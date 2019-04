A LUME DI CANDELA - CLOONEY, BOICOTTA QUESTO! - I VIDEO DELLA LEOTTA SCATENATA CON LA RAPPER DIDY E LA CANTANTE ELODIE? ERANO ALL'HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DI MILANO, PROPRIO QUELLO CHE IL BEL GEORGE CHIEDE DI EVITARE PERCHÉ È DEL SULTANO DEL BRUNEI, CHE HA STABILITO LA PENA DI MORTE PER GAY E ADULTERI - ERA LA FESTA DEL SUO COMPAGNO MATTEO MAMMÌ, NON MANCAVANO IL FRATELLO MIRKO (CHIRURGO PLASTICO), CARESSA E PARODI, VICTORIA CABELLO E PIERLUIGI PARDO

Diletta Leotta twerka con Elodie e Didy

Giuseppe Candela per Dagospia

diletta leotta victoria cabello

Clooney boicotta, Leotta festeggia. I video della bombastica conduttrice in pista tra balli sfrenati e super sensuali non sono passati inosservati in rete. II volto di Dazn si scatena durante una festa di compleanno con la rapper Didy e la cantante Elodie Di Patrizi. Cosa c'entra l'attore statunitense? Noi di Dagospia possiamo aggiungere alcuni dettagli, partendo dalla location: l'Hotel Principe di Savoia a Milano, spesso dimora delle superstar che sbarcano nella città meneghina, di proprietà del Sultano del Brunei.

diletta leotta elodie

Anche il lussuoso albergo di piazza della Repubblica è finito nell'elenco degli hotel che Clooney, seguito da Elton John, propone di boicottare dopo l'entrata in vigore della Sharia che prevede la pena di morte per gli omosessuali di religione musulmana.

"Le persone che ci lavorano sono gentili e disponibili e non hanno niente a che fare con il proprietario. Però, ogni volta che soggiorniamo, teniamo meeting, ceniamo in uno di questi nove alberghi mandiamo soldi direttamente nelle tasche di persone che scelgono di lapidare o frustare a morte il loro stessi cittadini per il solo fatto di essere gay o accusati di adulterio", ha spiegato l'attore e regista di Lexington.

diletta leotta elodie didy

Che ci faceva Diletta al Principe di Savoia? In realtà non si trattava di un compleanno qualsiasi ma a festeggiare era proprio il compagno Matteo Mammì, nipote del noto ministro ed ex dirigente di Sky, anche se sul web la sua data di nascita viene collocata al 6 aprile (e festeggiare prima porta sfiga).

diletta leotta elodie 4 2

La Leotta è arrivata alla festa, con una gonna di pelle super sexy e tacchi vertiginosi, in compagnia del fratello Mirko, chirurgo estetico, e con il suo manager Umberto Chiaramonte. Tra i presenti Fabio Caressa con la moglie Benedetta Parodi, la conduttrice Victoria Cabello, il volto di Tiki Taka Pierluigi Pardo. La Leotta ha ballato non solo con le sue amiche ma si è concessa qualche passo anche il suo Matteo. Clooney boicotta ma la Leotta se ne infischia.

diletta leotta matteo mammi CARESSA PARODI pierluigi pardo diletta leotta elodie caressa benedetta parodi hotel principe di savoia a milano diletta leotta matteo mammì leotta elodie didy hotel principe di savoia a milano diletta leotta diletta leotta leotta elodie didy diletta leotta didy