selvaggia lucarelli

Da ilfattoquotidiano.it

(...) E ancora, condividendo stralci di una vecchia intervista realizzata dalla Costamagna a Mara Carfagna, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Lei, la giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, l’ex collega di Michele Santoro, autrice di libri dagli intenti femministi tace di fronte al t***a ma prende parola per difendere Iva Zanicchi inventando pure che le abbia dato della squallida”.

Ma non è finita qui, perché la Lucarelli ha tuonato: “Costamagna che difende la berlusconiana di ferro Zanicchi che dà della t***a a un’altra donna è un po’ tipo Costamagna che perculava Mara Carfagna per il suo passato da showgirl. Per poi finire a fare la showgirl, lei, mentre l’altra è presidente di un partito e deputato”. Quindi il duro sfogo: “Ma poi sapete qual è il bello? Che io non mi aspettavo niente. Il silenzio di tutti, uomini e donne, non mi ha sorpresa. Conosco il sistema, difendere me era disturbare il programma, e ognuno sta ben attento al suo posto, specie in vista di ripescaggi. Se poi ci aggiungi che a molti sto sul c***o… Non avevo alcuna aspettativa. Ma che adesso si facciano le crociate femminili per ‘in certi momenti un po’ squallido’ e che queste mute ritrovino improvvisamente la parola, beh, ha dell’incredibile”.