NOTTE DI LACRIME PER DE ROSSI - UN OLIMPICO DA BRIVIDI PER L’ULTIMA DEL CAPITANO IN GIALLOROSSO CHE A FINE PARTITA ABBRACCIA TOTTI, COMMOSSO COME BRUNO CONTI – L’INCHINO CON BACIO PER TERRA DAVANTI ALLA CURVA SUD - IN LACRIME ANCHE RANIERI (“EMOZIONI BELLISSIME. ANDIAMO AVANTI”) - PIRLO: "LUI ALLENATORE? MI FARA' DA SECONDO" - VIDEO