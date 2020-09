LIVIDO VIOLA - ALESSIO VIOLA HA AVUTO UN INCIDENTE IN MOTO E SI È FRATTURATO IL SETTO NASALE. PER QUESTO NON CONDURRÀ "OGNI MATTINA" PER DUE SETTIMANE - DOPO ESSERE SPARITO DAI SOCIAL È STATO LUI A TRANQUILLIZZARE TUTTI SU FACEBOOK E INSTAGRAM: “A ROMA SI DICE ‘NA TRANVATA. A MILANO NON SO, MA L’HO PRESA” – AL SUO POSTO QUESTA SETTIMANA CI SARÀ MONICA NAPOLI, LA PROSSIMA…

Ida Di Grazia per www.leggo.it

ALESSIO VIOLA DOPO L'INCIDENTE IN MOTO

Ogni Mattina, incidente in moto per Alessio Viola: «Che tranvata! Ora sto meglio». Cerottone sul naso e occhi lividi, il volto è tumefatto ma lo spirito di Alessio Viola è sempre alto. Il giornalista e conduttore, insieme ad Adriana Volpe, della fascia mattutina di Tv8 tranquillizza tutti via social.

Prima la sparizione sui social, poi l'annuncio di una sua sostituzione, seppur temporanea, alla conduzione di Ogni Mattina per due settimane a causa di un incidente. Alessio Viola ha fatto preoccupare il pubblico e allora ecco che attraverso un post su Instagram e Facebook, ha deciso di tranquillizzare tutti...ovviamente a modo suo.

adriana volpe alessio viola ogni mattina

«A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come di dica, ma l’ho presa. Va meglio. Intanto vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono. Grazie Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, gli amici, i colleghi, davvero tutti, tanto! Per l’aiuto, gli abbracci, i come stai e i quando torni. A presto».

Il conduttore nei giorni scorsi ha avuto un incidente in moto riportando una frattura del setto nasale, per lui saranno necessarie due settimane di stop, per questo verrà sostituito per una settimana da Monica Peruzzi, giornalista di Tv8 e poi da Daniele Piervincenzi, inviato del programma, per la seconda settimana.

