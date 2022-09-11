GINA LOLLOBRIGIDA REGINA ELISABETTA gina lollobrigida 3 gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 1 GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA gina lollobrigida 5
GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic
LOLLO MA NON MOLLO! LA 95ENNE GINA LOLLOBRIGIDA RICOVERATA IN OSPEDALE PER UNA FRATTURA SCOMPOSTA DEL FEMORE - NESSUNA PARTICOLARE PREOCCUPAZIONE DEI MEDICI. ANCHE SE L’ETÀ E LA CADUTA CONSIGLIANO AI MEDICI DI MANTENERE IL MASSIMO RISERBO. L’ULTIMA AVVENTURA POLITICA È STATA LA SUA CANDIDATURA A LATINA SU SUGGERIMENTO DEL SUO AVVOCATO ANTONIO INGROIA. A PRENDERSI CURA DI LEI IL SUO FACTOTUM ANDREA PIAZZOLLA INDAGATO PER…
GINA LOLLOBRIGIDA REGINA ELISABETTA gina lollobrigida 3 gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 1 GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA gina lollobrigida 5
GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic
"LA CRISI DEL TRIO? A VOLTE SI STA BENE E ALTRE NO" - GIOVANNI STORTI RIVELA COME È NATO IL TRIO COMICO INSIEME AD ALDO E GIACOMO E RACCONTA I RARI COLPI A VUOTO (SANREMO 2016 E REUMA PARK) - LA SATIRA OGGI E' FRENATA DAL POLITICAMENTE CORRETTO. IL PROF. ALZHEIMER OGGI VERREBBE SUBITO ATTACCATO - CI DISSERO CHE I BULGARI FACEVANO SCHIFO, CHE ERANO DA ORATORIO. TAFAZZI INVECE ERA STATO BOLLATO COME UNA SCEMATA, SALVO POI DIVENTARE DI CULTO COME EMBLEMA DELLA SINISTRA CHE SI AUTOFLAGELLA" - VIDEO
"NON VI DIMENTICHEREMO" - L’AMERICA SI FERMA PER RICORDARE LE VITTIME DELL’ATTACCO DELL’11 SETTEMBRE – LA VICEPRESIDENTE KAMALA HARRIS HA PARTECIPATO ALLA TOCCANTE CERIMONIA COMMEMORATIVA A “GROUND ZERO” A MANHATTAN – IL PRESIDENTE JOE BIDEN HA RESO OMAGGIO ALLA VITTIME DELL’ATTACCO AL PENTAGONO A WASHINGTON E LA FIRST LADY JILL BIDEN IN È ANDATA PENNSYLVANIA PER OMAGGIARE GLI EROICI PASSEGGERI DEL VOLO 93 CHE EVITARONO CHE I TERRORISTI POTESSERO COLPIRE UN TERZO OBIETTIVO - VIDEO
CHIP E BUOI DEI PAESI TUOI, CAPITO APPLE? - IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI HA REALIZZATO L’IMPORTANZA GEOPOLITICA DEI MICROCHIP E HA AVVIATO IL SUO PIANO PER EROGARE 52 MILIARDI A SOSTEGNO DELLA LORO PRODUZIONE INTERNA – MA IL SEGRETARIO DEL COMMERCIO NON HA USATO MEZZI TERMINI: “LE AZIENDE CHE RICEVONO FONDI AI SENSI DEL CHIPS ACT NON POSSONO COSTRUIRE STRUTTURE TECNOLOGICHE ALL'AVANGUARDIA O AVANZATE IN CINA PER DIECI ANNI” - LA STRATEGICITA' DEI CHIP RIGUARDA ANCHE L'ITALIA CHE USA ANCORA IL GOLDEN POWER PER... - VIDEO
UN PROF TROPPO P-ORCO – MANDAVA MESSAGGI E VIDEO HARD AI PROPRI ALUNNI. UN INSEGNANTE DI RELIGIONE PEDOFILO È STATO ARRESTATO A PIACENZA – NEL 2021 I RAGAZZI (TUTTI MINORENNI) HANNO INFORMATO L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI QUANTO STAVA ACCADENDO E IL PROF È STATO SUBITO SOSPESO – DENUNCIATO AI CARABINIERI ORA L’UOMO SI TROVA AI DOMICILIARI E DOVRÀ RISPONDERE DELLA...
“NON SONO STATO IO A TRADIRE PER PRIMO” – TOTTI, IN UNA INTERVISTA A CAZZULLO, ROMPE IL SILENZIO SU ILARY E ACCUSA: "HO TROVATO I MESSAGGI DI UN ALTRO UOMO SUL SUO TELEFONO. C’ERA SCRITTO: VEDIAMOCI IN HOTEL. NO, È PIÙ PRUDENTE DA ME. E’ STATO UNO CHOC. SONO CADUTO IN DEPRESSIONE, NON DORMIVO PIU’ LA NOTTE. NE SONO USCITO GRAZIE A NOEMI. LA NOSTRA STORIA È INIZIATA DOPO CAPODANNO. QUANDO IL 22 FEBBRAIO DAGOSPIA HA PUBBLICATO LA FOTO ALLO STADIO (QUELLA SCATTATA A DICEMBRE) ILARY ME NE HA CHIESTO CONTO. IO HO NEGATO VISTO CHE…" (ALTRO CHE "FAKE NEWS") - I TENTATIVI DI SALVARE IL MATRIMONIO, I DUE COMUNICATI, LA COLLEZIONE DI OROLOGI PORTATI VIA DA LEI (“E IO LE HO NASCOSTO LE BORSE…”). “TEMO CHE CON ILARY FINIRÀ IN TRIBUNALE. SPERO CHE…”
CAFONALINO! GRANDE FESTA IN CASA DEGLI ATELLANI A MILANO PER FESTEGGIARE “ALMANACCO DI BELLEZZA”, “LA TRASMISSIONE PIU’ SNOB DELLA TV” IN ONDA OGNI GIORNO SU CLASSICA HD, CHE ALL’INIZIO DI SETTEMBRE HA SUPERATO LE 800 PUNTATE. NELL’OCCASIONE SI E’ FESTEGGIATO ANCHE IL 43ESIMO COMPLEANNO DI LEONARDO PICCININI, CONDUTTORE DEL PROGRAMMA ASSIEME ALL’ALTRO “CIALTRO-SNOB” PIERO MARANGHI DIRETTORE DEL CANALE – DA FERRUCCIO DE BORTOLI A MILENA GABANELLI, ECCO CHI C’ERA AL PARTY - FOTO BY GRETA GANDINI + VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ALT-ZHEIMER! – UNA SCOPERTA ITALIANA DA’ UNA SVOLTA ALLA LOTTA CONTRO L'ALZHEIMER: BASTA SPRUZZARE NEL NASO UNA MOLECOLA PER RALLENTARE IL DEPOSITO E GLI EFFETTI TOSSICI DELLE PROTEINE CHE CAUSANO LA PATOLOGIA – I RICERCATORI SONO ENTUSIASTI: “IN FASE PRECOCE DELLA MALATTIA LA SOMMINISTRAZIONE E’ EFFICACE NEL PROTEGGERE LE SINAPSI” ED E’ PURE A BASSISSIMO COSTO - VIDEO