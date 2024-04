Giuseppe Candela per Dagospia

MA CHE JE FREGA DI AMADEUS E FIORELLO, HANNO LA CARTA SEGRETA: PINO INSEGNO. IL MELONIANO VERSO IL RADDOPPIO

pino insegno

C'è una certezza: la Rai si presenterà agli investitori pubblicitari senza Amadeus (direzione Nove) e senza Fiorello (direzione divano). A Viale Mazzini nessuno nega un pranzo di cortesia a Pino Insegno. Il conduttore, dopo il flop del Mercante in Fiera e la mancata conduzione de L'Eredità, dal prossimo giugno sarà alla guida di Reazione a Catena. Non solo, potrebbe raddoppiare con la conduzione di una prima serata su Rai1, un programma proposto ai vertici dalla Tunnel di Antonio Azzalini (ex dirigente Rai). Il progetto prenderà forma?

amadeus

IL GENERALE VANNACCI PROPOSTO A 'BELVE' E RIMBALZATO DA FRANCESCA FAGNANI

Gira voce che Roberto Vannacci si sia beccato un bel no da Francesca Fagnani. Il discusso Generale che tanto piace alla Lega si sarebbe proposto, attraverso persone a lui vicine, per un'intervista a "Belve", dove era stato citato nel corso dell'incontro con Carla Bruni, sua amica di scuola. Fagnani avrebbe risposto: "No grazie".

francesca fagnani

L'ASCESCA DI STEFANO DE MARTINO TRA I DUBBI DI BANIJAY E IL SOSTEGNO DI ROSSI-SERGIO (E NON SOLO...)

"Abbiamo giovani di talento come Stefano De Martino, non abbiamo nulla da temere", ha dichiarato Roberto Sergio al Sole 24 Ore. L'ad e l'attuale dg Giampaolo Rossi, pure lui suo estimatore, lo considerano un mix tra Amadeus e Fiorello, non a caso come anticipato lo scorso 10 aprile è in pole position per la conduzione di Affari Tuoi.

stefano de martino

Qualcuno accenna anche a incontri precedenti e una trattativa intavolata ancora prima dell'ufficializzazione dell'uscita del direttore artistico e conduttore di Sanremo. De Martino è stimato in ambienti della maggioranza, l'operazione Affari Tuoi piace ancora di più dalle parti di Fratelli d'Italia, tanto che la sua ascesa in pochi anni potrebbe raggiungere vette inimmaginabili: la conduzione del Festival di Sanremo.

L'ipotesi De Martino ai pacchi non entusiasma però la società di produzione Banijay, vorrebbero puntare su nomi più esperti e familiari, l'ex di Belen Rodriguez a Stasera tutto è possibile è blindato da almeno due spalle comiche (Paolantoni e Izzo). I fratelli Bassetti dopo aver già posto un veto su Pino Insegno all'Eredità e con il rebus Soliti Ignoti, difficilmente potrebbero dire l'ennesimo no ai vertici Rai. Nel caso ci penserà il manager Caschetto a una maggiore pulizia per l'immagine. Meno gossip e tradimenti (su Chi questa settimana la pace in famiglia con l'ex Rodriguez) e meno foto da tronista.

roberto vannacci

BOOMERISSIMA VA IN PANCHINA, NUOVO FORMAT PER ALESSIA MARCUZZI

Boomerissima va in panchina. Il titolo di Rai2 ideato e condotto da Alessia Marcuzzi non avrà una terza stagione, la prima aveva ottenuto una media del 7,3% di share, la seconda in calo al 5,1%. Il programma in panchina, non la conduttrice. Marcuzzi sarà alla guida dei David di Donatello con Carlo Conti e, dopo il mancato arrivo ai Tim Summer Hits, testerà un nuovo format destinato sempre alla seconda rete.

alessia marcuzzi

SORPRESA TVTALK, IN USCITA MASSIMO BERNARDINI. TIMORI PER LA NUOVA CONDUZIONE

Massimo Bernardini, salvo colpi di scena, non condurrà la prossima edizione di "Tvtalk", appuntamento fisso del sabato pomeriggio dedicato al piccolo schermo. Programma che ha ideato nel 2001, in onda prima sull'emittente cattolica Sat2000 con il titolo "Il Grande Talk", dall'anno successivo realizzato in collaborazione con Rai Educational. Una notizia inattesa. Bernardini, che il prossimo luglio compirà 69 anni, lascerà "TvTalk" il prossimo giugno ma a destare qualche preoccupazione è la scelta del futuro conduttore o conduttrice. Arriverà un nome all'altezza?

EFFETTO AMADEUS, CORSI SI SPOSTA NEL PRESERALE SUL NOVE. FLAVIO INSINNA VERSO LA7, SI LAVORA A UN FORMAT ORIGINALE

Che traffico nel preserale. Lo scorso 3 aprile il sito FqMagazine lo aveva anticipato: Flavio Insinna verso La7. Dopo il no dello scorso anno, Urbano Cairo e Andrea Salerno sarebbero tornati all'attacco offrendo al conduttore un programma in onda nel preserale, un titolo che dovrebbe trainare il TgLa7 di Enrico Mentana. Stando alle nostre fonti si starebbe lavorando a un format originale ideato da Stefano Santucci, un titolo che potrebbe essere realizzato da Verve Media con la collaborazione di Fremantle.

alessia marcuzzi 1

Un test di circa tre mesi e poi le valutazioni del caso. Cambiamenti anche sul Nove con l'arrivo di Amadeus: "Gabriele Corsi è un volto fondamentale di Nove e per lui prevediamo un suo spazio quotidiano in una fascia oraria pregiata oltre che programmi in prime time", ha detto l'ad Araimo al Corriere. Il suo Don't Forget the Lyrics si sposterà nella fascia preserale.

ECCO QUANDO SALUTERANNO IL PUBBLICO TUTTI I TALK DI RETE 4 E CANALE 5

Si concluderà il prossimo 7 giugno la prima edizione di "Pomeriggio 5" condotta da Myrta Merlino, Federica Panicucci e Francesco Vecchi terranno compagnia al pubblico di "Mattino 5" al fino 28 giugno per poi lasciare spazio a "Morning News" con la probabile conduzione di Simona Branchetti dal 1 luglio al 30 agosto.

flavio insinna

Rete 4 saluterà in access prime time Bianca Berlinguer il 14 giugno, al suo posto "Stasera Italia", mentre "E' sempre CartaBianca" andrà in onda fino al 2 luglio. Le altre chiusure: "Fuori dal Coro" 19 giugno, "Zona Bianca" 23 giugno (dal 26 giugno per tutta l'estate al mercoledì), "Dritto e Rovescio" 18 luglio, "Quarta Repubblica" 22 luglio. "Quarto Grado" andrà in onda fino al 31 maggio, dal 7 giugno al 26 luglio Nuzzi condurrà "Quarto Grado Le Storie".

INDOVINELLI

1) Nei giorni scorsi i giornalisti che hanno presenziato a una conferenza stampa hanno ricevuto un piccolo "avvertimento" in privato: nessuna domanda di gossip. Chi non voleva parlare della sua vita privata?

francesca fagnani

2) "Se la cacciate faccio succedere un casino, non avete idea di quello che posso fare". Da giorni i dirigenti di punta di un gruppo televisivo ricevono messaggi di questo tipo dall'amante di una nota conduttrice. Al cuor non si comanda.

3) Al conduttore è stato chiesto un piccolo sostegno per un discusso personaggio tv. Non parliamo di pranzi di cortesia e di Pino Insegno ma di volto tv ben visto a destra che necessita dell'operazione pulizia. Il presentatore lo accoglierà come ospite o risponderà di no?

simona ventura francesca fagnani belve ph stefania casellato 2 ALESSIA MARCUZZI - BOOMERISSIMA boomerissima 5 boomerissima 4 francesca fagnani e i gioielli di pasquale bruni 6