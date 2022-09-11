LOLLO MA NON MOLLO! LA 95ENNE GINA LOLLOBRIGIDA RICOVERATA IN OSPEDALE PER UNA FRATTURA SCOMPOSTA DEL FEMORE - NESSUNA PARTICOLARE PREOCCUPAZIONE DEI MEDICI. ANCHE SE L’ETÀ E LA CADUTA CONSIGLIANO AI MEDICI DI MANTENERE IL MASSIMO RISERBO. L’ULTIMA AVVENTURA POLITICA È STATA LA SUA CANDIDATURA A LATINA SU SUGGERIMENTO DEL SUO AVVOCATO ANTONIO INGROIA. A PRENDERSI CURA DI LEI IL SUO FACTOTUM ANDREA PIAZZOLLA INDAGATO PER…

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Ilaria Sacchettoni per corriere.it

gina lollobrigida 4 gina lollobrigida 4

 
Gina Lollobrigida, 95 anni, è stata ricoverata per una frattura scomposta al femore. Le sue condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni anche se l’età e la caduta consigliano ai medici di mantenere il massimo riserbo.
 
La Lollo o La Bersagliera come è soprannominata da sempre sarebbe accudita dal suo factotum, Andrea Piazzolla. L’ultima sua avventura, politica, risale ai gironi scorsi quando aveva detto di volersi presentare in una lista di candidati alle prossime elezioni politiche, su suggerimento del suo avvocato Antonio Ingroia.
 

gina lollobrigida 1 gina lollobrigida 1

«Voglio fare del bene» aveva detto in quell’occasione in un’intervista proprio al Corriere della Sera, elencando fra i molti protagonisti della stagione politica novecentesca conosciuti anche Indira Ghandi. La Lollobrigida ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale dopo che il suo patrimonio è stato aggredito e ridimensionato. Sulla vicenda è in corso un processo che vede Piazzolla indagato per circonvenzione di incapace.

GINA LOLLOBRIGIDA REGINA ELISABETTA GINA LOLLOBRIGIDA REGINA ELISABETTA gina lollobrigida 3 gina lollobrigida 3 gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 1 gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 1 GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA gina lollobrigida 5 gina lollobrigida 5

 

GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic

 

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