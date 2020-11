Giuseppe Candela per Dagospia

CASALINO-D'URSO, FEELING E MESSAGGI TRA IL PORTAVOCE DI CONTE E LA CONDUTTRICE

A Cologno Monzese tutti ne parlano: il rapporto di amicizia, se così si può definire, tra Barbara D'Urso e Rocco Casalino. Messaggi e telefonate in privato ma anche la lettera inviata per lo speciale dedicato al Gf a Live-Non è la D'Urso fino ad arrivare alla storia del piccolo Tommaso Z e della letterina a Conte. Un filo diretto tra la conduttrice e l'ingombrante portavoce. Un feeling che non passerebbe inosservato, sarà tutto vero o tutta colpa delle solite malelingue?

GIORGIA MELONI E LA STIMA PER PINO INSEGNO (SARA' ANCHE OSPITE DEL SUO PROGRAMMA)

Pino Insegno torna in tv e debutterà questa sera su Rai2 in seconda serata con "Voice Anatomy". A Viale Mazzini molti parlano della passione professionale di Giorgia Meloni per il conduttore romano, la leader di Fratelli d'Italia presente solitamente in programmi giornalistici ha scelto di fare eccezione accettando di essere ospite in una delle prossime puntate: "Giorgia Meloni si divertirà a 'imitare' Daenerys Targaryen del Trono di Spade. Le insegneremo la dizione, a togliere quel pizzico di romanità e la porteremo simbolicamente a Milano", ha confermato lo stesso Insegno a Libero. Di Meo, in quota Fdi, vorrebbe puntare con forza sul comico, il suo nome è stato associato dal quotidiano La Repubblica anche alla conduzione di Stracult.

GUAI A CHIAMARLO BEPPE, FIORELLO ORA SI CHIAMA GIUSEPPE!

Ospitate in tv, interviste su quotidiani e settimanali per lanciare la fiction "Gli orologi del diavolo" in onda con successo su Rai1. Nel mezzo uno scontro con Luca Argentero: stiamo parlando di Beppe Fiorello. Anzi no, Giuseppe Fiorello. L'attore in tutte queste occasioni è stato chiamato da tutti Giuseppe, guai a chiamarlo Beppe, non vuole più essere Beppe. Ora lo sapete.

IL SUGGERITORE PER MIA CERAN A QUELLI CHE IL CALCIO

Cosa spunta dall'orecchio di Mia Ceran? In una foto in studio all'orecchio della conduttrice di Quelli che il calcio si vede un phonak, apparecchio che in tv alcuni conduttori usano per suggerimenti o per essere teleguidati (il caso Ambra a Non è la Rai è storia). La giornalista prestata all'intrattenimento ne aveva bisogno solo per gli aggiornamenti delle partite o per una guida degli autori?

ENRICO PAPI E LE FRECCIATINE A GABRIELE CORSI: "SENZA TRUCCO E SENZA INGANNO"

"Senza trucco e senza inganno", scrive spesso sui social Enrico Papi commentando gli ascolti positivi di "Guess my age", il programma in onda nell'access prime time di Tv8. Secondo molti si tratterebbe di una frecciatina al competitor Nove e al programma "Deal with it", che pure ottiene buoni ascolti, condotto da Gabriele Corsi. Un modo per alludere alla non veridicità degli scherzi? Curiosità: le due trasmissioni sono prodotte entrambi dal gruppo Banijay.

ANNA FALCHI CORTEGGIATA DA TELENORBA

Anna Falchi ha ritrovato un posto al sole in tv, a sorpresa la scorsa estate ha condotto un programma nel mattino di Rai1 con Beppe Convertini. Gli impegni dell'attrice sono ora in stand by in Rai e per questo avrebbe deciso di vagliare una nuova offerta giunta nelle scorse settimane. La Falchi è corteggiata da TeleNorba per un nuovo progetto, accetterà (la "retrocessione")?

VERISSIMO, PUNTATA SPECIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. LOREDANA BERTE' TRA GLI OSPITI

Silvia Toffanin ha deciso di preparare una puntata speciale di Verissimo in onda sabato 21 novembre, l'appuntamento a partire dalle 16 sarà interamente dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Ospiti a sorpresa e testimonianze, certa la presenza della cantante Loredana Bertè.

GIRA VOCE

1) Sabato scorso Manuela Arcuri è stata ospite a Verissimo per la prima volta dopo l'esplosione del Tarallo-gate confermando quanto affermato in esclusiva a Dagospia. Gira voce che la bella Manuela abbia scelto Silvia Toffanin rifiutando nelle settimane più calde l'invito di Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso.

rocco casalino a live non e la d urso

2) Nella griglia dei palinsesti Ore 14 è previsto fino al prossimo giugno ma nei corridoi di Rai2 il flop di ascolti della trasmissione di Milo Infante starebbe creando parecchia agitazione. Alcuni cominciano a parlare di chiusura anticipata per lo spazio che non solo è fermo al 2% ma danneggia la trasmissione Detto Fatto con un traino troppo basso.

INDOVINELLI

1) Lui è un comico ed è legato da una forte amicizia a un dirigente televisivo. Il rapporto tra i due sarebbe allargato alle loro partner, un quartetto che avrebbe una passione per lo scambismo. Chi sono?

2) Dietro le quinte di un noto show gli autori e il gruppo di lavoro avrebbero notato un forte feeling tra due cantanti. Di chi stiamo parlando?

3) Gira voce che il programma che tanto piace alla gente che piace avrebbe a sorpresa costi molto importanti. E che qualcuno avrebbe messo gli occhi sulla trasmissione per capirci qualcosa in più.

