestualizzata che non ho tempo di sentire cosa dica Librandi. Femministe mute? Eh già. La Sardone è leghista", ha commentato una utente. Un'altra persona ha notato la reazione dell’altra ospite, Karima Moual, giornalista di origini marocchine "Librandi maleducato e violento. Dice alla Sardone che presto pulirà i gabinetti agli africani solo per umiliarla, suscitando l’ilarità di quell’altra maleducata di Karima".

"L’arroganza di Karima e l’ignoranza di Librandi nell’affermare certe idee sull’immigrazione mi fanno perdere la fiducia nelle istituzioni", ha scritto un altro utente dei social. Anche dai vertici di Italia viva non sono giunte condanne del deputato. Forse Renzi è troppo impegnato in altre faccende come capire del perché il partito, nato con grandi progetti, non ha sfondato elettoralmente parlando.

