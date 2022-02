AUSILIO

Giuseppe Candela per Dagospia

ESPLODE L'AMORE TRA PIERO AUSILIO E MONICA BERTINI?

A Milano la loro frequentazione non è passata inosservata. Prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Il tempo e una conoscenza approfondita: cupido ha lanciato la freccia. Dagospia è in grado di svelare in esclusiva che sarebbe esploso l'amore tra Piero Ausilio e Monica Bertini, la nuova coppia del calcio italiano.

Lui direttore sportivo dell'Inter, nome di peso nel mondo del pallone, lei giornalista dal lungo curriculum, ora alla guida di Pressing su Italia 1. Non una scappatella, non un flirt passeggero: una vera storia d'amore, assicurano i beninformati. L'unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D'Amico.

DIACO TORNA NELL'ESTATE DI RAI1 CON "SIGNORA MIA"

Nuovi e importanti progetti in arrivo per Pierluigi Diaco. Dagospia può svelare in anteprima che quest'estate dovrebbe tornare su Rai1 alla guida di un nuovo programma in onda alle ore 14. "Signora mia", questo il titolo provvisorio, prenderà il posto del non riconfermato "Il Pranzo è servito" condotto da Flavio Insinna.

Nella fascia occupata durante tutta la stagione, con successo, da "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone. Non uno spazio inedito per il pupillo di Maurizio Costanzo, per due stagioni ha tenuto compagnia al pubblico alle 14 con il discusso "Io e te".

E non sarebbe finita qui. A Viale Mazzini gira voce che a settembre potrebbe trasferirsi su Rai2, dove dovrebbe debuttare con un nuovo titolo quotidiano. In quale fascia? Al pomeriggio, come già accennato dal giornalista Davide Maggio, subito dopo "Ore 14" con Milo Infante, al posto di "Detto Fatto" condotto da Bianca Guaccero che si avvierebbe verso la chiusura. Notizia che, seppur non ufficiale, siamo in grado di confermare. Il progetto si realizzerà?

CARLOTTA MANTOVAN HA CAMBIATO VITA, LA VEDOVA DI FABRIZIO FRIZZI SI E' TRASFERITA IN FRANCIA

Carlotta Mantovan ha deciso di cambiare vita. L'ex modella e giornalista si è fatta notare in tv per garbo e competenza, proprio dalla tv nel 2020 ha deciso di prendere una pausa lasciando la conduzione di "A tutta salute" su Rai3. Nel silenzio in questi anni ha vissuto il dolore per la morte di suo marito Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018. Via dalla tv con un cambiamento ulteriore, da qualche tempo Carlotta si è trasferita in Francia con sua figlia Stella. Lontana dalla luce dei riflettori, per dedicarsi a lei e al suo amore per i cavalli, di cui spesso posta foto sui social.

DRUSILLA FOER CONDUTTRICE IN PRIMA SERATA SU RAI1: ECCO COSA FARA'

Effetto Sanremo sui palinsesti di Rai1. Dopo aver convinto tutti sul palco dell'Ariston, Rai1 ha deciso di puntare su Drusilla Foer promuovendola alla conduzione di un nuovo show in prima serata. Di cosa si tratta? L'alter ego di Gianluca Gori affiancherà Francesco Gabbani e Nino Frassica alla conduzione di "Ci vuole un fiore", lo show "green" prodotto da Ballandi in onda venerdì 1 e 8 aprile.

EFFETTO SANREMO, ITALIA 1 PENSA A UN PROGRAMMA MUSICALE SU UNA NAVE CON ELENOIRE CASALEGNO

E a proposito di effetto Sanremo, dalle parti di Italia 1 avrebbero guardato con attenzione l'edizione condotta da Amadeus. Gira voce che la rete diretta da Laura Casarotto stia lavorando a un nuovo show musicale realizzato direttamente su una nave, proprio come avvenuto con Orietta Berti e Rovazzi nello spazio sponsor per la Costa Toscana. In pole position per la conduzione Elenoire Casalegno.

VERDELLI CELEBRA BORTUZZO SU "OGGI". SUO GENERO ALESSIO BONI SARA' IL "PADRE" SU RAI1

Il nuovo "Oggi" di Carlo Verdelli ha deciso di celebrare nella sua seconda cover Manuel Bortuzzo, fresco di partecipazione al "Grande Fratello Vip". Il concorrente gode della stima del direttore del settimanale che conosce bene la sua storia, una storia che sarà raccontata anche su Rai1 con la fiction "Rinascere", le cui riprese si sono concluse lo scorso dicembre. A interpretare il papà di Bortuzzo nella serie sarà l'attore Alessio Boni, genero di Verdelli.

CAMBI DI AGENZIA PER DELOGU, BARALE E LECCISO

Chi entra e chi esce. Lo showbiz è invaso dai continui cambi di agenzia. La showgirl Paola Barale ha fatto il suo ingresso a LaPresse, agenzia che ora rappresenta anche Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine. Si è interrotto il rapporto di collaborazione tra Andrea Delogu e la Itc2000 di Beppe Caschetto, la conduttrice è entrata nella scuderia Friends&Partners di Ferdinando Salzano.

MEDIASET HA ACQUISTATO LA SERIE TV FRANCESE "LA FLAMME"

Mediaset ha finito in questi giorni di doppiare una serie tv francese: “La Flamme”. Lo scorso anno su Canal+ si è trasformata in un cult. Il motivo? Si tratta di una parodia dei dating show televisivi. Sembra che sia contesa e in attesa di una collocazione, su quale rete Mediaset la vedremo?

INDOVINELLI

1) Il programma ha ottenuto ascolti a dir poco deludenti ma in questi giorni nei corridoi dell'azienda c'è chi avanza l'ipotesi di un bis. Tra lo stupore di dirigenti e addetti ai lavori. Di quale show stiamo parlando?

2) Lei è una prezzemolina della tv trash, ha anche un profilo su OnlyFans. Per favorire la sua ascesa si muove personalmente un vero potente della tv, chiama per garantirle spazi nei vari salotti e reality. Chi sono?

3) Il conduttore del talk show è furioso. Per colpa di una collega più quotata e protetta non sta vivendo un momento facile, ha espresso tutto il suo dispiacere al suo gruppo di lavoro e ai vertici dell'azienda. Chi è?

