ILARIA D’AMICO FA FLOP: CHIUSURA A DICEMBRE O SPOSTAMENTO IN SECONDA SERATA PER IL SUO “CHE C’E’ DI NUOVO”?

Giuseppe Candela per Dagospia

ILARIA DAMICO

CHE C'E' DI NUOVO, ECCO COSTI E CACHET DEL TALK FLOP DI ILARIA D'AMICO

La terza puntata di Che c'è di nuovo, il talk show di Rai2 condotto da Ilaria D'Amico, ha ottenuto l'1,65% di share. Un flop che costringerà l'azienda a intervenire: chiusura a dicembre o spostamento in seconda serata? Una bella patata bollente per il direttore degli Approfondimenti Antonio Di Bella lasciata in eredità dal predecessore Mario Orfeo che aveva voluto a tutti i costi il progetto e il ritorno in Rai della giornalista. Il tutto appaltato all'esterno, alla società di produzione Fremantle, con costi importanti che svela Dagospia. Ogni puntata costa all'azienda ben 140 mila euro e il cachet della D'Amico si aggirerebbe intorno ai 13 mila euro a puntata.

andrea giambruno

ANDREA GIAMBRUNO, SENZA CONDUZIONE CAMBIA "RUOLO" A MEDIASET

Dal 25 settembre Andrea Giambruno ha perso la conduzione di Studio Aperto e TgCom24. Una decisione condivisa, almeno in teoria, dopo l'arrivo a Palazzo Chigi della compagna Giorgia Meloni. Il giornalista continua a lavorare a Mediaset, in un nuovo ruolo. Si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40.

MASSIMO RANIERI

C'E' POSTA PER MASSIMO RANIERI

Maria De Filippi si gode il successo e le leadership di Tu si que vales, Amici e Uomini e Donne e prepara intanto la nuova edizione di C'è posta per te. Le registrazioni sono iniziate da tempo e lo show dei sentimenti in onda a gennaio punterà ancora una volta su storie vip. Tra gli ospiti della nuova stagione possiamo anticipare la partecipazione del cantante e showman Massimo Ranieri.

PIER SILVIO BERLUSCONI 3

GRANDE FRATELLO VIP FINO A FINE MARZO, DA APRILE L'ISOLA DEI FAMOSI

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l'allungamento del Grande Fratello Vip (covid permettendo, verrebbe da dire) e l'arrivo in primavera della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Non ha però fornito indicazioni precise, si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo, quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto. A seguire dalla prima settimana di aprile il debutto del programma guidato da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale.

GIAMPAOLO ROSSI E INCORONATA BOCCIA

DI COSA PARLAVANO GIAMPAOLO ROSSI E INCORONATA BOCCIA?

Di cosa parlavano Giampaolo Rossi, intellettuale meloniano che sogna la poltrona di Fuortes, e la giornalista Rai Incoronata Boccia qualche giorno fa da Achilli in via Settembrini? Non un incontro a due, al tavolo altre due persone. Boccia ha condotto quest'estate su Rai1 "Weekly", giornalista del TgR Sardegna e moglie di Ignazio Artizzu, ex Rai e ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas. Boccia, stimata sia da Lega che da Fratelli d'Italia, sognerebbe la guida di un talk show in seconda serata su Rai2.

wanda ferro con pamela perricciolo e eliana michelazzo 4

WANDA FERRO DAL CASO PRATI-CALTAGIRONE AL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIA AGLI INTERNI

I lettori di Dagospia, amanti e conoscitori del famoso Prati-gate, ricorderanno il nome di Wanda Ferro. Parlamentare di Fratelli d'Italia e sottosegretario agli Interni del governo Meloni, fu coinvolta nella storia per il suo legame con l'inesistente Mark Caltagirone. Anche nel suo caso si era parlato di un matrimonio, notizie che la Ferro non aveva mai commentato apertamente. Il Fatto Quotidiano aveva mostrato le immagini della parlamentare con il piccolo (finto) Sebastian Caltagirone e secondo Fanpage per questo motivo la sottosegretaria sarà chiamata a testimoniare nell'ambito del processo a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

lorella landi

ECCO CHE FINE HA FATTO LORELLA LANDI

Vi ricordate Lorella Landi? La conduttrice napoletana che ha vissuto tra il 2008 e il 2014 un momento d'oro su Rai1. Una pioggia di programmi: da Effetto Sabato a Estate in Diretta, da Le Amiche del Sabato a Unomattina Magazine. Che fine ha fatto? La presentatrice, presa in giro da molti per il suo legame con il gobbo, lavora ancora a Viale Mazzini ma in un'altra veste. Lorella è infatti autrice di "Buongiorno Benessere", il programma condotto da Vira Carbone in onda nel weekend di Rai1.

REAZIONE A CATENA, DOPO IL SUCCESSO SU RAI1 SBARCA A MEDIASET IN SPAGNA

Reazione a Catena sbarca a Mediaset. In Spagna. Il game show condotto da Marco Liorni ha ottenuto su Rai1 ascolti record, con picchi superiori al 30% di share, per la prima volta in onda fino a fine ottobre. Un successo che non è sfuggito all'estero, Mediaset Espana manderà in onda il game show su Telecinco. Reaccion en cadena sarà condotto da Ian Aramendi.

francesco facchinetti

TRASH ITALIANO HA UN MANAGER: FRANCESCO FACCHINETTI

Si chiama Marco D'Annolfi ed è il fondatore di Trash Italiano, piccolo fenomeno che sui social, unendo Twitter e Instagram, supera i 6 milioni di follower. Dal gioco nato per la passione per la tv trash a un vero e proprio lavoro. Tanto da aver bisogno di un agente per "gestire tutto". Trash Italiano figura tra gli artisti della Newco Management di Francesco Facchinetti.

CHIUSO VERO TV, A RISCHIO IL SETTIMANALE VERO

La crisi colpisce sempre di più il mondo dell'editoria. Il settimanale Vero Tv, nonostante i buoni numeri sul fronte vendite, ha abbandonato le edicole ma non solo perché sarebbe a rischio anche il titolo principale, Vero. Basteranno i tentativi di salvataggio in extremis?

serena bortone foto di bacco (1)

INDOVINELLI

1) Dicono che una nota conduttrice abbia trascorso molte ore a rileggere le clausole del contratto che ha firmato. Con la speranza di far saltare tutto e fare un passo indietro. Chi è?

2) Avvisate Serena Bortone che una vivace conduttrice sta smuovendo mari e monti (dalla politica alle società di produzioni) per prendere il suo posto nella prossima stagione. Ci riuscirà?

3) L'esponente di centrodestra non è stata rieletta alle ultime elezioni, ora starebbe cercando un posticino in una radio del servizio pubblico. Primi contatti già avviati. Di chi stiamo parlando?

4) L'inviata di un noto programma è furiosa: tutta colpa dell'atteggiamento della conduttrice amata a sinistra, avrebbe inviato una lettera ai vertici accusando la presentatrice di mobbing. Chi sono?