LOBO-TOMIZZATO! - PETE DOHERTY RACCONTA COME SI È RITROVATO SENZA LOBI DELLE ORECCHIE: “SONO SORPRESO DI NON ESSERE MORTO. STAVO CERCANDO DI COLPIRE UN PAPARAZZO IN ITALIA, A UN CERTO PUNTO MI HA PRESO PER LA GOLA E MI HA MORSO UNA PARTE DELL’ORECCHIO. QUALCUN ALTRO HA MORSO PARTE DELL’ALTRO MIO LOBO IN UN PUB DI STOKE, MA PENSO CHE IN QUEL CASO VOLESSE SOLO UN SOUVENIR” - LA RELAZIONE “TOSSICA” CON KATE MOSS E LA DIPENDENZA: “ERO ABBASTANZA FOTTUTO, E NON L’HO MAI AMMESSO DAVVERO…”

Simona Marchetti per www.corriere.it

pete doherty 9

Uno glielo ha strappato via un paparazzo con un morso durante un litigio, l’altro un fan in un pub di Stoke e così oggi Pete Doherty si ritrova senza i lobi delle orecchie. Ma sa che poteva andargli molto peggio.

«Sono sorpreso di non essere morto - ammette infatti il 43enne frontman dei Puta Madres in un’intervista al Guardian - . Non sono un bravo ragazzo, ma non sono il diavolo. Ho dei pezzi mancanti dappertutto.

Stavo cercando di colpire un paparazzo in Italia, quando ad un certo punto il ragazzo mi ha preso per la gola e mi ha morso una parte del lobo dell’orecchio.

Qualcun altro invece ha morso parte dell’altro mio lobo in un pub di Stoke, ma penso che in quel caso volesse solo un souvenir».

kate moss pete doherty

Fidanzato con la modella Kate Moss dal 2005 al 2007, oggi il rocker vive ormai stabilmente in Francia. «Sono riuscito a uscire dal ciclo della dipendenza - confessa l’ex frontman dei Libertines - ma ero abbastanza fottuto e non l’ho mai ammesso davvero. Ho la fortuna di essere vivo, non seduto su una siepe in Old Street, a iniettarmi nell’inguine».

pete doherty katia de vidas

A salvarlo dal suo personalissimo inferno sono stati la moglie Katia de Vidas - che suona pianoforte e tastiera nella sua band - e i suoi cani.

«Sono entrato in una fase di ringiovanimento e ho l’amore e il supporto di qualcuno che amo. I miei cani sono la mia salvezza, camminare con loro nella foresta e per i campi è terapeutico», rivela ancora Doherty, che ha però un unico cruccio. «Ho dei cappelli magnifici - spiega - ma non so più dove siano, spariscono anche in giro per casa. Credo che i miei cani debbano averne la pancia piena».

pete doherty kate moss katia de vidas pete doherty pete doherty kate moss 1 pete doherty foto di bryan adams pete doherty 12 pete doherty kate moss pete doherty 6 pete doherty 3 pete doherty 5 PETE DOHERTY pete doherty 4 pete doherty 7 pete doherty 5 pete doherty foto di bryan adams pete doherty 8