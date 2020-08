Giuseppe Candela per Dagospia

CONTE E PALADINO FOTOGRAFATI IN SPIAGGIA. ''DIVA E DONNA'' BATTE ''CHI''

Il premier al mare con la sua compagna fa gola a tutti i settimanali. Nei giorni scorsi i paparazzi avrebbero immortalato Giuseppe Conte e Olivia Paladino in spiaggia, non senza difficoltà considerando la vivacità della scorta. Gli scatti proposti inizialmente a Chi sarebbero finiti a Diva e Donna, in edicola mercoledì, che avrebbe messo sul piatto una cifra più importante.

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO

TEMPTATION ISLAND, L'EDIZIONE CON LA MARCUZZI DIVENTA NIP (PER NON "SOVRAPPORSI" CON IL GF DI SIGNORINI)

Dopo aver salutato il pubblico con il boom di ascolti, 4 milioni e il 28% di share, Temptation Island tornerà in onda da metà settembre, probabilmente al mercoledì sera, su Canale 5. Edizione che sarà condotta da Alessia Marcuzzi con o senza vip? Salvo colpi di scena la nuova stagione dovrebbe avere sei coppie sconosciute. Il motivo? Evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Temptation Island avrà sei puntate e l'inizio delle registrazioni è previsto per fine agosto in Sardegna.

milo brunetti e francesca fialdini 2

FRANCESCA FIALDINI, E' MILO BRUNETTI IL SUO FIDANZATO "MISTERIOSO"?

Ma chi è il misterioso fidanzato di Francesca Fialdini? La conduttrice ha smentito l'esistenza di un flirt con l'allora dg Mario Orfeo pur confermando la stima professionale. Più volte la presentatrice toscana (in onda quest'anno con ben quattro programmi) ha fatto riferimento a una storia d'amore non citando mai nome e cognome del fortunato. Allora facciamo noi una domanda alla Fialdini: il suo nome è Milo Brunetti? Si tratta di un noto odontoiatra di Lecco che la conduttrice conosce da anni? In un programma televisivo ha parlato qualche mese fa del suo primo amore Milo, parlandone però come una storia conclusa. Ancora oggi sul profilo Facebook di Brunetti si legge chiaramente "fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini" con l'inizio della storia fissata al 2009. Un profilo che ha tra gli amici la stessa Fialdini e che su Instagram si fa chiamare Olim (Milo al contrario), tra i follower c'è proprio la bella Francesca. Anche su Twitter appare un profilo Olim che difende dalle critiche la bella presentatrice. E' Milo Brunetti il fidanzato misterioso della Fialdini e perché da anni questa storia resta privata?

IL FLOP DI OGNI MATTINA AGITA TV8: VALUTAZIONI IN CORSO

adriana volpe

A un mese dal debutto Ogni mattina, il contenitore mattutino di Tv8 con Alessio Viola e Adriana Volpe, continua a non decollare. Ascolti flop tra lo 0,8 e l'1,1%, numeri di gran lunga inferiori ai film che precedono e seguono il programma. La trasmissione che sembra scimmiottare la generalista continua a proporre volti noti e a inserire nomi forti (con cachet importanti inclusi, si immagina) ma l'auditel non risponde. Inutile dire che dalle parti di Tv8 le aspettative erano molto diverse. Cosa succederà? La trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l'esperimento perché in tv serve tempo e c'è voglia di insistere. Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre.

alessia marcuzzi

LA DELUSIONE DI PAOLO RUFFINI, SENZA LA PUPA E IL SECCHIONE (NONOSTANTE I BUONI ASCOLTI)

Non bastano i buoni ascolti per assicurarsi un bis. Ne sa qualcosa Paolo Ruffini che secondo Giornalettismo non sarà più alla conduzione de "La Pupa e Il Secchio e Viceversa" per fare spazio ad Andrea Pucci. Stando alle nostre fonti Ruffini avrebbe reagito malissimo, una sostituzione a sorpresa, comunicata in extremis e dopo l'edizione di successo con quasi il 10% di share di media su Italia1.

alessia marcuzzi

I PAPARAZZI ALLA RICERCA DI BOSCHI E BERRUTI (MA I "TROPPI POSATI"...)

Dove sono Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? Uno scatto della parlamentare e dell'attore ha un certo appeal, così i paparazzi si sono messi sulle loro tracce. Il problema? Tutte le uscite insieme sui settimanali sono sembrate diciamo "posate", servono quindi scatti reali e inaspettati. Il bacio al parco vale molto poco!

CONVERTINI SCALPITA, VOLEVA IL BIS A LA VITA IN DIRETTA ESTATE?

A Viale Mazzini fonti beninformate raccontano di un Beppe Convertini scalpitante. Il conduttore che ama il gobbo è alla conduzione con Anna Falchi di "C'è tempo per...", un programma in onda tutte le mattine su Rai1. Convertini, associato lo scorso anno da diverse testate al Movimento 5 Stelle, non avrebbe gradito la mancata riconferma alla conduzione de La Vita in Diretta Estate e avrebbe espresso la sua delusione. Sorprese in arrivo?

paolo ruffini

GIOVANNI CIACCI RETROCEDE SU TV8 E CAMBIA MANAGEMENT

Sempre dalle parti di Tv8 hanno deciso di sostituire Giovanni Ciacci dal programma pomeridiano Vite da copertina affidato, come anticipato da Dagospia, a Rosanna Cancellieri (un volto in target?!). Lo stylist ha ottenuto un piccolo spazio al mattino con una rubrica fissa e intanto ha deciso di cambiare management salutando Alex Pacifico e affidandosi al gruppo LaPresse di Marco Durante, società che cura anche gli interessi di Barbara D'Urso.

EMMA D'AQUINO E IL NO A DIACO

Emma D'Aquino ha ricevuto un invito nel programma pomeridiano di Pierluigi Diaco "Io e te". Il volto del Tg1 delle 20 avrebbe risposto "no grazie". C'è chi assicura che il rifiuto non sarebbe legato solo agli impegni della giornalista ma che il motivo sarebbe da ricercare altrove.

giulio berruti.

L'AMORE SEGRETO DI MELISSA GRETA MARCHETTO

La prezzemolina Melissa Greta Marchetto si è innamorata durante il lockdown, lo ha comunicato sui social non svelando il nome dell'uomo misterioso che ha conquistato il suo cuore. Nel suo curriculum DopoFestival, PrimaFestival, Quelli che il calcio e ora un impegno a Radio 2. Proprio dalle parti di via Asiago qualche spiffero: una storia complicata e lui ha una grande passione musicale. Chi sarà?

melissa greta marchetto

LOREDANA FAVOLOSO E GLI AUGURI A PAGAMENTO

Ricordate i video di auguri per cresime, compleanni e battesimi dei "morti di fama" in cambio di pochi euro? Alla lista si è aggiunta anche Loredana Favoloso, mamma del discusso Luigi Mario Favoloso, ultimo mostro catodico di Barbara D'Urso, che per 30 euro invia video ai fan "per gli auguri o qualche frasetta particolare".

INDOVINELLI

1) La famosissima conduttrice sta vivendo un momento piuttosto particolare. Colpa delle difficoltà economiche, i debiti accumulati negli ultimi l'avrebbero portata a dire sì professionali molto discutibili. Chi è?

2) A Viale Mazzini molti temono le intemperanze di un volto di Rai 2 nella prossima stagione. Dicono sia partito con il piede sbagliato, di chi stiamo parlando?

