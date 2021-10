NELLA LISTA DELLE CENTO MIGLIORI SERIE TV DEL XXI SECOLO STILATA DA “BBC CULTURE” C’È ANCHE UNA FICTION ITALIANA! - IN VETTA ALLA TOP 100 SI È POSIZIONATA “THE WIRE”, SEGUITA DA “MAD MEN” E “BREAKING BAD”, MENTRE “THE YOUNG POPE” DI SORRENTINO SI POSIZIONA AL 57ESIMO POSTO – NELL’ELENCO CI SONO ANCHE DELLE SORPRESE: “FLEABAG” HA SUPERATO “GAME OF THRONES”, PROBABILMENTE PUNITA PER LA DISASTROSA ULTIMA STAGIONE…

Matteo Sacchi per "il Giornale"

dominic west michael k williams the wire

La britannica BBC Culture ha introdotto la tradizione di condurre, ogni anno, un sondaggio tra i critici cinematografici di tutto il mondo per decidere i migliori film, declinati per genere e tema. Quest' anno, invece, la rete ha deciso di concentrarsi sulle serie televisive.

E questo è di per sé indicativo perché mostra quanto ormai le produzioni lunghe stiano diventano culturalmente preminenti rispetto alle pellicole tradizionali. La giuria ha dunque stilato una classifica delle cento migliori fiction televisive del XXI secolo. In vetta alla top 100 si è posizionata The Wire, show HBO che reso famoso Michael K. Williams, attore recentemente scomparso.

MAD MEN

Completano il podio quello che ormai è un grande classico: Mad Men. Al terzo posto arriva invece Braking Bad, anche in questo caso un prodotto consolidato e amato sia da pubblico che critica. Più stupefacente che al quarto posto arrivi una serie più di nicchia (seppure molto bella) come Fleabag che si permette persino di superare Game of Thrones (forse punita per la chiusura affrettata e sciatta dell'ultima stagione).

breaking bad 5

Più stupefacente che prodotti amatissimi come Lost finiscano al sedicesimo posto o Downton Abbey al trentaseiesimo. La cosa interessante è che comunque tra le cento serie ne sia arrivata almeno una produzione (almeno in parte) italiana. È The Young Pope che si posiziona al cinquantasettesimo posto. Applausi a Sorrentino e anche un po' di stupore per la mancanza di Gomorra, una serie davvero unica nel suo genere.

THE YOUNG POPE

Certo che nella traduzione, per il mondo anglofono, molta della bellezza dei dialoghi rischia di andare perduta... Non resta da notare il colpaccio di una serie molto recente ovvero La regina degli scacchi, tratta dall'omonimo e bellissimo romanzo di Walter Tevis. Chiude la classifica al centesimo posto.

