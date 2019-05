pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

"Moglie e mamma", la soap della anno sulle nozze Prati-Caltagirone, prosegue su queste pagine da ormai un mese. Una storia che spopola sui settimanali, nei programmi televisivi e sui social network. Ci soffermiamo oggi su una figura secondaria che spiega, o conferma, i metodi usati dal duo Perricciolo-Michelazzo. Stiamo parlando di Silvia Sbrigoli, nome sconosciuto a chi ha seguito le puntate precedenti ma usato nei mesi scorsi per rafforzare l'esistenza di Mark Caltagirone e consolidare la figura di Sebastian, presentato come suo figlio di 11 anni.

Questo profilo da qualche settimana non risulta più attivo ma noi di Dagospia avevamo fatto molti screenshot delle sue interazioni e nel frattempo abbiamo scoperto che le immagini usate appartenevano a una nota influencer e a una bella showgirl. Ma andiamo con ordine.

La Sbrigoli viene descritta come una proprietaria di una farmacia del centro commerciale Porta di Roma che promette le Zigulì al piccolo Sebastian che chiama "campioncino", si preoccupa quando ha la febbre ("Il mio piccolo tesoro! Sei lontano altrimenti le medicine non mancavano") e di confermare le capacità genitoriali di Mark (Seba pubblica un disegno realizzato per il papà e la Sbrigoli commenta: "Anche secondo me sei un bravissimo papà quindi auguri di cuore").

Silvia Sbrigoli si muove poi su un'altra linea: ammicca ed è gelosa del bel Mark (avvisate Pamelona!). Condivide gli articoli dei suoi investimenti in Puglia (farlocchi pure quelli), gli augura la buonanotte ("Notte tesoro"), pubblica foto in cui questo misterioso personaggio si intravede al ristorante ("Marco Caltagirone sei paparazzato dalle mie amiche che mi inviano i tuoi spostamenti") e gli dedica anche una canzone.

Precisamente il 22 gennaio 2018 posta sul suo profilo un video in cui canta in un locale. "L'ascolterei all'infinito...pensandoti", scrive a corredo del filmato, per poi aggiungere nei commenti: "Potresti anche venire! Comunque sta canzone è bellissima". "Io so uomo casalingo, divertitevi io leggo", risponde Mark mentre il figlio Seba esprime un desiderio "Io voglio venire una sera".

Account sospeso, dicevamo, in cui comparivano foto di una ragazza (vedi screenshot). Dopo un lavoro di ricerca siamo risaliti alla persona a cui sono state sottratte le immagini. Per esempio, la foto della Sbrigoli con occhiali da sole e cappello in montagna è la stessa che compare sul profilo Instagram di Flora Pellino il 5 marzo 2015.

Stiamo parlando di una influencer che conta più di 50 mila follower e che ha partecipato al programma televisivo Quattro Mamme, in onda su Fox e condotto da Georgia Luzi e Flavio Montrucchio. Non abbiamo trovato nessi tra la Pellino, le agenti della Prati e la stessa showgirl. E' probabile che l'influencer abbia dunque subito un furto a sua insaputa.

A cantare nel video che compariva sul profilo di Silvia Sbrigoli era dunque Flora Pellino? No, qui aggiungiamo un altro tassello. Il video in cui la Sbrigoli canta una canzone che dedica a Mark Caltagirone è stato girato al Casanova, ristorante romano con cui le manager Perricciolo e Michelazzo collaboravano. Il 20 gennaio, due giorni prima, al karaoke cantava Pamela Camassa.

La showgirl si diverte sulle note di "Piccola anima" di Ermal Meta, la stessa sera nel locale è in compagnia delle due manager della Prati e di Elisa D'Ospina, come dimostrano le foto. Sul profilo della Sbrigoli finisce quindi un video della Camassa, non lo stesso postato sui social ma uno girato ad hoc. La Camassa è però riconoscibile perché, come dimostrano gli screenshot, è vestita allo stesso modo: jeans, maglia nera e lunga collana al collo. Pamela era consapevole dell'uso di questo filmato? Probabilmente no ma, a differenza della Pellino, la Camassa conosce Pamela Prati e le due manager tanto da scattare con loro numerose foto insieme.

Un meccanismo che sembra dunque più complesso e rodato di quanto si possa immaginare.

Questo matrimonio non s'ha da fare? Il paggetto era già pronto. A portare le fede sarebbe stato Benito, il cane di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo? ll bulldog ha pure un account Instagram che richiama la famigerata agenzia Aicos, in cui compare con al collo una croce celtica con tanto di hashtag #ziawanda (Ferro?). Foto che ora non risulta più online e che era accompagnata da questa didascalia: "La mia nuova medaglietta degna del mio nome". Pure il cane Oscar della deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro a un certo punto veniva immortalato con croce celtica al collo. Compariva così sul profilo di Mark Caltagirone (il primo di tanti), poi eliminato.

Moglie e mamma, la soap dell'anno, continua...

